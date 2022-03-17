Мишустин дал прогноз на безработицу в России

Правительство приняло превентивные меры по борьбе с увольнениями

17 марта 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

Власть выделила 40 млрд рублей на сохранение рабочих мест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власть отреагировала на угрозу резкого роста безработицы в России из-за санкций, приняв пакет мер поддержки людей, которые могут остаться без средств к существованию. Премьер-министр Михаил Мишустин 17 марта расширил возможности службы занятости и дополнительно выделил 40 млрд рублей на сохранение рабочих мест. Эксперты считают, что правительство применяет методы, испытанные во время борьбы с последствиями пандемии коронавируса в 2020 году, но на этот раз действует на опережение. Мишустин на заседании правительства 17 марта объявил, что теперь на помощь от государства могут рассчитывать не только те, кто уже остались без работы, но и сотрудники предприятий, которым только грозит увольнение. Меры поддержки касаются и людей, кого перевели на неполный день или отправили в неоплачиваемый отпуск. Премьер пообещал, что в центрах занятости люди получат необходимую помощь, в том числе содействие в трудоустройстве, переобучении и открытии собственного дела. «Причем все это — до официального увольнения», — заявил председатель правительства. «Главная задача — не допускать, чтобы люди остались без работы», — заявил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Главная задача — не допускать, чтобы люди остались без работы, и помочь тем, кто ее уже потерял», — подчеркнул Мишустин. Правительство направило свыше 25,5 млрд рублей на создание в российских субъектах временных вакансий для людей, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда. «При необходимости воспользоваться такой помощью смогут 400 тысяч человек», — уточнил премьер. Как пояснил глава Минтруда Антон Котякова, безработные смогут получать один МРОТ в месяц за участие в общественных работах, не снимаясь с учета на бирже труда в дополнение к обычному пособию. Дополнительно 7 млрд рублей правительство выделит регионам на программы переобучения для сотрудников промышленных предприятий. «Это позволит сохранить занятость, если производство будет переориентировано. Новые знания и навыки дадут больше возможностей и при последующем трудоустройстве. Такая мера коснется 125 тысяч граждан», — отметил Мишустин. Остальные средства — почти 6 млрд рублей — пойдут на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов. В правительстве рассчитывают, что благодаря этому еще не менее 100 тысяч человек получат недостающие для успешного трудоустройства навыки и около 75 тысяч смогут открыть свое дело или зарегистрироваться в качестве самозанятых. Теперь на помощь от государства могут рассчитывать люди, которым только грозит увольнение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 17 марта 2022 года на портале «Работа в России», которым оперируют государственные центры занятости населения, открыты 1,6 млн вакансий. База вакансий негосударственного сервиса по поиску работы HeadHunter — 905 тысяч позиций, и с 24 февраля, когда началась спецоперация на Украине, она сократилась на 122 тысяч. Число активных резюме, наоборот, начало расти, особенно в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По данным Росстата на декабрь, общая численность безработных в России составляла 3,3 млн человек. Главный тренд на рынке труда России сегодня — это рост спроса на IT-специалистов у работодателей из госсектора. Например, на позицию системного администратора в различные министерства и ведомства вакансий стало больше на 111%, на позицию специалиста по технической поддержке — на 101%, web-инженера — на 120%. Правительство действует на опережение, это позволит россиянам быстрее адаптироваться к изменениям на рынке труда и не сидеть месяцами без работы и денег, рассказал URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Главный тренд на рынке труда России сегодня — это рост спроса на IT-специалистов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU «Ситуация с безработицей в России последнее время была благостной, к началу 2022 года она была на минимуме, но накануне президент Владимир Путин поручил правительству готовиться к проблемам в этой сфере. Потенциал роста тут действительно может быть большой из-за эффекта низкой базы и намерения многих западных компаний закрыть бизнес, поэтому со стороны властей последовали упреждающие действия», — пояснил эксперт. По словам Климанова, переобучение безработных, их направление на общественные или строительные работы — это классические методы повышения занятости населения, которые успешно применяются во всем мире для преодоления кризисных явлений уже почти столетие, начиная с Великой депрессии в США в 1930-е годы. «У нас в России в 2020 году уже были предложения по общественным работам, сейчас начинается сельскохозяйственный сезон — там тоже нужны рабочие руки. Во время пандемии говорили, что меры поддержки бизнеса запаздывают, вот на этот раз решения принимаются оперативно», — сказал он. Статья по теме Путин одобрил меру, которая сохранит россиянам работу и зарплату Правительство старается действовать на опережение, потому что убедилось в эффективности принимаемых мер по борьбе с безработицей в 2020—2021 годах, согласилась член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. «Новые меры плавно вытекают из тех мер, которые применялись во время пандемии коронавируса. Практика была положительной, так что правительство действует, что называется, с колес. Это и помощь бизнесу, чтобы он мог сохранить рабочие места, и расширение круга людей, которые могут претендовать на помощь государства, и переобучение, и другие меры. Центры занятости переходят к индивидуальной работе с людьми с учетом особенностей каждой отдельной ситуации. Все это позволяет рассчитывать на позитивный эффект», — заключила она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власть отреагировала на угрозу резкого роста безработицы в России из-за санкций, приняв пакет мер поддержки людей, которые могут остаться без средств к существованию. Премьер-министр Михаил Мишустин 17 марта расширил возможности службы занятости и дополнительно выделил 40 млрд рублей на сохранение рабочих мест. Эксперты считают, что правительство применяет методы, испытанные во время борьбы с последствиями пандемии коронавируса в 2020 году, но на этот раз действует на опережение. Мишустин на заседании правительства 17 марта объявил, что теперь на помощь от государства могут рассчитывать не только те, кто уже остались без работы, но и сотрудники предприятий, которым только грозит увольнение. Меры поддержки касаются и людей, кого перевели на неполный день или отправили в неоплачиваемый отпуск. Премьер пообещал, что в центрах занятости люди получат необходимую помощь, в том числе содействие в трудоустройстве, переобучении и открытии собственного дела. «Причем все это — до официального увольнения», — заявил председатель правительства. «Главная задача — не допускать, чтобы люди остались без работы, и помочь тем, кто ее уже потерял», — подчеркнул Мишустин. Правительство направило свыше 25,5 млрд рублей на создание в российских субъектах временных вакансий для людей, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда. «При необходимости воспользоваться такой помощью смогут 400 тысяч человек», — уточнил премьер. Как пояснил глава Минтруда Антон Котякова, безработные смогут получать один МРОТ в месяц за участие в общественных работах, не снимаясь с учета на бирже труда в дополнение к обычному пособию. Дополнительно 7 млрд рублей правительство выделит регионам на программы переобучения для сотрудников промышленных предприятий. «Это позволит сохранить занятость, если производство будет переориентировано. Новые знания и навыки дадут больше возможностей и при последующем трудоустройстве. Такая мера коснется 125 тысяч граждан», — отметил Мишустин. Остальные средства — почти 6 млрд рублей — пойдут на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов. В правительстве рассчитывают, что благодаря этому еще не менее 100 тысяч человек получат недостающие для успешного трудоустройства навыки и около 75 тысяч смогут открыть свое дело или зарегистрироваться в качестве самозанятых. На 17 марта 2022 года на портале «Работа в России», которым оперируют государственные центры занятости населения, открыты 1,6 млн вакансий. База вакансий негосударственного сервиса по поиску работы HeadHunter — 905 тысяч позиций, и с 24 февраля, когда началась спецоперация на Украине, она сократилась на 122 тысяч. Число активных резюме, наоборот, начало расти, особенно в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По данным Росстата на декабрь, общая численность безработных в России составляла 3,3 млн человек. Главный тренд на рынке труда России сегодня — это рост спроса на IT-специалистов у работодателей из госсектора. Например, на позицию системного администратора в различные министерства и ведомства вакансий стало больше на 111%, на позицию специалиста по технической поддержке — на 101%, web-инженера — на 120%. Правительство действует на опережение, это позволит россиянам быстрее адаптироваться к изменениям на рынке труда и не сидеть месяцами без работы и денег, рассказал URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Ситуация с безработицей в России последнее время была благостной, к началу 2022 года она была на минимуме, но накануне президент Владимир Путин поручил правительству готовиться к проблемам в этой сфере. Потенциал роста тут действительно может быть большой из-за эффекта низкой базы и намерения многих западных компаний закрыть бизнес, поэтому со стороны властей последовали упреждающие действия», — пояснил эксперт. По словам Климанова, переобучение безработных, их направление на общественные или строительные работы — это классические методы повышения занятости населения, которые успешно применяются во всем мире для преодоления кризисных явлений уже почти столетие, начиная с Великой депрессии в США в 1930-е годы. «У нас в России в 2020 году уже были предложения по общественным работам, сейчас начинается сельскохозяйственный сезон — там тоже нужны рабочие руки. Во время пандемии говорили, что меры поддержки бизнеса запаздывают, вот на этот раз решения принимаются оперативно», — сказал он. Правительство старается действовать на опережение, потому что убедилось в эффективности принимаемых мер по борьбе с безработицей в 2020—2021 годах, согласилась член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. «Новые меры плавно вытекают из тех мер, которые применялись во время пандемии коронавируса. Практика была положительной, так что правительство действует, что называется, с колес. Это и помощь бизнесу, чтобы он мог сохранить рабочие места, и расширение круга людей, которые могут претендовать на помощь государства, и переобучение, и другие меры. Центры занятости переходят к индивидуальной работе с людьми с учетом особенностей каждой отдельной ситуации. Все это позволяет рассчитывать на позитивный эффект», — заключила она.