Путин удивился, узнав о профессии девушки, задавшей ему вопрос о Севморпути

Глава государства удивился званию девушки, которая спросила его о важности СМП
Глава российского государства Владимир Путин выразил удивление, когда узнал, что участницей встречи с работниками атомной отрасли оказалась второй помощник капитана ледокольного флота. Президент РФ отметил, что не ожидал услышать столь профессиональный вопрос от девушки, которая спросила его о значении Северного морского пути (СМП).

«Кем вы работаете? Второй помощник капитана? С ума сойти, честно. Я думал, девушка в школе учится, а она второй помощник капитана», — удивился российский лидер. Его слова приводит РИА Новости. Путин также пожелал девушке успехов.

СМП представляет собой наиболее короткий маршрут по морю, соединяющий европейские регионы России с Дальним Востоком. Трасса пролегает по акватории Северного Ледовитого океана и имеет стратегическое значение как ключевая транспортная магистраль. Она объединяет арктические порты, способствует грузоперевозкам между Европой и Азией, а также обеспечивает доставку товаров в северные районы страны. Маршрут охватывает Баренцево, Карское, море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря, а также частично проходит по Берингову морю.

Путин 22 августа в шестой раз посетил город Саров, на территории которого расположен Российский федеральный ядерный центр. В ходе встречи с сотрудниками предприятий отрасли глава государства отметил, что российские специалисты сумели сформировать прочный ядерный щит, благодаря чему страна обрела независимость и возможность суверенного развития. Кроме того, Владимир Путин рассказал о достижениях в создании высокопроизводительных вычислительных систем и подводных лодок, которые могут пропадать с радаров.

