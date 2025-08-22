Жители Винницы вышли на улицы против мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причиной митинга стала попытка насильственной мобилизации местного жителя, сообщило украинское издание
Причиной митинга стала попытка насильственной мобилизации местного жителя, сообщило украинское издание Фото:

На улицы украинского города Винница вышли десятки человек в виде акции протеста против ТЦК (аналог военкоматов на Украине). Причиной стала попытка силовой мобилизации местного жителя. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Издание опубликовало видео, где протестующие выкрикивают «Позор». А рядом с ними находятся несколько полицейских машин.

Ранее сообщалось, что в этом же городе протестующие пытались «штурмовать» стадион «Локомотив», на котором удерживались сотни мужчин. Их на место происшествия привезли сотрудники ТЦК, которых, вероятно, планировали мобилизовать.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На улицы украинского города Винница вышли десятки человек в виде акции протеста против ТЦК (аналог военкоматов на Украине). Причиной стала попытка силовой мобилизации местного жителя. Об этом сообщает украинское издание «Страна». Издание опубликовало видео, где протестующие выкрикивают «Позор». А рядом с ними находятся несколько полицейских машин. Ранее сообщалось, что в этом же городе протестующие пытались «штурмовать» стадион «Локомотив», на котором удерживались сотни мужчин. Их на место происшествия привезли сотрудники ТЦК, которых, вероятно, планировали мобилизовать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...