Власти РФ создают новые маршруты, чтобы обойти санкции США и ЕС

Это позволит наполнить полки магазинов импортными товарами

29 апреля 2022 в 19:55 Размер текста - 17 +

Правительственный штаб проанализирует проблемы с транспортировкой импорта и экспорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Создание новых транспортно-логистических цепочек позволит России обойти санкции Запада. От этого выиграют как потребители, так и экспортеры, объясняют URA.RU эксперты решение премьер-министра РФ Михаила Мишустина о создании при правительстве штаба, который определит новые маршруты движения грузов. Это ускорит инфраструктурное развитие регионов, где появятся новые дороги и логистические центры, считают специалисты. Правительственный штаб, который возглавил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, проанализирует, что изменилось в работе действующих транспортно-логистических коридоров, по которым до введения санкций Россия импортировала и экспортировала продукцию. Как ранее говорил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, санкции и переориентация на Восток нарушили цепочки движения грузов, и необходимо найти решения, как восстановить бесперебойные поставки. Для этого власти запустили специальную кредитную программу поддержки системообразующих транспортных предприятий и ускорили работы по строительству новых коридоров. В частности, речь идет об автодороге Европа — Западный Китай (она пройдет через Урал), так называемый новый Шелковый путь. На Дальнем Востоке построен и ждет запуска первый железнодорожный мост, связывающий Россию и Китай через реку Амур. Западные санкции ускорят инфраструктурное развитие в России, прежде всего, строительство новых дорог, транспортных узлов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Примерно 80% импортных товаров, которыми наполняли российские магазины и которые получали отечественные предприятия, шли через западную границу — в основном через Санкт-Петербург и Новороссийск. С Востока поток не превышал 15,8%, пояснил URA.RU директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин. По его словам, такие пропорции связаны с использованием дешевой логистики: груз из Китая, Малайзии, Тайваня отправляли в кругосветное путешествие из Шанхая (Китай) в Антверпен (Бельгия), а потом он попадал в Санкт-Петербург. «Западная граница закрыта. Входные отверстия остались в районе Каспийского моря, автомобильные входы — из Азербайджана в Дагестан со стороны Абхазии. В масштабе национальной экономики это очень скромно. Западно-ориентированная схема не будет работать в обозримые годы. Поэтому надо перестраивать коридоры: строить от Читы до Екатеринбурга такие же транспортно-логистические центры», — пояснил эксперт. Помимо автодорог необходимо строить логистические центры, считают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вопрос перенастройки транспортно-логистической сети обострился в связи с санкциями в отношении России, опасениями Китая морской блокады со стороны США и волной коронавируса в КНР, отметил независимый аналитик Дмитрий Адамидов. Он пояснил, что помимо путей через страны Запада до введения санкций Россия использовала коридор на Восток, который был предназначен для торговли с Японией и Южной Кореей. Он будет использоваться и дальше. Сохранился путь «Север-Юг» через Индию, Иран по Волге в Москву и Санкт-Петербург. Возможно, появятся новые выходы к Черному морю через Украину. «Перед властями РФ стоит задача — построить инфраструктуру и определить, какое место страна займет в транзитном пути между Европой и Китаем. Никаких историй, когда международные компании могут пользоваться транзитными путями бесплатно, не будет в ближайшие десятилетия», — пояснил собеседник. Статья по теме Мишустин представил новый Шелковый путь для обхода санкций Российским властям надо проанализировать цепочки поставок, понять, какая линейка грузов шла с Запада и какую можно перенастроить со стороны Востока, полагает директор Высшей инженерной школы Российского университета транспорта Олег Покусаев. «Перенастройку транспортных путей важно контролировать при участии всех операторов, крупных поставщиков и владельцев логистических цепочек», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Создание новых транспортно-логистических цепочек позволит России обойти санкции Запада. От этого выиграют как потребители, так и экспортеры, объясняют URA.RU эксперты решение премьер-министра РФ Михаила Мишустина о создании при правительстве штаба, который определит новые маршруты движения грузов. Это ускорит инфраструктурное развитие регионов, где появятся новые дороги и логистические центры, считают специалисты. Правительственный штаб, который возглавил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, проанализирует, что изменилось в работе действующих транспортно-логистических коридоров, по которым до введения санкций Россия импортировала и экспортировала продукцию. Как ранее говорил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, санкции и переориентация на Восток нарушили цепочки движения грузов, и необходимо найти решения, как восстановить бесперебойные поставки. Для этого власти запустили специальную кредитную программу поддержки системообразующих транспортных предприятий и ускорили работы по строительству новых коридоров. В частности, речь идет об автодороге Европа — Западный Китай (она пройдет через Урал), так называемый новый Шелковый путь. На Дальнем Востоке построен и ждет запуска первый железнодорожный мост, связывающий Россию и Китай через реку Амур. Примерно 80% импортных товаров, которыми наполняли российские магазины и которые получали отечественные предприятия, шли через западную границу — в основном через Санкт-Петербург и Новороссийск. С Востока поток не превышал 15,8%, пояснил URA.RU директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин. По его словам, такие пропорции связаны с использованием дешевой логистики: груз из Китая, Малайзии, Тайваня отправляли в кругосветное путешествие из Шанхая (Китай) в Антверпен (Бельгия), а потом он попадал в Санкт-Петербург. «Западная граница закрыта. Входные отверстия остались в районе Каспийского моря, автомобильные входы — из Азербайджана в Дагестан со стороны Абхазии. В масштабе национальной экономики это очень скромно. Западно-ориентированная схема не будет работать в обозримые годы. Поэтому надо перестраивать коридоры: строить от Читы до Екатеринбурга такие же транспортно-логистические центры», — пояснил эксперт. Вопрос перенастройки транспортно-логистической сети обострился в связи с санкциями в отношении России, опасениями Китая морской блокады со стороны США и волной коронавируса в КНР, отметил независимый аналитик Дмитрий Адамидов. Он пояснил, что помимо путей через страны Запада до введения санкций Россия использовала коридор на Восток, который был предназначен для торговли с Японией и Южной Кореей. Он будет использоваться и дальше. Сохранился путь «Север-Юг» через Индию, Иран по Волге в Москву и Санкт-Петербург. Возможно, появятся новые выходы к Черному морю через Украину. «Перед властями РФ стоит задача — построить инфраструктуру и определить, какое место страна займет в транзитном пути между Европой и Китаем. Никаких историй, когда международные компании могут пользоваться транзитными путями бесплатно, не будет в ближайшие десятилетия», — пояснил собеседник. Российским властям надо проанализировать цепочки поставок, понять, какая линейка грузов шла с Запада и какую можно перенастроить со стороны Востока, полагает директор Высшей инженерной школы Российского университета транспорта Олег Покусаев. «Перенастройку транспортных путей важно контролировать при участии всех операторов, крупных поставщиков и владельцев логистических цепочек», — резюмировал эксперт.