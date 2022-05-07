Как работает кремлевский антикоррупционный проект «Посейдон»

Система определит чиновников, раздающих подряды друзьям-депутатам и родственникам

07 мая 2022 в 09:01 Размер текста - 17 +

Кирилл Кабанов: система «Посейдон» станет заслоном для коррупции среди чиновников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новый проект Кремля поможет выявить чиновников, раздающих подряды друзьям-депутатам и родственникам. Так работает система «Посейдон», указ о создании которой подписал президент России Владимир Путин, объяснил в интервью URA.RU глава Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. Теперь на каждого чиновника и депутата может быть составлен цифровой портрет, который позволит отследить все потенциальные коррупционные связи, заявил эксперт. — Путин создал систему «Посейдон», которая будет собирать информацию о признаках коррупции: конфликт интересов, недостоверное декларирование доходов и расходов, незаконное получение прибыли и так далее. Как она будет работать: только собирать данные с официальных сайтов или еще анализировать соцсети чиновников? «Посейдон» позволяет создать цифровой портрет человека и выявить его связи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Она работает сразу с несколькими базами, объединенными в единое целое: база ФНС, база Росфинмониторинга, база Росимущества, а также информация из соцсетей. «Посейдон» позволяет создать цифровой портрет проверяемого человека и узнать нет ли у него пересечения интересов, неформального общения с людьми, в котором могут быть скрыты коррупционные отношения. Примитивный пример: нужно проверить какого-то чиновника. В «Одноклассниках» или «ВКонтакте» есть группа, например, бывших учеников 9А класса такой-то школы. Система определяет, что два человека вместе учились. Один их них этот чиновник, а другой — его одноклассник, который имеет фирму, работающую в той же сфере что и чиновник. И эта фирма, допустим, регулярно получает государственные заказы. «Посейдон» покажет эти пересечения. Система позволит проверять доходы и расходы чиновников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кроме того, проверяются доходы и расходы чиновников. Если у человека была дорогая машина, которая стоит десятки миллионов, и он ее продал, то это отражается в базе налоговой. Или чиновник регулярно ходит в дорогой магазин за продуктами, но исходя из его зарплаты, он не может пользоваться подобными магазинам. Это умная система, которая проверяет все. — Коррупционеров во власти выявляет и разрабатывает ФСБ. Почему за «Посейдоном» закреплены администрация президента и Федеральная служба охраны (ФСО)? — ФСО является оператором этой системы. Она отвечает за безопасность, чтобы никто в систему не влез и ничего там не правил. Из администрации президента к «Посейдону» относится управление по вопросам противодействия коррупции. Оно будет ставить задачи по координации, поскольку занимается проверкой лиц, назначаемых на должности Путиным. — У других силовых ведомств будет доступ к «Посейдону»? Силовики из МВД или ФСБ будут отправлять запросы для проверки чиновников через базу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Силовики могут отправлять так называемый запрос на проверку лица. Например, я сотрудник ФСБ или МВД, у меня есть чиновник высокого ранга, которого мне нужно проверить. Я направляю запрос в управление по вопросам противодействия коррупции администрации президента РФ или в ФСО. Уровень лиц, которые могут подвергнуться проверке может быть очень высокий, поэтому система является закрытой. — Коррупционеров в каких сферах может выявить «Посейдон»? — Это могут быть чиновники, депутаты, участники госзакупок со стороны бизнеса. На самом деле системе без разницы сфера проверки. Алгоритм «Посейдона» настолько широкий, что она может собрать любые данные и пересечения интересов по конкретному лицу. — Почему «Посейдон» был создан по указу президента? Вышедшая из этой системы бумага является вещественным доказательством Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Собранные из этой системы данные не оспариваются. Вы получили данные, у вас вышла бумага из этой системы, и она является вещественным доказательством. Поэтому она и создана указом президента. — Какие есть аналоги такой системы? — Такая система есть в «Росатоме», за рубежом по такой идеологии есть системы в Агентстве национальной безопасности США, и подобная система есть в Китае. — Может ли кто-то в борьбе с неугодными чиновниками или оппонентами внести в «Посейдон» компрометирующие сведения? Внести в «Посейдон» компрометирующие сведения невозможно, система имеет множество рубежей защиты Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU — Это невозможно. Чтобы получить данные нужно отправить запрос, решение принимается управлением по борьбе с коррупцией администрации президента. Через нее сделать «заказуху», чтобы система выплюнула фейковую информацию, невозможно. Когда вы любой запрос оформляете, его обоснованность всегда могут проверить силовики. Кроме того, в системе остаются следы, есть множество рубежей защиты, в том числе от необоснованного и несанкционированного входа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Новый проект Кремля поможет выявить чиновников, раздающих подряды друзьям-депутатам и родственникам. Так работает система «Посейдон», указ о создании которой подписал президент России Владимир Путин, объяснил в интервью URA.RU глава Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. Теперь на каждого чиновника и депутата может быть составлен цифровой портрет, который позволит отследить все потенциальные коррупционные связи, заявил эксперт. — Путин создал систему «Посейдон», которая будет собирать информацию о признаках коррупции: конфликт интересов, недостоверное декларирование доходов и расходов, незаконное получение прибыли и так далее. Как она будет работать: только собирать данные с официальных сайтов или еще анализировать соцсети чиновников? — Она работает сразу с несколькими базами, объединенными в единое целое: база ФНС, база Росфинмониторинга, база Росимущества, а также информация из соцсетей. «Посейдон» позволяет создать цифровой портрет проверяемого человека и узнать нет ли у него пересечения интересов, неформального общения с людьми, в котором могут быть скрыты коррупционные отношения. Примитивный пример: нужно проверить какого-то чиновника. В «Одноклассниках» или «ВКонтакте» есть группа, например, бывших учеников 9А класса такой-то школы. Система определяет, что два человека вместе учились. Один их них этот чиновник, а другой — его одноклассник, который имеет фирму, работающую в той же сфере что и чиновник. И эта фирма, допустим, регулярно получает государственные заказы. «Посейдон» покажет эти пересечения. Кроме того, проверяются доходы и расходы чиновников. Если у человека была дорогая машина, которая стоит десятки миллионов, и он ее продал, то это отражается в базе налоговой. Или чиновник регулярно ходит в дорогой магазин за продуктами, но исходя из его зарплаты, он не может пользоваться подобными магазинам. Это умная система, которая проверяет все. — Коррупционеров во власти выявляет и разрабатывает ФСБ. Почему за «Посейдоном» закреплены администрация президента и Федеральная служба охраны (ФСО)? — ФСО является оператором этой системы. Она отвечает за безопасность, чтобы никто в систему не влез и ничего там не правил. Из администрации президента к «Посейдону» относится управление по вопросам противодействия коррупции. Оно будет ставить задачи по координации, поскольку занимается проверкой лиц, назначаемых на должности Путиным. — У других силовых ведомств будет доступ к «Посейдону»? — Силовики могут отправлять так называемый запрос на проверку лица. Например, я сотрудник ФСБ или МВД, у меня есть чиновник высокого ранга, которого мне нужно проверить. Я направляю запрос в управление по вопросам противодействия коррупции администрации президента РФ или в ФСО. Уровень лиц, которые могут подвергнуться проверке может быть очень высокий, поэтому система является закрытой. — Коррупционеров в каких сферах может выявить «Посейдон»? — Это могут быть чиновники, депутаты, участники госзакупок со стороны бизнеса. На самом деле системе без разницы сфера проверки. Алгоритм «Посейдона» настолько широкий, что она может собрать любые данные и пересечения интересов по конкретному лицу. — Почему «Посейдон» был создан по указу президента? — Собранные из этой системы данные не оспариваются. Вы получили данные, у вас вышла бумага из этой системы, и она является вещественным доказательством. Поэтому она и создана указом президента. — Какие есть аналоги такой системы? — Такая система есть в «Росатоме», за рубежом по такой идеологии есть системы в Агентстве национальной безопасности США, и подобная система есть в Китае. — Может ли кто-то в борьбе с неугодными чиновниками или оппонентами внести в «Посейдон» компрометирующие сведения? — Это невозможно. Чтобы получить данные нужно отправить запрос, решение принимается управлением по борьбе с коррупцией администрации президента. Через нее сделать «заказуху», чтобы система выплюнула фейковую информацию, невозможно. Когда вы любой запрос оформляете, его обоснованность всегда могут проверить силовики. Кроме того, в системе остаются следы, есть множество рубежей защиты, в том числе от необоснованного и несанкционированного входа.