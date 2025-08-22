Аэропорт Волгограда закрыли для самолетов из-за угрозы безопасности

В волгоградском аэропорту с 22 августа введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.
По словам Кореняко, ограничения вступили в силу в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов. «Аэропорт Волгоград введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал представитель ведомства.
Подробности о сроках действия ограничений, а также о причинах их введения в сообщении не уточняются. Оперативная информация о работе аэропорта будет публиковаться по мере поступления новых данных.
Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда уже вводились ранее — с 7 августа, тогда также не раскрывались причины и сроки их действия. Аналогичные меры принимались в аэропортах Владикавказа и Грозного из-за угрозы атак беспилотников, а в Северной Осетии для обеспечения безопасности вводился оперативный план «Ковер».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.