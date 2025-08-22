Жители Винницы вышли на улицы против мобилизации

На улицы украинского города Винница вышли десятки человек в виде акции протеста против ТЦК (аналог военкоматов на Украине). Причиной стала попытка силовой мобилизации местного жителя. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Издание опубликовало видео, где протестующие выкрикивают «Позор». А рядом с ними находятся несколько полицейских машин.
Ранее сообщалось, что в этом же городе протестующие пытались «штурмовать» стадион «Локомотив», на котором удерживались сотни мужчин. Их на место происшествия привезли сотрудники ТЦК, которых, вероятно, планировали мобилизовать.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.