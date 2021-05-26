Куйвашев собрал на выборы в разы больше других губернаторов УрФО

В команде Евгения Куйвашева бравируют: в отличие от других регионов, власти Свердловской области могут привлечь столько средств, сколько посчитают нужным Фото: Анна Майорова © URA.RU

Команда свердловского губернатора Евгения Куйвашева сформировала фонд для победы «Единой России» на выборах в заксобрание и Госдуму, сообщают источники URA.RU во властных структурах. По некоторым данным, объем заложенных в него средств может достигать миллиарда рублей, а размер среднего взноса — 150 миллионов. По слухам, это в три раза больше, чем в соседних регионах. Оценивая масштаб краудфандинга, один из главных спонсоров пытается взять бюджет под контроль, говорят собеседники агентства.

Одни источники утверждают, что касса сформировалась давно — еще до майских праздников, другие — что после десятидневных каникул (и сбор средств продолжается). Третья группа инсайдеров лишь допускает, что фонд сформирован, и подчеркивает, что движения средств в рамках подготовленной сметы еще не было. «Да, это так. Потому что изначально было оговорено: деньги есть, но на праймериз „Единой России“ они тратиться не будут. Только на основные выборы», — объясняют в резиденции губернатора.

Активную работу по наполнению избирательного фонда свердловские власти начали после майских праздников, говорят источники Фото: Анна Майорова © URA.RU

По словам источника URA.RU в областной власти, организаторы кампании ориентируются на миллиард рублей. Источник в предвыборном штабе приводит другую цифру — 500 миллионов: «Остальная сумма, необходимая, к примеру, на наблюдателей, будет получена из бюджетных источников — в рамках различных программ». Оперативно уточнить, правдив ли описываемый порядок цифр, не удалось: лидер свердловской «Единой России» Виктор Шептий не ответил на звонок корреспондента. Но известно, что собираемые суммы в три раза выше, чем, к примеру, в Челябинской области (такую оценку подтверждают инсайдеры, имеющие опыт работы в разных регионах).

Другой источник URA.RU в штабе не видит в этом проблемы. А пересуды на тему объясняет ревностью: «Челябинская область и Пермский край просто завидуют нам, потому что мы богатый регион, где губернатор может собрать любую сумму, которую посчитает необходимой». В политтусовке дают и более рациональную интерпретацию. «В Челябинске расходы на кампанию действительно ниже — хотя бы потому, что не такой уровень гонораров и других операционных трат», — говорит источник, вовлеченный в кампанию.

В начале 2021 года смета на выборы в Свердловской области составляла, по слухам, 1,8 миллиарда рублей, но к концу мая сократилась до адекватных значений Фото: Анна Майорова © URA.RU

Но для крупных промышленников, предоставляющих финансовые гарантии, эти аргументы не кажутся убедительными. «Почему в Челябинской области, которая похожа на Свердловскую, победная кампания стоит в три раза меньше? Куда денутся деньги?» — настаивает бизнес.

Дальше остальных в поисках ответа на эти вопросы продвинулась Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), которая считается одним из главных жертвователей. Холдинг, по данным URA.RU, предложил установить контроль над фондом. В политических кругах обсуждаются две версии того, как это было. По одной из них, представители УГМК объяснили губернатору, что исторически не доверяют его советнику, неформальному руководителю предвыборного штаба Ринату Хазееву. «Это пошло еще со времен [бывшего советника гендиректора УГМК Алексея] Рябцева и [экс-директора УГМК Владимира] Белоглазова (оба топ-менеджера курировали внешние проекты, включая электоральные — прим. URA.RU). Они считали, что Хазеев работал против УГМК», — рассказывает собеседник агентства, знакомый с ситуацией. Опрошенные URA.RU участники политических войн при этом затруднились вспомнить моменты прямых столкновений консильери Куйвашева с топ-менеджерами компании. В УГМК, в свою очередь, не стали комментировать ситуацию.

Носители второй — менее популярной — версии уверяют, что в целом все действительно было так, но контекст иной. Якобы топ-менеджеры УГМК обнаружили, что уже после того, как костяк фонда была сформирован, Хазеев совершил ряд подозрительных финансовых операций. «Когда его пробили, тут же пошли к первому (губернатору — прим. URA.RU)», — говорит источник, близкий к областной власти (не предоставив каких-либо доказательств). «Ринат [Хазеев] достаточно умен, чтобы не заниматься таким бредом. Скорее всего, это распространяют его недоброжелатели», — балансирует знакомый с политконсультантом аппаратчик. Сам Ринат Хазеев отказался от комментариев, сославшись на занятость.

Как бы то ни было, глава региона показал, что своих не сдает. «Моя команда не нуждается во внешнем аудите. Хазеева я буду контролировать сам, а вы — доверяйте мне», — передают в окружении Евгения Куйвашева примерное содержание его месседжа. На этом спор был исчерпан.

Минимальный взнос от крупных ФПГ на выборах-2021 составляет 50 миллионов рублей, говорят источники Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

По разным сведениям, средняя такса на участие в предвыборном бюджете — от 50 до 150 миллионов рублей. По каким критериям определяются размеры взносов, пока неясно. Например, основная интрига сейчас — сколько пожертвует глава ГК «Синара», президент местного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский (№62 в списке богатейших людей России по версии журнала Forbes). «Ну, миллионов десять [рублей] даст», — сказал источник URA.RU в областной власти и засмеялся.

От миллиардера явно ждут большего, учитывая масштаб проектов, которые реализует его холдинг при поддержке областного и федерального бюджетов. Главный из них — Универсиада-2023, где АО «Синара-Девелопмент» — единственный исполнитель госконтрактов (закрепление этого статуса лично лоббировал Куйвашев). Так, в марте—апреле общество получило пять новых контрактов на проектирование и строительство объектов Универсиады, в том числе Дворца водных видов спорта, смета которого за последние два года выросла с шести до 14 миллиардов рублей. Основная нагрузка при подготовке к Студенческим играм лежит на региональной казне (около 70% расходов).

Дмитрия Пумпянского (слева) звали на встречу с губернатором, но он отправил в резиденцию своего консильери Фото: Анна Майорова © URA.RU

Именно с этими обстоятельствами связан резонанс среди свердловских VIP, удивленных отсутствием Пумпянского на встрече Куйвашева с крупнейшими бизнесменами региона, которая прошла 14 мая. Важность этого разговора была в том, что в повестке, по данным URA.RU, были не только вопросы социально-экономического развития, но и предстоящие выборы. «Дмитрий Александрович отправил на разговор своего представителя. Видимо, его вклад [в кампанию] как минимум не будет основным», — считывают сигнал в бизнес-тусовке.

Пресс-секретарь Куйвашева Анна Шкерина не подтвердила, что подобное совещание было: «В этот день [14 мая] губернатор принимал участие в субботнике в детской больнице №9 и в открытии сразу двух выставок». В пресс-службе ГК «Синара» обещали уточнить позднее, приезжал ли Пумпянский в резиденцию губернатора 14 мая, а также прояснить планы холдинга на участие в выборах.