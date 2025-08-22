Житель Кургана рассказал, как и почему получил первый в России штраф за сатанизм*

Житель Кургана Владислав П. стал первым жителем России, оштрафованным за публикацию символов сатанизма*. Сам мужчина рассказал корреспонденту URA.RU, что к его административному правонарушению привела ошибка дизайнера.
«По моему заказу делался плакат о визите в Курган участницы телешоу. Дизайнер взяла размещенное в сети фото нужной девушки, держащей в руке медальон с символом пентаграммы. Поскольку прежде таких запретов не было, то этому никто не придал значения», — сообщил Владислав в общении с редакцией.
Плакат появился в соцсети 9 августа, уже спустя шесть дней к мужчине постучались в дверь сотрудники полиции. Они сообщили о найденном правонарушении и попросили проехать в отделение, где оформлялся протокол. «Пост с запрещенным изображением я удалил сразу, еще по пути в отделение», — рассказал курганец.
Суд прошел по видеосвязи. Жителя Кургана признали виновным и наказали минимальным штрафом 1 000 рублей. Его Владислав уже оплатил. Решение его озадачило. «В последнее время магия была модной в кино и сериалах. Смогут ли теперь люди могут в свободном доступе посмотреть эти сериалы, где имеются такие символы?» — задается вопросом курганец. Он отметил, что фотография была сделана до того, как символ стал экстремистским и не уверен, что снимок к чему-либо призывал. Тем более, что сам символ занимал не более 5% от площади плаката и его толком никто не заметил.
*Сатанизм признан экстремистским движением и запрещен в РФ.
