Доставка товаров в России будет работать по новой схеме

Решение правительства позволит обойти санкции Запада

25 мая 2022 в 22:57 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России запустят Государственную систему электронных перевозочных документов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти помогут бизнесу наладить новые цепочки доставки товаров, нарушенные из-за санкций Запада. На заседании правительства РФ 25 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о введении электронного документооборота в грузоперевозках. Эксперты объяснили URA.RU, что это решение поможет перестроить экономику, которая находится под санкционным давлением, и стабилизировать цены из-за удешевления и ускорения доставки товаров. Заседание правительства Михаил Мишустин начал с того, что напомнил о поручении президента Владимира Путина. «Глава государства провел совещание по развитию отдельных направлений транспортного комплекса. Он [Путин] отметил, что бизнес адаптируется к изменениям в глобальной экономике, перестраивает производственные и логистические цепочки, активно налаживает новые связи с зарубежными партнерами, и подчеркнул необходимость создания новых маршрутов для грузоперевозок», — сказал премьер. Электронные документы ускорят грузоперевозки, сократят издержки и помогут создать новые логистические цепочки, уверен Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В исполнении этого поручения, правительство приняло решение о введении электронного документооборота, который ускорит перемещение грузов по стране, заявил Мишустин. По его словам, Государственная система электронных перевозочных документов начнет работать с 1 сентября. «Ее использование поможет участникам рынка отказаться от бумаг, упростить бизнес-процессы. Это сократит расходы. Повысится скорость доставки товаров и грузов, предприятия смогут быстрее организовывать новые цепочки поставок», — уточнил Мишустин. Бесперебойные грузоперевозки — серьезное подспорье бизнесу, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Внедрение электронного документооборота правительством РФ в сфере грузоперевозок поможет перестроить экономику, которая находится под санкционным давлением, отмечает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «Из-за санкций у нас возникли нарушения в транспортной логистике. Приходится менять маршруты, возникают перебои с отгрузками, передвижным составом. И это связано с архаическими технологиями оформления грузоперевозок. Решение правительства поможет восстановить логистические разрывы. Эта мера также поможет структурной перестройке российской экономики. Бесперебойно оформление грузоперевозок — это серьезное подспорье бизнесу, который в таких условиях быстрее восстановит свою работу. Кроме того, это теоретически должно вести к стабилизации цен», — пояснил эксперт. Статья по теме Власти РФ создают новые маршруты, чтобы обойти санкции США и ЕС Электронные документы смогут снять препятствия на пути важных для России товаров, которые доставлялись через западные границы, полагает политолог Андрей Суздальцев. «Транспортные компании сегодня находятся в стрессовой ситуации, так как почти закрыт транзит товаров с Запада. Грузоперевозчики ищут варианты обхода санкций. В этой ситуации введение электронного документооборота сэкономит время, деньги и силы», — добавил политолог. Введение электронных документов — это метод преодоления кризиса в сфере грузоперевозок, который создан искусственно, считает независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Транспортная отрасль сильно меняется в связи с санкциями, изменениями в мировой логистике. Возник логистический кризис, который правительство пытается преодолеть различными способами, в том числе и внедрением электронной документации. Новшество позволит небольшим компаниям лучше себя чувствовать на рынке. Появление новых игроков, сохранение прежних компаний повышает логистический потенциал нашей страны», — рассказал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти помогут бизнесу наладить новые цепочки доставки товаров, нарушенные из-за санкций Запада. На заседании правительства РФ 25 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о введении электронного документооборота в грузоперевозках. Эксперты объяснили URA.RU, что это решение поможет перестроить экономику, которая находится под санкционным давлением, и стабилизировать цены из-за удешевления и ускорения доставки товаров. Заседание правительства Михаил Мишустин начал с того, что напомнил о поручении президента Владимира Путина. «Глава государства провел совещание по развитию отдельных направлений транспортного комплекса. Он [Путин] отметил, что бизнес адаптируется к изменениям в глобальной экономике, перестраивает производственные и логистические цепочки, активно налаживает новые связи с зарубежными партнерами, и подчеркнул необходимость создания новых маршрутов для грузоперевозок», — сказал премьер. В исполнении этого поручения, правительство приняло решение о введении электронного документооборота, который ускорит перемещение грузов по стране, заявил Мишустин. По его словам, Государственная система электронных перевозочных документов начнет работать с 1 сентября. «Ее использование поможет участникам рынка отказаться от бумаг, упростить бизнес-процессы. Это сократит расходы. Повысится скорость доставки товаров и грузов, предприятия смогут быстрее организовывать новые цепочки поставок», — уточнил Мишустин. Внедрение электронного документооборота правительством РФ в сфере грузоперевозок поможет перестроить экономику, которая находится под санкционным давлением, отмечает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «Из-за санкций у нас возникли нарушения в транспортной логистике. Приходится менять маршруты, возникают перебои с отгрузками, передвижным составом. И это связано с архаическими технологиями оформления грузоперевозок. Решение правительства поможет восстановить логистические разрывы. Эта мера также поможет структурной перестройке российской экономики. Бесперебойно оформление грузоперевозок — это серьезное подспорье бизнесу, который в таких условиях быстрее восстановит свою работу. Кроме того, это теоретически должно вести к стабилизации цен», — пояснил эксперт. Электронные документы смогут снять препятствия на пути важных для России товаров, которые доставлялись через западные границы, полагает политолог Андрей Суздальцев. «Транспортные компании сегодня находятся в стрессовой ситуации, так как почти закрыт транзит товаров с Запада. Грузоперевозчики ищут варианты обхода санкций. В этой ситуации введение электронного документооборота сэкономит время, деньги и силы», — добавил политолог. Введение электронных документов — это метод преодоления кризиса в сфере грузоперевозок, который создан искусственно, считает независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Транспортная отрасль сильно меняется в связи с санкциями, изменениями в мировой логистике. Возник логистический кризис, который правительство пытается преодолеть различными способами, в том числе и внедрением электронной документации. Новшество позволит небольшим компаниям лучше себя чувствовать на рынке. Появление новых игроков, сохранение прежних компаний повышает логистический потенциал нашей страны», — рассказал эксперт.