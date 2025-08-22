Глава Татарстана Минниханов: дети мигрантов не виноваты в незнание русского

Минниханов выступил против исключения детей из образовательного процесса из-за незнания языка
Минниханов выступил против исключения детей из образовательного процесса из-за незнания языка

Дети мигрантов не должны нести ответственность за незнание русского языка. Такое заявление сделал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Ну как ребенка в школу, значит, не пустят? Где он должен быть? Что, он виноват, что язык не знает?» — передает слова Минниханова издание «Бизнес Online». Он добавил, что недопустимо исключать детей из образовательного процесса.

Минниханов выразил уверенность, что для освоения языка ребенку требуется всего три-четыре месяца. Он призвал бережно относиться к таким детям, подчеркнув, что они не виноваты в сложившейся ситуации.

В то же время отмечается, что в Госдуме был внесен законопроект о запрете бесплатного обучения детей иностранцев в российских школах. Как цитируют главу партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, он предложил запретить мигрантам привозить в Россию семьи, аргументируя это тем, что они должны приезжать на работу без семей, зарабатывать деньги и возвращаться домой.

