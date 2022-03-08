США запретили покупать нефть и газ у России

США запрещают импорт российских энергоносителей. Об этом сообщил президент США Джо Байден.
«США вводят запрет на импорт российской нефти и газа. Решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим США, но Вашингтон считает, что должен сделать этот шаг», — сказал Байден, трансляция ведется на youtube-канале Белого дома
Решение поддержали обе партии, отметил американский президент. США понимают, что Европа не сможет принять подобные меры, заявил Байден.
Ранее журналисты западных СМИ сообщали о планах США и Великобритании отказаться от российской нефти и газа. Королевство планирует это сделать к концу 2022 года. В Еврокомиссии разработали план по снижению зависимости от России в сфере энергетики. Пока поставки газа в Европу продолжаются. Депутат Европарламента Тьерри Мариани предрек катастрофу после отказа от российской нефти. Страны начали вводить ограничения в отношении России после начала спецоперации РФ на Украине.
США запрещают импорт российских энергоносителей. Об этом сообщил президент США Джо Байден. «США вводят запрет на импорт российской нефти и газа. Решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим США, но Вашингтон считает, что должен сделать этот шаг», — сказал Байден, трансляция ведется на youtube-канале Белого дома Решение поддержали обе партии, отметил американский президент. США понимают, что Европа не сможет принять подобные меры, заявил Байден. Ранее журналисты западных СМИ сообщали о планах США и Великобритании отказаться от российской нефти и газа. Королевство планирует это сделать к концу 2022 года. В Еврокомиссии разработали план по снижению зависимости от России в сфере энергетики. Пока поставки газа в Европу продолжаются. Депутат Европарламента Тьерри Мариани предрек катастрофу после отказа от российской нефти. Страны начали вводить ограничения в отношении России после начала спецоперации РФ на Украине.