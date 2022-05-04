Власти РФ подтвердили непредсказуемые последствия коронавируса

На обновление оборудования в больницах регионы получат 9 млрд рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Осложнения от коронавируса у переболевших россиян оказались более непредсказуемыми, чем ожидалось, считают эксперты. По их мнению, этим объясняется решение правительства РФ о выделении регионам дополнительно 9 млрд рублей на реабилитацию перенесших ковид пациентов, о котором заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 4 мая. Медики объяснили URA.RU, что это позволит сбить рост постковидного синдрома «на взлете».

Мишустин поднял тему реабилитации пациентов после коронавируса на совещании с вице-премьерами. «Во время распространения коронавируса этот вопрос стал особенно острым. Многие переболевшие столкнулись с серьезными осложнениями. Справиться с ними быстрее можно при поддержке специалистов. Их помощь востребована и при восстановлении после других болезней. Это касается не только взрослых, но и детей», — сказал глава правительства.

Реабилитацию после коронавируса россияне смогут пройти бесплатно, заявил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Региональные власти получат дополнительно 9 млрд рублей. Они пойдут на оснащение отделений медицинской реабилитации в 157 клиниках, уточнил Мишустин.

«Современное оборудование позволит оказывать пациентам эффективное лечение. В результате реабилитацию пройдут еще больше граждан, в том числе амбулаторно и в условиях дневного стационара. Причем бесплатно, по полису ОМС — после назначения врача. Забота профессионалов поможет людям скорее преодолеть недуг и вернуться к активной жизни», — заключил Мишустин.

Последствия коронавируса непредсказуемы, отмечают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России, как и в других странах, на первый план вышли проблемы постковидного синдрома, считает врач-терапевт Алексей Водовозов. «По заболеваемости коронавирусом сейчас ситуация стабильная. На первый план выходят проблемы постковида. Так во всем мире.

Мы эту патологию плохо знаем. Последствия непредсказуемые и проявляются во всем организме. Сейчас власти пытаются сбить проблему на взлете», — объясняет эксперт.

Реабилитация зависит от того, по каким органам и системам организма нанес удар COVID-19, уточняют эксперты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россиянам, перенесшим коронавирус необходимы обследование и реабилитация, отмечает врач высшей категории, невролог Сергей Длин. «Надо отталкиваться от симптоматики и понимания, по каким органам и системам COVID-19 нанес удар. У всех людей разные симптомы после коронавируса. Надо не закрывать на это глаза. Если что-то приносит дискомфорт, то лучше обратиться к врачу, который даст рекомендации. Например, если у пациента наблюдалось повреждение легких, то восстановление можно ускорить с помощью магнитотерапии, которая улучшает микроциркуляцию в тканях», — рассказал собеседник.

Российские власти выделили средства на реабилитацию, пока ситуация по заболеваемости COVID-19 стабильная. Следующую вспышку коронавируса не стоит ожидать раньше осени, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков.

«Все-таки маловероятно, что ковидные колебания будут в мае, или летом. Все возможные риски шестой волны можно связывать с ситуацией в Китае, который сейчас активно сопротивляется эпидемии. Рано или поздно это прорвется. Китай — огромный биоинкубатор для получения модифицированных штаммов на основе „Омикрона“. Для России новая волна не несет существенных последствий, так как многие уже переболели омикроном», — уточнил эксперт.

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