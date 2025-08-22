Трамп дал прогноз по встрече Путина и Зеленского

Трамп допустил, что встреча Путина и Зеленского не принесет желаемого результата
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп усомнился в результативности возможной встречи Путина и Зеленского
Трамп усомнился в результативности возможной встречи Путина и Зеленского Фото:

Американский президент Дональд Трамп предположил, что встреча лидера России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского может не принести ожидаемого результата. Об этом лидер США рассказал репортерам.

«Послушайте, чтобы танцевать танго, нужны двое. Вы понимаете, что я хотел встретиться с ними обоими. Я мог бы быть на встрече Путина и Зеленского, но многие люди думают, что из этой встречи ничего не выйдет», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время может состояться личная встреча президентов России и Украины. Где она пройдет — пока неизвестно. Предполагается, что каждая сторона представит на переговорах свои требования по урегулированию украинского конфликта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский президент Дональд Трамп предположил, что встреча лидера России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского может не принести ожидаемого результата. Об этом лидер США рассказал репортерам. «Послушайте, чтобы танцевать танго, нужны двое. Вы понимаете, что я хотел встретиться с ними обоими. Я мог бы быть на встрече Путина и Зеленского, но многие люди думают, что из этой встречи ничего не выйдет», — заявил Трамп журналистам в Белом доме. Ранее сообщалось, что в ближайшее время может состояться личная встреча президентов России и Украины. Где она пройдет — пока неизвестно. Предполагается, что каждая сторона представит на переговорах свои требования по урегулированию украинского конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...