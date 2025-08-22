Трамп считает, что Украина должна пойти на соглашение на условиях Кремля

Президент США Дональд Трамп придерживается мнения, что Киев должен пойти на соглашение на условиях Москвы. Об этом пишут иностранные СМИ.
«Украина должна будет принять соглашение в основном на условиях России», — указано в материале Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Сообщается, что лидер Штатов давно считает, что Россия имеет преимущество в конфликте. Также в материале отмечается, что Украина зависит от поставок США, в связи с чем на нее проще оказать давление.
Ранее Дональд Трамп уже заявлял о том, что Украине придется пойти на территориальные уступки. В том числе, им придется принять то, что возвращение Крыма в состав Украины невозможен. То же самое касается и вступление их в состав НАТО.
