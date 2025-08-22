Проекты регионов УрФО победили во Всероссийском конкурсе

В числе победивших в X Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды оказались 19 инициатив из регионов Уральского федерального округа. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства.
«Подведение итогов конкурса прошло в Казани. Для участия в нем от регионов Уральского федерального округа было направлено 32 заявки. Победителями признаны 19 уральских проектов», — пояснили там. Среди них:
- Пять проектов из Свердловской области (Первоуральск, Богданович, Заречный, Сысерть, Талица);
- Пять проектов из Челябинской области (Снежинск, Аша, Трехгорный, Южноуральск, Сим);
- Пять проектов из ХМАО (Нефтеюганск, Когалым, Лангепас, Покачи, Белоярский);
- Четыре проекта из Курганской области (Щучье, Петухово, Куртамыш, Шумиха).
По словам полпреда президента в УрФО Артема Жоги, данный конкурс является эффективным механизмом повышения качества жизни граждан. Его победители получали средства из федерального бюджета на реализацию проектов в 2026–2027 годах.
