Курганский врач исследует матрицу для лечения суставов

Врач Центра Илизарова Евгений Горбач лечит, оперирует и занимается исследованием новых имплантатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Молодой врач курганского Центра им. Илизарова Евгений Горбач под руководством профессора, доктора медицинских наук Арнольда Попкова, изучает биодеградируемые имплантаты из искусственного материала для замещения дефектов суставов. Они, возможно, заменят более дорогие импланты из свиного коллагена и позволят пациентам с болями в суставах избежать или отсрочить эндопротезирование, рассказал URA.RU травматолог-ортопед Горбач.

Аспирант Центра Илизарова 27-летний Евгений Горбач на базе экспериментальной лаборатории занимается исследованием биодеградируемых имплантов для замещения дефектов суставного хряща. Материалы исследований войдут в его научную работу. «Моя научная работа связана с лечением гонартроза (артроз коленного сустава) у пациентов с детским церебральным параличом. В рамках диссертации и государственного задания Центра мы исследуем биодеградируемые импланты, в частности, я изучаю особенности влияния матрицы из поликапролактона на восстановление суставного хряща», — говорит врач.

Евгений Горбач — 27-летний травматолог-ортопед, аспирант в Центре им. Илизарова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Методика замещения дефектов кости с помощью имплантата в виде мембраны уже применяется медицине (методика AMIC). Врачи используют дорогостоящие матрицы из продуктов животного происхождения (из свиного коллагена). Наиболее часто в РФ применяют имплантат швейцарского производства. Стоимость одного имплантата — порядка 70 тысяч рублей. Несколько лет назад двухслойную коллагеновую матрицу разработали в Сколково, сейчас она проходит клинические испытания. Курганские ученые предложили использовать для лечения дефектов суставов матрицу из поликапролактона. Этот материал, к примеру, применяется в косметологии (из него изготавливают мезонити и филлеры). Через некоторое время после операции он полностью рассасывается в организме. Имплантаты для Центра Илизарова изготавливает Томский политехнический институт, с которым у медцентра есть договор о совместных исследованиях. Проведенные испытания показали безопасность и эффективность нового имплантата. И стоит он в разы дешевле.

Горбач исследует биодеградируемые импланты для лечение дефектов суставов. Имплантат из поликапролактона при увеличении в 5 тысяч раз выглядит как хаотичное переплетение нитей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Новый имплантат не вызывает воспалений, реакций отторжения и, по данным, полученным в ходе эксперимента, безопасен для применения. Испытания прошли сначала на мелких лабораторных животных — крысах. Исследования продолжаются (на собаках) и результаты очень хорошие. Сейчас идет сравнительная серия в эксперименте: мы сравниваем восстановление дефектов с помощью нашей мембраны с теми, которые уже используются в клинике, чтобы доказать, что изучаемая мембрана им не уступает», — говорит Горбач.

Исследование открывает большие перспективы. Врач поясняет, гонартроз — самая частая проблема в ортопедии. Способ лечения с использованием биодеградируемой матрицы из поликапролактона направлен на то, чтобы восстановить суставной хрящ в зоне дефекта и в последующем избежать или максимально отсрочить установку протеза.

Евгений после учебы в Челябинском медуниверситете вернулся в Курган, чтобы лечить пациентов и заниматься наукой в Центре им. Илизарова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Операции будут проводить при минимальном повреждении тканей — разрез для доступа к дефекту сустава не более 4 см. Поверхность дефекта зачищается и на нее фиксируется имплантат — он будет выполнять роль матрицы, на которой будут оседать стволовые клетки из крови и костного мозга. А из стволовых клеток сформируется хрящевая ткань, которая заполнит дефект.

В 2021 году Евгений Горбач направлял свой доклад «Substitution d`un d?faut cartilagineux articulaire et osseux subchondral par implant sur mesure bioactif d?gradable associ? d`autoplasma sanguin (?tude exp?rimentale)» [Замена дефекта суставного хряща и костного хряща на биодеградируемый имплантат] для участия в конгрессе французского общества ортопедической и травматологической хирургии (SOFCOT). Работа получила стипендию, Евгения пригласили для очного участия. Но побывать на форуме молодому ученому не удалось из-за ковидных ограничений.

В своей врачебной практике Горбач занимается лечением ортопедических осложнений у детей, подростков и взрослых с ДЦП. «Из-за мышечного дисбаланса, ранее перенесенных операций, отсутствия должной реабилитации к 16 года у таких пациентов формируется crouch-походка. При ней присутствует избыточное сгибание в коленном и тазобедренном суставе, избыточная тыльная флексия стоп (стопа на себя), наклон таза. При данном типе походки повышается статическая нагрузка на коленный сустав, что приводит к его поражению. Таких пациентов мы обследуем и лечим с применением различных методик», — говорит он.

В Центре им. Илизарова Евгений Горбач работает более четырех лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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