Дети мигрантов не должны нести ответственность за незнание русского языка. Такое заявление сделал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.
«Ну как ребенка в школу, значит, не пустят? Где он должен быть? Что, он виноват, что язык не знает?» — передает слова Минниханова издание «Бизнес Online». Он добавил, что недопустимо исключать детей из образовательного процесса.
Минниханов выразил уверенность, что для освоения языка ребенку требуется всего три-четыре месяца. Он призвал бережно относиться к таким детям, подчеркнув, что они не виноваты в сложившейся ситуации.
В то же время отмечается, что в Госдуме был внесен законопроект о запрете бесплатного обучения детей иностранцев в российских школах. Как цитируют главу партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, он предложил запретить мигрантам привозить в Россию семьи, аргументируя это тем, что они должны приезжать на работу без семей, зарабатывать деньги и возвращаться домой.
