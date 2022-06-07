Как в даркнете торгуют оружием, поставляемым Западом на Украину

Расценки черного рынка на бронежилеты, карабины и ПТРК Javelin из США и Европы

07 июня 2022 в 18:05 Размер текста - 17 +

За Javelin в Даркнете просят от 30 тысяч долларов США, что составляет примерно 1,85 млн рублей Фото: miliman/pickupimage.com статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооружение, которое поставляют в Украину страны Европы и США, распродают на черном рынке или через профильные магазины-форумы. Цены варьируются в зависимости от калибра оружия, объема закупки и места доставки. О том как украинские чиновники, бизнесмены и анонимы зарабатывают деньги на собственной армии — в материале URA.RU. Украинцы начали массово скупать или перепродавать оружие для самозащиты и участия в территориальной обороне задолго до начала спецоперации РФ на Донбассе. В итоге в украинском сегменте Интернета начали активно открываться и рекламироваться оружейные магазины с обширным ассортиментом. Часть вооружения можно найти в открытом доступе, но эксклюзивные и особо опасные «товары» потенциальные покупатели ищут в Даркнете. На торговой площадке THIEF, чьи зеркала сайта не всегда открываются даже через Tor Browser, можно найти оружие различного калибра или назначения Фото: скриншот На торговой площадке THIEF, чьи зеркала сайта не всегда открываются даже через Tor Browser, можно найти оружие различного калибра или назначения. Так, например, магазин Weapons Ukraine («Оружие Украина») через данную площадку уже совершил больше 32 сделок. «Доставляем оружие по территории Украины. Доставка на склад в вашу область и город. В наличии много оружия как российского, так и зарубежного производства. Следите за новостями магазина», — указано в описании Weapons Ukraine. Сейчас на витрине у данного пользователя выставлены американский пистолет FN FNP, американские бронежилеты с пластинами Condor, американская винтовка М4 с глушителем, гранаты Ф-1 и еще несколько наименований товаров. Общая сумма всего набора — больше 12 тысяч долларов (больше 733 тысяч рублей). О способах получения столь обширного ассортимента боеприпасов в магазине не распространяются. Такие комплексы на Украину поставляет США и несколько европейских стран Фото: скриншот Главным артефактом на платформе THIEF после начала спецоперации РФ на Донбассе стало объявление о продаже американских переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Такие комплексы на Украину поставляет США и несколько европейских стран. Местом продажи указан Киев. За него просят от 30 тысяч долларов США, что составляет примерно 1,85 млн рублей. При этом самым дорогим товаром оказался заграничный паспорт гражданина Украины (со справкой о получении и штампами), который обойдется покупателю в 380 тысяч долларов (23,2 млн рублей). При этом на некоторые сайты по продаже оружия можно зайти без каких-либо ограничений или специальных программ — они доступны для любого пользователя (даже несовершеннолетнего). Так, на сайте компании «Зброярня КАЖАН» («Оружейная летучая мышь»), можно купить любой ствол: от пневматики и травматики до нарезного и гладкоствольного оружия. На сайте не указано, откуда в их ассортименте есть карабин Ruger, ружье BERNARDELLI или винтовки Crosman. Они есть в наличии и пользуются спросом. В Киеве заказанный вами «товар» могут доставить бесплатно, если покупка превышает пять тысяч гривен (10,2 тысячи рублей). По Украине огнестрельное оружие и боеприпасы отправят через доставку ГП «СПЕЦСВЯЗЬ». На сайте компании «Зброярня КАЖАН» можно купить любой ствол: от пневматики и травматики до нарезного и гладкоствольного оружия Фото: скриншот «Только после 100% предоплаты и отправки разрешительных документов на наш Viber или на e-mail», — указано на сайте. О том, как дистанционно проверяются разрешительные документы, не указано. На сайте «Oruzeyka» с украинским доменом объявления о продаже оружия публикуют преимущественно частные лица. У каждого объявления есть описание, имя пользователя и его контактные данные — телефон и почтовый адрес. Среди авторов публикаций журналисты URA.RU заметили коммерческого директора компании Eltek Виктора Вольвача. Он в объявлении о продаже карабина Diamondback DB15 указал свой телефон, который также упоминается на сайте Eltek. Электронная почта также, вероятнее всего, принадлежит именно Вольвачу. Связаться с ним по поводу возможности купить оружие URA.RU не удалось. Он не ответил ни на сообщение на почту, ни на звонок по телефону. Автором объявления является Виктор Вольвач, что указано в названии Google-почты Фото: скриншот Он же является коммерческим директором в представительстве ООО «Элтэк» в Киеве Фото: скриншот Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Вооружение, которое поставляют в Украину страны Европы и США, распродают на черном рынке или через профильные магазины-форумы. Цены варьируются в зависимости от калибра оружия, объема закупки и места доставки. О том как украинские чиновники, бизнесмены и анонимы зарабатывают деньги на собственной армии — в материале URA.RU. Украинцы начали массово скупать или перепродавать оружие для самозащиты и участия в территориальной обороне задолго до начала спецоперации РФ на Донбассе. В итоге в украинском сегменте Интернета начали активно открываться и рекламироваться оружейные магазины с обширным ассортиментом. Часть вооружения можно найти в открытом доступе, но эксклюзивные и особо опасные «товары» потенциальные покупатели ищут в Даркнете. На торговой площадке THIEF, чьи зеркала сайта не всегда открываются даже через Tor Browser, можно найти оружие различного калибра или назначения. Так, например, магазин Weapons Ukraine («Оружие Украина») через данную площадку уже совершил больше 32 сделок. «Доставляем оружие по территории Украины. Доставка на склад в вашу область и город. В наличии много оружия как российского, так и зарубежного производства. Следите за новостями магазина», — указано в описании Weapons Ukraine. Сейчас на витрине у данного пользователя выставлены американский пистолет FN FNP, американские бронежилеты с пластинами Condor, американская винтовка М4 с глушителем, гранаты Ф-1 и еще несколько наименований товаров. Общая сумма всего набора — больше 12 тысяч долларов (больше 733 тысяч рублей). О способах получения столь обширного ассортимента боеприпасов в магазине не распространяются. Главным артефактом на платформе THIEF после начала спецоперации РФ на Донбассе стало объявление о продаже американских переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Такие комплексы на Украину поставляет США и несколько европейских стран. Местом продажи указан Киев. За него просят от 30 тысяч долларов США, что составляет примерно 1,85 млн рублей. При этом самым дорогим товаром оказался заграничный паспорт гражданина Украины (со справкой о получении и штампами), который обойдется покупателю в 380 тысяч долларов (23,2 млн рублей). При этом на некоторые сайты по продаже оружия можно зайти без каких-либо ограничений или специальных программ — они доступны для любого пользователя (даже несовершеннолетнего). Так, на сайте компании «Зброярня КАЖАН» («Оружейная летучая мышь»), можно купить любой ствол: от пневматики и травматики до нарезного и гладкоствольного оружия. На сайте не указано, откуда в их ассортименте есть карабин Ruger, ружье BERNARDELLI или винтовки Crosman. Они есть в наличии и пользуются спросом. В Киеве заказанный вами «товар» могут доставить бесплатно, если покупка превышает пять тысяч гривен (10,2 тысячи рублей). По Украине огнестрельное оружие и боеприпасы отправят через доставку ГП «СПЕЦСВЯЗЬ». «Только после 100% предоплаты и отправки разрешительных документов на наш Viber или на e-mail», — указано на сайте. О том, как дистанционно проверяются разрешительные документы, не указано. На сайте «Oruzeyka» с украинским доменом объявления о продаже оружия публикуют преимущественно частные лица. У каждого объявления есть описание, имя пользователя и его контактные данные — телефон и почтовый адрес. Среди авторов публикаций журналисты URA.RU заметили коммерческого директора компании Eltek Виктора Вольвача. Он в объявлении о продаже карабина Diamondback DB15 указал свой телефон, который также упоминается на сайте Eltek. Электронная почта также, вероятнее всего, принадлежит именно Вольвачу. Связаться с ним по поводу возможности купить оружие URA.RU не удалось. Он не ответил ни на сообщение на почту, ни на звонок по телефону.