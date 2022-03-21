Путин поддержал регионы, сильнее всего пострадавшие от санкций

Уровень жизни в них не изменится, несмотря на давление Запада

21 марта 2022 в 22:27 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поддержит ресурсообразующие регионы, пострадавшие от действий Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Федеральные власти будут поддерживать нефте- и газодобывающие регионы России в условиях сокращения экспорта энергоносителей. Это показала встреча президента РФ Владимира Путина 21 марта в Кремле с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым, считают эксперты. Глава государства дал понять, что намерен сохранить уровень жизни в регионах, которые десятилетиями были донорами для бюджета страны, объяснили URA.RU политологи. Путин в начале встречи продемонстрировал, что глубоко погружен в ситуацию в регионе. Президент обратил внимание, что ЯНАО является одним из лидеров по валовому внутреннему продукту — рост за 2021 год составил более 10%, промышленное производство выросло на 16%, а рост показателей сельского хозяйства увеличился на 9%. «Это все, безусловно, очевидные положительные тенденции. Стройка вообще у вас первое место. Строительный сектор, рост стройки — на 60%, по-моему», — заметил глава государства. Президент Владимир Путин глубоко погружен в ситуацию в регионе Экономические показатели региона не могут не радовать, подтвердил Артюхов. «Главный сектор экономики — энергетический — в прошлом году очень уверенно себя чувствовал», — заметил он. По словам главы региона, промышленное производство в конце 2021 года составило 17%, что позволило ЯНАО войти в топ-5 субъектов страны. «Основные добычные показатели, они для нас имеют ключевое значение, и добыча газа, и добыча нефти, и добыча газового конденсата — все в плюсе. Это залог успеха, отражается на социальных показателях: по ключевым из них — уровень бедности, безработица, по доходам — мы тоже на лидирующих местах по стране. Это залог социального благополучия», — подчеркнул Артюхов. В ЯНАО за 10 лет увеличилось число многодетных семей и уменьшились показатели младенческой смертности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор также рассказал, как за 10 лет наладилась ситуация с многодетными семьями — их число увеличилось в 2,5 раза, снизились показатели младенческой смертности: регион вышел на среднероссийские показатели. Существенный вклад в это внесли генетические центры, в которых бесплатно тестируют будущих мам, добавил Артюхов. «Это очень важно, полностью согласен. Нам нужно по всей России внедрять этот пример», — заметил Путин. Своей встречей с губернатором Артюховым президент показал, что занят не только внешнеполитической повесткой, но и следит за ситуацией внутри страны, считает исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов. Политолог напомнил, что ЯНАО является нефтегазовым регионом, чьи доходы зависят от экспорта энергоносителей, который пострадал из-за западных санкций. По его словам, именно поэтому Путин провел совещанием с Артюховым. «Возникает вопрос, что будет с региональными бюджетами в условиях сокращения нефтегазового экспорта. Президент успокоил людей: у государства есть ресурсы. Путин показывает, что уровень жизни в регионе не просядет, никто с предприятий не уйдет, они не закроются», — считает специалист. С ним согласен президент Центр стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. По его словам, из-за ограничений по экспорту в регионе сокращаются объемы продажи энергоносителей. «Смысл встречи Путина в том, чтобы проговорить и подать сигнал губернаторам, что федеральный центр будет поддерживать ресурсные субъекты, к которым относятся и ЯНАО», — полагает эксперт. Из-за санкций Запада в ресурсообразующих регионах сокращаются продажи энергоносителей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Президент дал понять, что ресурсообразующим регионам будет уделяться особое внимание, поскольку они сейчас играют ключевую роль, убежден политолог, глава компании «Маркком» Сергей Маркелов. «Важно, чтобы они вписались в новый экономический мир, уменьшали потери от того, что возникло в результате конфликта на Украине», — сказал он. Глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов уверен, что президент этой встречей показал элитам, что продолжает контролировать региональную политику. «Главный сигнал элитам в том, что несмотря на проблемы, обусловленные спецоперацией и санкциями, президент продолжает направлять и координировать региональную политику», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Федеральные власти будут поддерживать нефте- и газодобывающие регионы России в условиях сокращения экспорта энергоносителей. Это показала встреча президента РФ Владимира Путина 21 марта в Кремле с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым, считают эксперты. Глава государства дал понять, что намерен сохранить уровень жизни в регионах, которые десятилетиями были донорами для бюджета страны, объяснили URA.RU политологи. Путин в начале встречи продемонстрировал, что глубоко погружен в ситуацию в регионе. Президент обратил внимание, что ЯНАО является одним из лидеров по валовому внутреннему продукту — рост за 2021 год составил более 10%, промышленное производство выросло на 16%, а рост показателей сельского хозяйства увеличился на 9%. «Это все, безусловно, очевидные положительные тенденции. Стройка вообще у вас первое место. Строительный сектор, рост стройки — на 60%, по-моему», — заметил глава государства. Экономические показатели региона не могут не радовать, подтвердил Артюхов. «Главный сектор экономики — энергетический — в прошлом году очень уверенно себя чувствовал», — заметил он. По словам главы региона, промышленное производство в конце 2021 года составило 17%, что позволило ЯНАО войти в топ-5 субъектов страны. «Основные добычные показатели, они для нас имеют ключевое значение, и добыча газа, и добыча нефти, и добыча газового конденсата — все в плюсе. Это залог успеха, отражается на социальных показателях: по ключевым из них — уровень бедности, безработица, по доходам — мы тоже на лидирующих местах по стране. Это залог социального благополучия», — подчеркнул Артюхов. Губернатор также рассказал, как за 10 лет наладилась ситуация с многодетными семьями — их число увеличилось в 2,5 раза, снизились показатели младенческой смертности: регион вышел на среднероссийские показатели. Существенный вклад в это внесли генетические центры, в которых бесплатно тестируют будущих мам, добавил Артюхов. «Это очень важно, полностью согласен. Нам нужно по всей России внедрять этот пример», — заметил Путин. Своей встречей с губернатором Артюховым президент показал, что занят не только внешнеполитической повесткой, но и следит за ситуацией внутри страны, считает исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов. Политолог напомнил, что ЯНАО является нефтегазовым регионом, чьи доходы зависят от экспорта энергоносителей, который пострадал из-за западных санкций. По его словам, именно поэтому Путин провел совещанием с Артюховым. «Возникает вопрос, что будет с региональными бюджетами в условиях сокращения нефтегазового экспорта. Президент успокоил людей: у государства есть ресурсы. Путин показывает, что уровень жизни в регионе не просядет, никто с предприятий не уйдет, они не закроются», — считает специалист. С ним согласен президент Центр стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. По его словам, из-за ограничений по экспорту в регионе сокращаются объемы продажи энергоносителей. «Смысл встречи Путина в том, чтобы проговорить и подать сигнал губернаторам, что федеральный центр будет поддерживать ресурсные субъекты, к которым относятся и ЯНАО», — полагает эксперт. Президент дал понять, что ресурсообразующим регионам будет уделяться особое внимание, поскольку они сейчас играют ключевую роль, убежден политолог, глава компании «Маркком» Сергей Маркелов. «Важно, чтобы они вписались в новый экономический мир, уменьшали потери от того, что возникло в результате конфликта на Украине», — сказал он. Глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов уверен, что президент этой встречей показал элитам, что продолжает контролировать региональную политику. «Главный сигнал элитам в том, что несмотря на проблемы, обусловленные спецоперацией и санкциями, президент продолжает направлять и координировать региональную политику», — резюмировал политолог.