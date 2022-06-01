Кремль даст свои ресурсы для победы Куйвашева на выборах

Кампанию проводят в экстренные сроки — все из-за беспечности свердловских чиновников

02 июня 2022 в 07:00 Размер текста - 17 +

У Евгения Куйвашева и его ближайшего окружения осталось мало времени до сентябрьских выборов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Команда свердловского губернатора Евгения Куйвашева испытывает трудности с финансированием избирательной кампании шефа. Как сообщили URA.RU несколько источников, ради экономии чиновники прибегнут к услугам областного Центра управления регионом (ЦУР) — кремлевской структуры, которая займется продвижением кандидата в соцсетях. Ставку уже называют сомнительной: есть основания полагать, что вложенные деньги не окупятся. Губернаторские полномочия Куйвашева истекают этой осенью. Официально о своем выдвижении на новый срок он еще не объявил, но, по данным URA.RU, к активной работе над кампанией приступил его штаб. Одновременно Куйвашев заручился поддержкой федерального руководства: 20 мая он разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным и получил одобрительную оценку своей работы. Команда Евгения Куйвашева начала сталкиваться с первыми проблемами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Однако сам штаб начал сталкиваться с существенными проблемами. По информации URA.RU, связаны они главным образом с финансами — денежные ресурсы губернаторской команды сильно ограничены, поскольку технологи не договаривались с бизнесом о спонсировании кампании. «Все ожидали, что прямые выборы отменят, а сделают назначение [губернатора] через заксобрание. В этом случае кампанию проводить было бы не нужно, поэтому деньги ни с кого не собирали», — знает источник URA.RU во власти. Но это не единственная причина. По словам собеседника, близкого к крупному бизнесу, у окружения Куйвашева значительно ухудшились отношения с самими спонсорами. Считается, что выборы-2021 в Госдуму и заксобрание оставили у предпринимателей много вопросов. «Куда ушли наши деньги?» — наиболее частый из них. Статья по теме Куйвашев собрал на выборы в разы больше, чем другие главы УрФО Автором той кампании был Ринат Хазеев, пиарщик и неформальный советник губернатора. Он руководил штабом политтехнологов и был активнейшим участником сбора денег с бизнесменов. По разным оценкам, в неофициальный предвыборный фонд «Единой России» было привлечено до 1 млрд рублей. Но, несмотря на самый большой в УрФО бюджет, кампания в Свердловской области была провалена: госдумский список ЕР получил лишь 34,73% (65 место среди регионов России). Инвесторы задавали Хазееву закономерные вопросы, какова судьба вложенных денег. Технолог же, по данным URA.RU, в ответ утверждал только, что «обо всем отчитался перед губернатором». По совпадению тогда же в политтусовке пересказывали слух: будто бы сразу после выборов Хазеев приобрел квартиру в элитном клубном доме «Ленина, 8». Уже весной обсуждалось, что некую часть того избирательного фонда все же удалось сэкономить, и средства будут пущены на кампанию Куйвашева в 2022-м. Но подтверждения тем разговорам сейчас нет. Кроме того, уточняет источник, крупный бизнес испытывает сложности из-за санкций Запада. В предыдущую кампанию, по разным сведениям, средняя такса на участие в предвыборном бюджете равнялась от 50 до 150 млн рублей. «Сейчас таких денег нет», — фиксирует собеседник в среде. Олегу Чемезову приписывают идею с участием ЦУРа в кампании Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Понимая шаткость своего положения, команда Куйвашева начала искать способы снижения затрат. По данным двух источников URA.RU, вице-губернатор Олег Чемезов, курирующий внутреннюю политику, предложил нашедшую отклик идею — сделать оператором кампании в соцсетях областной ЦУР, имеющий для этого весь функционал. Чемезов же является куратором центра в областной власти и возглавляет его проектный офис. Центры управления регионами, созданные АНО «Диалог», появились по всей России в 2020 году — по инициативе Кремля. Изначально перед ними стояла задача принимать интернет-жалобы от граждан и передавать их органам власти. Позднее, впрочем, ЦУРы стали выполнять и повесткообразующие функции: при необходимости наполняют ленты соцсетей инфоповодами и нейтрализуют негатив. Информация о привлечении свердловского ЦУРа к губернаторской кампании находит косвенное подтверждение. По сведениям URA.RU, несколько дней назад в Екатеринбург приезжал первый замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин — и его видели в резиденции губернатора. По слухам, Кирилла Истомина видели в резиденции свердловского губернатора Фото: Владимир Андреев © URA.RU Дозвониться до самого Истомина агентству не удалось, а Чемезов воздержался от комментариев по теме. Ситуация вокруг свердловской кампании иронична тем, как меняется отношение руководства области к ЦУРу. Прежде, свидетельствует источник в резиденции, Куйвашев предвзято относился к структуре и не считал ее субъектом власти. «Более того, руководить ЦУРом был сослан [бывший вице-мэр Екатеринбурга] Илья Захаров. Губернатор воспринимал это как такую синекуру, — рассуждает собеседник. — В новой же ситуации ему приходится делать ставку на ЦУР». Старожилы команды губернатора настаивают, что самая надежная агитация — печатная Фото: Анна Майорова © URA.RU Впрочем, не все в областной власти верят в потенциал ЦУРа. Избирательная кампания, проводимая в интернете, кажется аппаратчикам-старожилам ненадежной. «До сих пор не изобретено ничего лучше классической печатной агитации», — аргументирует представитель старой школы. Кроме того, под сомнение ставится и эффективность ЦУРов: «Нет понимания, как лайки в соцсетях превращаются в голоса избирателей». Как уточнил источник URA.RU, близкий к резиденции, в свете этого возникает и другая интрига — о руководителе такой интернет-кампании. Сейчас обсуждается версия, что нынешнему директору свердловского ЦУРа Валентине Ермаковой, бывшей ТВ-журналистке, не дадут вести процесс: она не смогла выстроить доверительные отношения ни с резиденцией, ни с исполкомом «Единой России». Оперативно связаться с Ермаковой не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Команда свердловского губернатора Евгения Куйвашева испытывает трудности с финансированием избирательной кампании шефа. Как сообщили URA.RU несколько источников, ради экономии чиновники прибегнут к услугам областного Центра управления регионом (ЦУР) — кремлевской структуры, которая займется продвижением кандидата в соцсетях. Ставку уже называют сомнительной: есть основания полагать, что вложенные деньги не окупятся. Губернаторские полномочия Куйвашева истекают этой осенью. Официально о своем выдвижении на новый срок он еще не объявил, но, по данным URA.RU, к активной работе над кампанией приступил его штаб. Одновременно Куйвашев заручился поддержкой федерального руководства: 20 мая он разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным и получил одобрительную оценку своей работы. Однако сам штаб начал сталкиваться с существенными проблемами. По информации URA.RU, связаны они главным образом с финансами — денежные ресурсы губернаторской команды сильно ограничены, поскольку технологи не договаривались с бизнесом о спонсировании кампании. «Все ожидали, что прямые выборы отменят, а сделают назначение [губернатора] через заксобрание. В этом случае кампанию проводить было бы не нужно, поэтому деньги ни с кого не собирали», — знает источник URA.RU во власти. Но это не единственная причина. По словам собеседника, близкого к крупному бизнесу, у окружения Куйвашева значительно ухудшились отношения с самими спонсорами. Считается, что выборы-2021 в Госдуму и заксобрание оставили у предпринимателей много вопросов. «Куда ушли наши деньги?» — наиболее частый из них. Автором той кампании был Ринат Хазеев, пиарщик и неформальный советник губернатора. Он руководил штабом политтехнологов и был активнейшим участником сбора денег с бизнесменов. По разным оценкам, в неофициальный предвыборный фонд «Единой России» было привлечено до 1 млрд рублей. Но, несмотря на самый большой в УрФО бюджет, кампания в Свердловской области была провалена: госдумский список ЕР получил лишь 34,73% (65 место среди регионов России). Инвесторы задавали Хазееву закономерные вопросы, какова судьба вложенных денег. Технолог же, по данным URA.RU, в ответ утверждал только, что «обо всем отчитался перед губернатором». По совпадению тогда же в политтусовке пересказывали слух: будто бы сразу после выборов Хазеев приобрел квартиру в элитном клубном доме «Ленина, 8». Уже весной обсуждалось, что некую часть того избирательного фонда все же удалось сэкономить, и средства будут пущены на кампанию Куйвашева в 2022-м. Но подтверждения тем разговорам сейчас нет. Кроме того, уточняет источник, крупный бизнес испытывает сложности из-за санкций Запада. В предыдущую кампанию, по разным сведениям, средняя такса на участие в предвыборном бюджете равнялась от 50 до 150 млн рублей. «Сейчас таких денег нет», — фиксирует собеседник в среде. Понимая шаткость своего положения, команда Куйвашева начала искать способы снижения затрат. По данным двух источников URA.RU, вице-губернатор Олег Чемезов, курирующий внутреннюю политику, предложил нашедшую отклик идею — сделать оператором кампании в соцсетях областной ЦУР, имеющий для этого весь функционал. Чемезов же является куратором центра в областной власти и возглавляет его проектный офис. Центры управления регионами, созданные АНО «Диалог», появились по всей России в 2020 году — по инициативе Кремля. Изначально перед ними стояла задача принимать интернет-жалобы от граждан и передавать их органам власти. Позднее, впрочем, ЦУРы стали выполнять и повесткообразующие функции: при необходимости наполняют ленты соцсетей инфоповодами и нейтрализуют негатив. Информация о привлечении свердловского ЦУРа к губернаторской кампании находит косвенное подтверждение. По сведениям URA.RU, несколько дней назад в Екатеринбург приезжал первый замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин — и его видели в резиденции губернатора. Дозвониться до самого Истомина агентству не удалось, а Чемезов воздержался от комментариев по теме. Ситуация вокруг свердловской кампании иронична тем, как меняется отношение руководства области к ЦУРу. Прежде, свидетельствует источник в резиденции, Куйвашев предвзято относился к структуре и не считал ее субъектом власти. «Более того, руководить ЦУРом был сослан [бывший вице-мэр Екатеринбурга] Илья Захаров. Губернатор воспринимал это как такую синекуру, — рассуждает собеседник. — В новой же ситуации ему приходится делать ставку на ЦУР». Впрочем, не все в областной власти верят в потенциал ЦУРа. Избирательная кампания, проводимая в интернете, кажется аппаратчикам-старожилам ненадежной. «До сих пор не изобретено ничего лучше классической печатной агитации», — аргументирует представитель старой школы. Кроме того, под сомнение ставится и эффективность ЦУРов: «Нет понимания, как лайки в соцсетях превращаются в голоса избирателей». Как уточнил источник URA.RU, близкий к резиденции, в свете этого возникает и другая интрига — о руководителе такой интернет-кампании. Сейчас обсуждается версия, что нынешнему директору свердловского ЦУРа Валентине Ермаковой, бывшей ТВ-журналистке, не дадут вести процесс: она не смогла выстроить доверительные отношения ни с резиденцией, ни с исполкомом «Единой России». Оперативно связаться с Ермаковой не удалось.