Власти РФ отреагировали на угрозу роста безработицы

В условиях санкций проблемы с занятостью могут возникнуть на крупных предприятиях, считают эксперты Фото: Денис Моргунов © URA.RU

статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти отреагировали на угрозу резкого роста безработицы в России, который эксперты ожидают уже осенью. Чтобы рынок труда оставался стабильным, правительство РФ решило стимулировать работодателей финансово, объяснили эксперты URA.RU. На совещании с вице-премьерами 14 июня глава правительства Михаил Мишустин сообщил о выплате субсидий компаниям, которые будут не сокращать, а принимать на работу новых сотрудников.

Мишустин напомнил, что действующая программа субсидирования найма работников предусматривает выплаты для компаний, которые трудоустроят выпускников вузов и средних учебных заведений без опыта и до 30 лет, а также молодых родителей. Теперь решено ее расширить, заявил премьер. «В ней могут участвовать сотрудники, уволенные из-за закрытия предприятия или сокращения штата, работники, находящиеся под риском увольнения и граждане Донецкой и Луганской народных республик, получившие статус беженца», — уточнил премьер-министр РФ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин озвучил условия предоставления субсидий работодателям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По его словам, субсидии компаниям будут предоставляться в три этапа. Первый платеж работодатель получит через месяц после того, как примет нового сотрудника. Второй — через три месяца, и третий — через полгода. Размер субсидии равен трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных, добавили в пресс-службе правительства РФ.

«Этой мерой государственной поддержки смогут воспользоваться десятки тысяч человек. Рассчитываем, что такие решения помогут людям сохранить или быстрее найти работу, получать стабильный доход и лучше адаптироваться к изменившимся условиям», — сказал Мишустин.

В России отмечается исторически низкий уровень безработицы, отметили в Росстате Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Решение правительства принято на фоне исторически низкого уровня безработицы. По данным Росстата, в апреле уровень безработицы в России снизился до 4%. Такой показатель ведомство не фиксировало с 1991 года.

Однако уровень безработицы начнет расти ближе к осени, прогнозирует профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Пока безработица сдерживается наступлением летних отпусков, так как некоторые берут отпуск за свой счет или не устраиваются на работу.

К осени уровень безработных традиционно растет. Станет больше соискателей рабочих мест из сфер развлечения, досуга, спорта и тех, кто работал в иностранных компаниях», — отметил эксперт.

Эксперты прогнозируют рост безработицы к осени Фото: Илья Московец © URA.RU

Россия находится в точке, когда может начаться рост безработицы, и меры поддержки правительства смягчат ситуацию на рынке труда, уверен вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин. «Если в пандемию пострадал в основном малый и средний бизнес, то сейчас под ударом находятся крупные предприятия с высокой степенью переработки, связанные с заграничными рынками сбыта. Если сократится производство, экспорт, начнется рост безработицы. Он не будет скачкообразным. Он будет похож на нарастающую волну», — пояснил эксперт.

Принятое решение позволит России легче пережила адаптационную паузу в экономике, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. «Экономика приспосабливается к условиях жизни под санкциями. Адаптационная пауза позволяет нарастить параллельный импорт, вернуться иностранным компаниям, и не важно в каких правовых формах. Чтобы легче пережить этот период, правительство предпринимает меры для трудоустройства людей и поощрения работодателей на расширение производств в целях замещения импорта», — резюмировал собеседник.

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