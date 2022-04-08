Мишустин упростил россиянам поиск работы

Правительство избавило службы занятости от лишней бюрократии

08 апреля 2022 в 21:39 Размер текста - 17 +

Мишустин расширили круг граждан, которые могут обращаться в службы занятости Фото: Пресс-служба президента России © Kremlin.ru статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России стало проще переехать в другой регион на новую работу. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства 8 апреля о новых мерах, которые помогут и бизнесу, и сотрудникам. Власти расширили круг людей, которые могут обращаться в службы занятости, и поддержали деньгами социально ответственных работодателей. Опрошенные URA.RU эксперты связывают эти решения с особенностями отечественного рынка труда и угрозой новых санкций. По словам премьера, действующий закон «О занятости населения» будет дополнен положениями, которые направлены на повышение трудовой мобильности. «Из-за давления недружественных стран некоторые зарубежные компании уходят с нашего рынка или планируют это сделать. Их сотрудники уже сейчас начинают искать новые источники дохода. Разумеется, государство должно помочь им в решении вопроса», — заявил Мишустин, отметив, что новая версия закона даст россиянам больше возможностей для трудоустройства по всей стране. Многие россияне недолюбливали службы занятости из-за бюрократии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Службы занятости получили от Мишустина указание начать помогать с работой любому человеку, который в поисках заработка переезжает в другой город или регион, а не только официально безработным. Государство оплатит проезд самим работникам, а также членам их семей. «И еще. В 19 регионах правительство поддерживает специальные программы повышения трудовой мобильности. Там особенно чувствуется нехватка кадров. И мы предоставляем компаниям, которые привлекают туда специалистов из других российских субъектов, финансовую поддержку. Это больше 200 тысяч рублей на каждого нового сотрудника», — добавил премьер. На специалистов, которые поедут работать в регионы Дальнего Востока, местные компании получат от правительства в пять раз больше денег — до миллиона рублей. Их можно будет потратить на компенсацию стоимости билетов, обустройство работника на новом месте, на повышение его квалификации или надбавку к зарплате, рассказал Мишустин. Правительство решило повысить трудовую мобильность россиян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Раньше планы подобных расходов нужно было долго согласовывать, но теперь требования к процедуре упростили. «Достаточно будет лишь утвердить число людей, которых планируется привлечь на работу с такой государственной поддержкой. И регионы смогут быстрее решить вопрос нехватки кадров. А люди — продолжить карьеру на новом месте», — отметил он. Еще одной мерой поддержки занятости стали льготные кредиты для компаний топливно-энергетического комплекса, которые они смогут тратить, в том числе, на выплату зарплат. «Процентная ставка по таким займам составит 11%. Взять их можно будет на срок до одного года. Максимальный размер кредита не должен превышать 10 млрд рублей. И главное условие — заемщик должен сохранить не меньше 85% рабочих мест», — подчеркнул Мишустин. Службы занятости начнут помогать любому человеку, а не только официально безработным Фото: Илья Московец © URA.RU Многие россияне недолюбливали службы занятости и не обращались туда за помощью из-за бюрократии, поэтому государство урезало формальные процедуры, объяснил URA.RU зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин. «Когда чиновники отказывались заниматься проблемами приезжих на том основании, что у них нет статуса безработного, это был такой бюрократический вывих, поэтому решение властей можно только поддержать. Вот представьте, есть, например, в крупном городе вакансия с небольшой зарплатой, но служба занятости отказывает претендентам, потому что они не местные. Теперь круг людей, которые смогут рассчитывать на трудоустройство через службы занятости, расширился», — сказал депутат. Специальные программы повышения трудовой мобильности в 19 регионах РФ нужны, чтобы предприятия не оставались без работников, а люди без источников дохода, отметил Делягин. «Сейчас у людей нет денег на переезд, даже если они видят подходящее для себя место работы. Предоставление работодателям финансовой поддержки снимает остроту этой проблемы», — добавил он. Новые санкции Евросоюза могут навредить угольным предприятиям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Повышать трудовую мобильность необходимо из-за особенностей российского рынка труда, полагает директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов. «Обычно у нас в кризис безработица не растет, но доходы людей падают, потому что их чаще переводят на неполную занятость, чем увольняют. Хотя в другом регионе работы может быть больше и зарплаты выше, наши люди не привыкли переезжать, особенно их волнуют проблемы с жильем. Такие специальные программы помогают решить эти трудности», — пояснил он. Статья по теме Мишустин дал прогноз на безработицу в России Правительство приготовило меры поддержки для предприятий ТЭК, поскольку страны Евросоюза собрались вводить новый пакет санкций, который может ударить по отрасли, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Есть сложности с танкерами, которые возят российскую нефть, обсуждается полный запрета на импорт угля из РФ, так что ТЭК может пострадать сильнее, чем предполагалось. Льготные кредиты на пополнение оборотных средств, о которых на заседании сказал Мишустин, это по сути деньги на текущие расходы, чтобы эти предприятия не останавливали свою работу и продолжали платить зарплаты», — заключил эксперт. 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В России стало проще переехать в другой регион на новую работу. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства 8 апреля о новых мерах, которые помогут и бизнесу, и сотрудникам. Власти расширили круг людей, которые могут обращаться в службы занятости, и поддержали деньгами социально ответственных работодателей. Опрошенные URA.RU эксперты связывают эти решения с особенностями отечественного рынка труда и угрозой новых санкций. По словам премьера, действующий закон «О занятости населения» будет дополнен положениями, которые направлены на повышение трудовой мобильности. «Из-за давления недружественных стран некоторые зарубежные компании уходят с нашего рынка или планируют это сделать. Их сотрудники уже сейчас начинают искать новые источники дохода. Разумеется, государство должно помочь им в решении вопроса», — заявил Мишустин, отметив, что новая версия закона даст россиянам больше возможностей для трудоустройства по всей стране. Службы занятости получили от Мишустина указание начать помогать с работой любому человеку, который в поисках заработка переезжает в другой город или регион, а не только официально безработным. Государство оплатит проезд самим работникам, а также членам их семей. «И еще. В 19 регионах правительство поддерживает специальные программы повышения трудовой мобильности. Там особенно чувствуется нехватка кадров. И мы предоставляем компаниям, которые привлекают туда специалистов из других российских субъектов, финансовую поддержку. Это больше 200 тысяч рублей на каждого нового сотрудника», — добавил премьер. На специалистов, которые поедут работать в регионы Дальнего Востока, местные компании получат от правительства в пять раз больше денег — до миллиона рублей. Их можно будет потратить на компенсацию стоимости билетов, обустройство работника на новом месте, на повышение его квалификации или надбавку к зарплате, рассказал Мишустин. Раньше планы подобных расходов нужно было долго согласовывать, но теперь требования к процедуре упростили. «Достаточно будет лишь утвердить число людей, которых планируется привлечь на работу с такой государственной поддержкой. И регионы смогут быстрее решить вопрос нехватки кадров. А люди — продолжить карьеру на новом месте», — отметил он. Еще одной мерой поддержки занятости стали льготные кредиты для компаний топливно-энергетического комплекса, которые они смогут тратить, в том числе, на выплату зарплат. «Процентная ставка по таким займам составит 11%. Взять их можно будет на срок до одного года. Максимальный размер кредита не должен превышать 10 млрд рублей. И главное условие — заемщик должен сохранить не меньше 85% рабочих мест», — подчеркнул Мишустин. Многие россияне недолюбливали службы занятости и не обращались туда за помощью из-за бюрократии, поэтому государство урезало формальные процедуры, объяснил URA.RU зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин. «Когда чиновники отказывались заниматься проблемами приезжих на том основании, что у них нет статуса безработного, это был такой бюрократический вывих, поэтому решение властей можно только поддержать. Вот представьте, есть, например, в крупном городе вакансия с небольшой зарплатой, но служба занятости отказывает претендентам, потому что они не местные. Теперь круг людей, которые смогут рассчитывать на трудоустройство через службы занятости, расширился», — сказал депутат. Специальные программы повышения трудовой мобильности в 19 регионах РФ нужны, чтобы предприятия не оставались без работников, а люди без источников дохода, отметил Делягин. «Сейчас у людей нет денег на переезд, даже если они видят подходящее для себя место работы. Предоставление работодателям финансовой поддержки снимает остроту этой проблемы», — добавил он. Повышать трудовую мобильность необходимо из-за особенностей российского рынка труда, полагает директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов. «Обычно у нас в кризис безработица не растет, но доходы людей падают, потому что их чаще переводят на неполную занятость, чем увольняют. Хотя в другом регионе работы может быть больше и зарплаты выше, наши люди не привыкли переезжать, особенно их волнуют проблемы с жильем. Такие специальные программы помогают решить эти трудности», — пояснил он. Правительство приготовило меры поддержки для предприятий ТЭК, поскольку страны Евросоюза собрались вводить новый пакет санкций, который может ударить по отрасли, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Есть сложности с танкерами, которые возят российскую нефть, обсуждается полный запрета на импорт угля из РФ, так что ТЭК может пострадать сильнее, чем предполагалось. Льготные кредиты на пополнение оборотных средств, о которых на заседании сказал Мишустин, это по сути деньги на текущие расходы, чтобы эти предприятия не останавливали свою работу и продолжали платить зарплаты», — заключил эксперт.