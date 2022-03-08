США запретили покупать нефть и газ у России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Качалки. Сургут, газ, газпром, топливо, роснефть, качалка, экономика, нефть, месторождение, нефтедобыча, добыча нефти, черное золото, природные ресурсы, лукоил, сургутнефтегаз, куст нефтегазовый, цены на нефть
Отказ от российской нефти ударит по США Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

США запрещают импорт российских энергоносителей. Об этом сообщил президент США Джо Байден.

«США вводят запрет на импорт российской нефти и газа. Решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим США, но Вашингтон считает, что должен сделать этот шаг», — сказал Байден, трансляция ведется на youtube-канале Белого дома

Решение поддержали обе партии, отметил американский президент. США понимают, что Европа не сможет принять подобные меры, заявил Байден.

Ранее журналисты западных СМИ сообщали о планах США и Великобритании отказаться от российской нефти и газа. Королевство планирует это сделать к концу 2022 года. В Еврокомиссии разработали план по снижению зависимости от России в сфере энергетики. Пока поставки газа в Европу продолжаются. Депутат Европарламента Тьерри Мариани предрек катастрофу после отказа от российской нефти. Страны начали вводить ограничения в отношении России после начала спецоперации РФ на Украине.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США запрещают импорт российских энергоносителей. Об этом сообщил президент США Джо Байден. «США вводят запрет на импорт российской нефти и газа. Решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим США, но Вашингтон считает, что должен сделать этот шаг», — сказал Байден, трансляция ведется на youtube-канале Белого дома Решение поддержали обе партии, отметил американский президент. США понимают, что Европа не сможет принять подобные меры, заявил Байден. Ранее журналисты западных СМИ сообщали о планах США и Великобритании отказаться от российской нефти и газа. Королевство планирует это сделать к концу 2022 года. В Еврокомиссии разработали план по снижению зависимости от России в сфере энергетики. Пока поставки газа в Европу продолжаются. Депутат Европарламента Тьерри Мариани предрек катастрофу после отказа от российской нефти. Страны начали вводить ограничения в отношении России после начала спецоперации РФ на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...