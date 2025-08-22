В российских школах сократят изучение английского языка

В школах сократят изучение английского языка до двух часов
В школах сократят изучение английского языка до двух часов

С 1 сентября 2025 года в российских школах количество учебных часов по английскому языку для учащихся 5-7-х классов будет сокращено до двух в неделю. Такая мера закреплена в приказе Минпросвещения РФ.

В документе отмечается, что устанавливается сокращение объема учебного времени на изучение английского языка в 5-7-х классах общеобразовательных организаций до двух академических часов в неделю. Решение вступает в силу с началом нового учебного года и распространяется на все регионы страны. Сообщение опубликовано на официальном сайте министерства.

Ранее аналогичные меры по сокращению учебных часов были введены для уроков родного языка в российских школах ряда регионов. Министерство просвещения отмечало, что изменения касаются только учебной нагрузки, а предметы могут быть изучены дополнительно во внеурочное время. При этом увеличится число уроков истории. 

