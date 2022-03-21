Путин поддержал регионы, сильнее всего пострадавшие от санкций

Федеральные власти будут поддерживать нефте- и газодобывающие регионы России в условиях сокращения экспорта энергоносителей. Это показала встреча президента РФ Владимира Путина 21 марта в Кремле с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым, считают эксперты. Глава государства дал понять, что намерен сохранить уровень жизни в регионах, которые десятилетиями были донорами для бюджета страны, объяснили URA.RU политологи.
Путин в начале встречи продемонстрировал, что глубоко погружен в ситуацию в регионе. Президент обратил внимание, что ЯНАО является одним из лидеров по валовому внутреннему продукту — рост за 2021 год составил более 10%, промышленное производство выросло на 16%, а рост показателей сельского хозяйства увеличился на 9%. «Это все, безусловно, очевидные положительные тенденции. Стройка вообще у вас первое место. Строительный сектор, рост стройки — на 60%, по-моему», — заметил глава государства.
Президент Владимир Путин глубоко погружен в ситуацию в регионе
Экономические показатели региона не могут не радовать, подтвердил Артюхов. «Главный сектор экономики — энергетический — в прошлом году очень уверенно себя чувствовал», — заметил он. По словам главы региона, промышленное производство в конце 2021 года составило 17%, что позволило ЯНАО войти в топ-5 субъектов страны.
«Основные добычные показатели, они для нас имеют ключевое значение, и добыча газа, и добыча нефти, и добыча газового конденсата — все в плюсе. Это залог успеха, отражается на социальных показателях: по ключевым из них — уровень бедности, безработица, по доходам — мы тоже на лидирующих местах по стране. Это залог социального благополучия», — подчеркнул Артюхов.
В ЯНАО за 10 лет увеличилось число многодетных семей и уменьшились показатели младенческой смертности
Губернатор также рассказал, как за 10 лет наладилась ситуация с многодетными семьями — их число увеличилось в 2,5 раза, снизились показатели младенческой смертности: регион вышел на среднероссийские показатели. Существенный вклад в это внесли генетические центры, в которых бесплатно тестируют будущих мам, добавил Артюхов. «Это очень важно, полностью согласен. Нам нужно по всей России внедрять этот пример», — заметил Путин.
Своей встречей с губернатором Артюховым президент показал, что занят не только внешнеполитической повесткой, но и следит за ситуацией внутри страны, считает исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов. Политолог напомнил, что ЯНАО является нефтегазовым регионом, чьи доходы зависят от экспорта энергоносителей, который пострадал из-за западных санкций. По его словам, именно поэтому Путин провел совещанием с Артюховым.
«Возникает вопрос, что будет с региональными бюджетами в условиях сокращения нефтегазового экспорта. Президент успокоил людей: у государства есть ресурсы. Путин показывает, что уровень жизни в регионе не просядет, никто с предприятий не уйдет, они не закроются», — считает специалист.
С ним согласен президент Центр стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. По его словам, из-за ограничений по экспорту в регионе сокращаются объемы продажи энергоносителей. «Смысл встречи Путина в том, чтобы проговорить и подать сигнал губернаторам, что федеральный центр будет поддерживать ресурсные субъекты, к которым относятся и ЯНАО», — полагает эксперт.
Из-за санкций Запада в ресурсообразующих регионах сокращаются продажи энергоносителей
Президент дал понять, что ресурсообразующим регионам будет уделяться особое внимание, поскольку они сейчас играют ключевую роль, убежден политолог, глава компании «Маркком» Сергей Маркелов. «Важно, чтобы они вписались в новый экономический мир, уменьшали потери от того, что возникло в результате конфликта на Украине», — сказал он.
Глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов уверен, что президент этой встречей показал элитам, что продолжает контролировать региональную политику. «Главный сигнал элитам в том, что несмотря на проблемы, обусловленные спецоперацией и санкциями, президент продолжает направлять и координировать региональную политику», — резюмировал политолог.
Федеральные власти будут поддерживать нефте- и газодобывающие регионы России в условиях сокращения экспорта энергоносителей. Это показала встреча президента РФ Владимира Путина 21 марта в Кремле с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым, считают эксперты. Глава государства дал понять, что намерен сохранить уровень жизни в регионах, которые десятилетиями были донорами для бюджета страны, объяснили URA.RU политологи. Путин в начале встречи продемонстрировал, что глубоко погружен в ситуацию в регионе. Президент обратил внимание, что ЯНАО является одним из лидеров по валовому внутреннему продукту — рост за 2021 год составил более 10%, промышленное производство выросло на 16%, а рост показателей сельского хозяйства увеличился на 9%. «Это все, безусловно, очевидные положительные тенденции. Стройка вообще у вас первое место. Строительный сектор, рост стройки — на 60%, по-моему», — заметил глава государства. Экономические показатели региона не могут не радовать, подтвердил Артюхов. «Главный сектор экономики — энергетический — в прошлом году очень уверенно себя чувствовал», — заметил он. По словам главы региона, промышленное производство в конце 2021 года составило 17%, что позволило ЯНАО войти в топ-5 субъектов страны. «Основные добычные показатели, они для нас имеют ключевое значение, и добыча газа, и добыча нефти, и добыча газового конденсата — все в плюсе. Это залог успеха, отражается на социальных показателях: по ключевым из них — уровень бедности, безработица, по доходам — мы тоже на лидирующих местах по стране. Это залог социального благополучия», — подчеркнул Артюхов. Губернатор также рассказал, как за 10 лет наладилась ситуация с многодетными семьями — их число увеличилось в 2,5 раза, снизились показатели младенческой смертности: регион вышел на среднероссийские показатели. Существенный вклад в это внесли генетические центры, в которых бесплатно тестируют будущих мам, добавил Артюхов. «Это очень важно, полностью согласен. Нам нужно по всей России внедрять этот пример», — заметил Путин. Своей встречей с губернатором Артюховым президент показал, что занят не только внешнеполитической повесткой, но и следит за ситуацией внутри страны, считает исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов. Политолог напомнил, что ЯНАО является нефтегазовым регионом, чьи доходы зависят от экспорта энергоносителей, который пострадал из-за западных санкций. По его словам, именно поэтому Путин провел совещанием с Артюховым. «Возникает вопрос, что будет с региональными бюджетами в условиях сокращения нефтегазового экспорта. Президент успокоил людей: у государства есть ресурсы. Путин показывает, что уровень жизни в регионе не просядет, никто с предприятий не уйдет, они не закроются», — считает специалист. С ним согласен президент Центр стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. По его словам, из-за ограничений по экспорту в регионе сокращаются объемы продажи энергоносителей. «Смысл встречи Путина в том, чтобы проговорить и подать сигнал губернаторам, что федеральный центр будет поддерживать ресурсные субъекты, к которым относятся и ЯНАО», — полагает эксперт. Президент дал понять, что ресурсообразующим регионам будет уделяться особое внимание, поскольку они сейчас играют ключевую роль, убежден политолог, глава компании «Маркком» Сергей Маркелов. «Важно, чтобы они вписались в новый экономический мир, уменьшали потери от того, что возникло в результате конфликта на Украине», — сказал он. Глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов уверен, что президент этой встречей показал элитам, что продолжает контролировать региональную политику. «Главный сигнал элитам в том, что несмотря на проблемы, обусловленные спецоперацией и санкциями, президент продолжает направлять и координировать региональную политику», — резюмировал политолог.