Мишустин начал подготовку к новой волне коронавируса в России

Правительство ввело дополнительные ковидные выплаты

28 марта 2022 в 19:15 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Михаил Мишустин направил еще 4 млрд рублей на выплаты медикам Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Коронавирус COVID-19 Правительство РФ начало подготовку к новой волне распространения коронавируса в России. Об этом свидетельствует решение премьер-министра Михаила Мишустина 28 марта о выделении дополнительно 4 млрд рублей на единовременные страховые выплаты для медперсонала и водителей машин скорой помощи, рассказали URA.RU эксперты. Вирусологи связывают приход новой волны с европейским подвидом омикрон-штамма, который уже захлестнул страны ЕС. Выступая на совещании с вице-премьерами, Мишустин сообщил, что пик заболеваемости COVID-19 в России пройден и поблагодарил врачей за самоотверженный труд. «Пик заболеваемости, который пришелся на середину февраля, пройден. Сейчас в большинстве регионов ситуация улучшается», — отметил он. Тем не менее, премьер подписал распоряжение, согласно которому финансирование страховых выплат медицинским работникам будет продолжено. Медики получат единовременную выплату от правительства, если заболеют, помогая пациентам с COVID Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Для медицинского персонала, водителей машин скорой помощи предусмотрены специальные страховые гарантии. Если медики заболевают, помогая пациенту с ковидом, им положены единовременные выплаты. На их предоставление правительство дополнительно направит свыше 4 млрд рублей», — сообщил Мишустин. Этих денег хватит на то, чтобы в полном объеме обеспечить финансирование выплат до конца II квартала 2022 года, сказано в распоряжении. В 2021 году власти предоставили медикам единовременные страховые выплаты на общую сумму 22,2 млрд рублей, выделяя от трех до пяти млрд в течение года по мере расходования средств. Член-корреспондент РАН, профессор, вирусолог Петр Чумаков полагает, что в правительстве готовятся к еще одной или даже нескольким волнам распространения коронавируса в России. По его словам, ближайшая волна вероятнее всего будет вызвана подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2, который также называют «стелс-омикроном». «Эта более заразная модификация омикрона, которая уже вызвала вспышки в Великобритании, Дании, Голландии и других странах Европы. В России только что прошла большая волна омикрона, сформировался иммунитет, поэтому новая волна у нас может быть только месяца через два или три», — отметил он. По мнению вирусолога, практически полная остановка авиасообщения с Европой немного замедлит приход новой волны коронавируса в Россию, а когда это все же произойдет, то массовых смертей не будет. «В основном симптомы у людей будут как при простудном заболевании, доля тяжелых случаев будет как при сезонном гриппе. Хотя грипп — это не самое безобидное заболевание, болеть в основном будут легко», — добавил Чумаков. Страховые гарантии предусмотрены и для водителей машин скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Очередная вспышка коронавируса скорее всего будет вызвана новой разновидностью омикрон-штамма, подтверждает вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. «Последняя волна во Франции и Великобритании была вызвана омикроном, потом было падение числа заражений, а теперь у них снова рост. В каждой стране есть свои эпидемиологические особенности: имеет значение, сколько уже людей переболело, сколько вакцинировано, каков охват тестированием, как формировался популяционный иммунитет, поэтому картина будет отличаться. Но в целом я бы и в России ожидал вторичные волны от первой мощной волны омикрон-штамма. Другим новым штаммам взяться неоткуда, кроме как из Китая и других стран юго-восточной Азии, где все еще много людей не переболело», — сказал эксперт. Статья по теме Власти изменили способ борьбы с коронавирусом Опасность омикрон-штамма и его подвидов не стоит недооценивать, но и поводов для паники нет, полагает вирусолог. «Он действительно очень заразный, но менее опасный, это доминирующее мнение органов здравоохранения многих стран мира. На темпы распространения коронавируса влияют не только особенности штамма, но и количество контактов между людьми. За границу сейчас почти не летают. Отмена масочного режима число контактов увеличивает, но последнее время этот режим практически не соблюдался, маски если и носили, то на подбородках, так что власти отменили неэффективную меру. В целом динамика положительная, и если говорить о прогнозах, то летом я ожидаю благополучную ситуацию по коронавирусу, хотя волны еще будут, возможно, осенью», — заключил Волчков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство РФ начало подготовку к новой волне распространения коронавируса в России. Об этом свидетельствует решение премьер-министра Михаила Мишустина 28 марта о выделении дополнительно 4 млрд рублей на единовременные страховые выплаты для медперсонала и водителей машин скорой помощи, рассказали URA.RU эксперты. Вирусологи связывают приход новой волны с европейским подвидом омикрон-штамма, который уже захлестнул страны ЕС. Выступая на совещании с вице-премьерами, Мишустин сообщил, что пик заболеваемости COVID-19 в России пройден и поблагодарил врачей за самоотверженный труд. «Пик заболеваемости, который пришелся на середину февраля, пройден. Сейчас в большинстве регионов ситуация улучшается», — отметил он. Тем не менее, премьер подписал распоряжение, согласно которому финансирование страховых выплат медицинским работникам будет продолжено. «Для медицинского персонала, водителей машин скорой помощи предусмотрены специальные страховые гарантии. Если медики заболевают, помогая пациенту с ковидом, им положены единовременные выплаты. На их предоставление правительство дополнительно направит свыше 4 млрд рублей», — сообщил Мишустин. Этих денег хватит на то, чтобы в полном объеме обеспечить финансирование выплат до конца II квартала 2022 года, сказано в распоряжении. В 2021 году власти предоставили медикам единовременные страховые выплаты на общую сумму 22,2 млрд рублей, выделяя от трех до пяти млрд в течение года по мере расходования средств. Член-корреспондент РАН, профессор, вирусолог Петр Чумаков полагает, что в правительстве готовятся к еще одной или даже нескольким волнам распространения коронавируса в России. По его словам, ближайшая волна вероятнее всего будет вызвана подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2, который также называют «стелс-омикроном». «Эта более заразная модификация омикрона, которая уже вызвала вспышки в Великобритании, Дании, Голландии и других странах Европы. В России только что прошла большая волна омикрона, сформировался иммунитет, поэтому новая волна у нас может быть только месяца через два или три», — отметил он. По мнению вирусолога, практически полная остановка авиасообщения с Европой немного замедлит приход новой волны коронавируса в Россию, а когда это все же произойдет, то массовых смертей не будет. «В основном симптомы у людей будут как при простудном заболевании, доля тяжелых случаев будет как при сезонном гриппе. Хотя грипп — это не самое безобидное заболевание, болеть в основном будут легко», — добавил Чумаков. Очередная вспышка коронавируса скорее всего будет вызвана новой разновидностью омикрон-штамма, подтверждает вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. «Последняя волна во Франции и Великобритании была вызвана омикроном, потом было падение числа заражений, а теперь у них снова рост. В каждой стране есть свои эпидемиологические особенности: имеет значение, сколько уже людей переболело, сколько вакцинировано, каков охват тестированием, как формировался популяционный иммунитет, поэтому картина будет отличаться. Но в целом я бы и в России ожидал вторичные волны от первой мощной волны омикрон-штамма. Другим новым штаммам взяться неоткуда, кроме как из Китая и других стран юго-восточной Азии, где все еще много людей не переболело», — сказал эксперт. Опасность омикрон-штамма и его подвидов не стоит недооценивать, но и поводов для паники нет, полагает вирусолог. «Он действительно очень заразный, но менее опасный, это доминирующее мнение органов здравоохранения многих стран мира. На темпы распространения коронавируса влияют не только особенности штамма, но и количество контактов между людьми. За границу сейчас почти не летают. Отмена масочного режима число контактов увеличивает, но последнее время этот режим практически не соблюдался, маски если и носили, то на подбородках, так что власти отменили неэффективную меру. В целом динамика положительная, и если говорить о прогнозах, то летом я ожидаю благополучную ситуацию по коронавирусу, хотя волны еще будут, возможно, осенью», — заключил Волчков.