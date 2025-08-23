Путин удивился, узнав о профессии девушки, задавшей ему вопрос о Севморпути

Глава российского государства Владимир Путин выразил удивление, когда узнал, что участницей встречи с работниками атомной отрасли оказалась второй помощник капитана ледокольного флота. Президент РФ отметил, что не ожидал услышать столь профессиональный вопрос от девушки, которая спросила его о значении Северного морского пути (СМП).
«Кем вы работаете? Второй помощник капитана? С ума сойти, честно. Я думал, девушка в школе учится, а она второй помощник капитана», — удивился российский лидер. Его слова приводит РИА Новости. Путин также пожелал девушке успехов.
СМП представляет собой наиболее короткий маршрут по морю, соединяющий европейские регионы России с Дальним Востоком. Трасса пролегает по акватории Северного Ледовитого океана и имеет стратегическое значение как ключевая транспортная магистраль. Она объединяет арктические порты, способствует грузоперевозкам между Европой и Азией, а также обеспечивает доставку товаров в северные районы страны. Маршрут охватывает Баренцево, Карское, море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря, а также частично проходит по Берингову морю.
Путин 22 августа в шестой раз посетил город Саров, на территории которого расположен Российский федеральный ядерный центр. В ходе встречи с сотрудниками предприятий отрасли глава государства отметил, что российские специалисты сумели сформировать прочный ядерный щит, благодаря чему страна обрела независимость и возможность суверенного развития. Кроме того, Владимир Путин рассказал о достижениях в создании высокопроизводительных вычислительных систем и подводных лодок, которые могут пропадать с радаров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.