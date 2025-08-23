Известия: россиянам стоит готовиться к подорожанию гречки

В России ожидается рост цен на крупу, в том числе на гречку, из-за сокращения предложения при стабильном спросе, сообщает экономист Дмитрий Морковкин. По его словам, это может сказаться и на общем уровне инфляции в стране.
«Цены на гречиху у производителей низкие и приближаются к себестоимости (10–11 тысяч рублей за тонну), что может усилить сокращение посевов. Это создает предпосылки для повышения розничных цен», — передают «Известия» слова Морковкина. Тем не менее, в среднесрочной перспективе существенного роста цен на крупу не прогнозируется, поскольку у производителей сформированы значительные складские запасы.
Согласно информации Росстата, за последнюю неделю стоимость гречневой крупы увеличилась на 0,3%, а пшено подорожало на 0,1%. Аналитики сервиса мониторинга «Ценозавр» отмечают, что за год гречка в российских магазинах подорожала на 3,3%. Сейчас средняя цена упаковки весом 800 граммов составляет 93,8 рубля, а к 2026 году этот показатель может увеличиться еще на 15%.
При этом эксперты заверяют: в ближайшей перспективе дефицита крупы не ожидается, так как в стране сформированы значительные запасы и нет перебоев с импортом из сопредельных государств. Специалисты также подчеркивают, что отечественная аграрная отрасль продолжает адаптироваться к новым условиям. В сельском хозяйстве внедряются устойчивые к засухе сорта гречихи и применяются более современные агротехнологии, что должно способствовать стабилизации производства этой культуры в будущем.
В июле 2025 года в России было отмечено снижение цен на большинство продуктов, входящих в перечень социально значимых. Крупнейшие торговые сети страны зафиксировали существенное удешевление овощей, входящих в так называемый борщевой набор. В частности, средняя стоимость белокочанной капусты уменьшилась на 34,7%, свеклы — на 29,3%, моркови — на 29,2%, а репчатого лука — на 23,2%, передает 360.ru. Наиболее заметное снижение цены было зафиксировано на картофель первой категории: этот продукт подешевел на 36,2% по сравнению с предыдущим месяцем.
