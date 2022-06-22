Россияне вернут жителей ДНР к мирной жизни по японскому сценарию

Для этого будут восстанавливать семейные архивы

22 июня 2022 в 18:47 Размер текста - 17 +

Жители России готовят к запуску проект «Мариупольский фотоальбом» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России придумали, как помочь жителям Мариуполя вернуться к мирной жизни. Для этого создан специальный проект — «Мариупольский фотоальбом». Волонтеры найдут потерянные под завалами домов семейные фотоальбомы и документы и передадут их владельцам. Снимки станут эмоциональными якорями, связывающими жителей ДНР с нормальной мирной жизнью, объяснили корреспонденту URA.RU создатели проекта. В интернет-пабликах начали появляться фотографии и бумаги из семейных архивов жителей Мариуполя, сообщил организатор проекта, историк-генеалог, председатель межрегиональной общественной организации «Архивный дозор», основатель движения «ГенЭкспо» Виталий Семенов. «Неравнодушные россияне не так давно выкупили реальные снимки „Азовстали“, датируемые 1934 годом. Мы видим по пабликам, что люди находят на развалинах домов вещи, представляющие историческую ценность — фотографии, фронтовые письма. Мы надеемся, когда проект начнет работать, то они поделятся с нами тем, что нашли», — уточнил историк. Аналогичный проект по возвращению фото, документов и личных вещей пострадавшим в Фукусиме (Япония) работал около 10 лет, отмечают организаторы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Мариупольский фотоальбом» создан по аналогии с японским проектом, который более 10 лет действовал в Фукусиме, рассказал управляющий партнер компании «Дом семейных традиций «Кристиан», соучредитель международного просветительского проекта «ГенЭкспо» Михаил Шевелев. Там волонтеры собирали, обрабатывали и передавали хозяевам и их родственникам фотографии, документы и другие личные вещи жителей города, пострадавшего во время цунами. «После цунами в Фукусиме нашли россыпи фотографий, кипы документов и пришла мысль восстановить, систематизировать их, чтобы люди смогли вернуть частичку памяти своей семьи. Когда все приходит в норму, то человеку необходима основа для создания нормального психологического фона. Артефакты семейной истории — это как раз важные эмоциональные якоря», — считает Шевелев. Сотрудники МЧС будут передавать фотоальбомы, документы и другие вещи, имеющие историческую ценность, волонтерам проекта, уточнили организаторы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во время разбора завалов сотрудники МЧС России в меньшей степени обращают внимание на найденные фотоснимки и документы, так как в инструкциях не прописано, что с ними делать. Сейчас координаторы проекта согласовывают детали его реализации с МЧС, городскими службами, потенциальными партнерами и участниками, создают инструкции по работе с фотографиями и бумагами для волонтеров и специальных оперативных служб, поделилась генеральный директор АНО « Семейная традиция » (Международный просветительский проект «ГенЭкспо») Екатерина Суворова. «Личные вещи, которые находят сотрудники МЧС для разбора завалов будут передаваться волонтерам проекта «Мариупольский альбом». Очисткой, обеззараживанием, консервацией и обработкой архивного и культурного наследия будут заниматься эксперты проекта. Планируется открыть точки сбора находок в Мариуполе. Часть материалов будет возвращена владельцам. Невостребованные снимки передадут в архивы, библиотеки и музеи Мариуполя. Вернуть свои фото можно, обратившись в места хранения», — комментирует Суворова. Статья по теме За что донбассцы воюют с Украиной Представители проекта съездили в первую экспедицию в Мариуполь в начале июня. «Волонтеров надо много и непосредственно на местах. Это могут быть инициативные группы и студенты, проходящие практику. Нужны люди, которые понимают ценность семейных архивов. Количество добровольцев на первом этапе — 10 человек. Затем появятся пункты сбора фотоматериалов, писем, грамот и семейных документов. Потом встанет вопрос обработки материалов, формирования структуры их хранения», — пояснила Суворова. Следующий выезд в Мариуполь организаторы планируют в конце июля, рассказал корреспонденту URA.RU Виталий Семенов. По его словам, планируется приступить к активному этапу — работе с фотоснимками и документами. Проект рассчитан на 3-4 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В России придумали, как помочь жителям Мариуполя вернуться к мирной жизни. Для этого создан специальный проект — «Мариупольский фотоальбом». Волонтеры найдут потерянные под завалами домов семейные фотоальбомы и документы и передадут их владельцам. Снимки станут эмоциональными якорями, связывающими жителей ДНР с нормальной мирной жизнью, объяснили корреспонденту URA.RU создатели проекта. В интернет-пабликах начали появляться фотографии и бумаги из семейных архивов жителей Мариуполя, сообщил организатор проекта, историк-генеалог, председатель межрегиональной общественной организации «Архивный дозор», основатель движения «ГенЭкспо» Виталий Семенов. «Неравнодушные россияне не так давно выкупили реальные снимки „Азовстали“, датируемые 1934 годом. Мы видим по пабликам, что люди находят на развалинах домов вещи, представляющие историческую ценность — фотографии, фронтовые письма. Мы надеемся, когда проект начнет работать, то они поделятся с нами тем, что нашли», — уточнил историк. «Мариупольский фотоальбом» создан по аналогии с японским проектом, который более 10 лет действовал в Фукусиме, рассказал управляющий партнер компании «Дом семейных традиций «Кристиан», соучредитель международного просветительского проекта «ГенЭкспо» Михаил Шевелев. Там волонтеры собирали, обрабатывали и передавали хозяевам и их родственникам фотографии, документы и другие личные вещи жителей города, пострадавшего во время цунами. «После цунами в Фукусиме нашли россыпи фотографий, кипы документов и пришла мысль восстановить, систематизировать их, чтобы люди смогли вернуть частичку памяти своей семьи. Когда все приходит в норму, то человеку необходима основа для создания нормального психологического фона. Артефакты семейной истории — это как раз важные эмоциональные якоря», — считает Шевелев. Во время разбора завалов сотрудники МЧС России в меньшей степени обращают внимание на найденные фотоснимки и документы, так как в инструкциях не прописано, что с ними делать. Сейчас координаторы проекта согласовывают детали его реализации с МЧС, городскими службами, потенциальными партнерами и участниками, создают инструкции по работе с фотографиями и бумагами для волонтеров и специальных оперативных служб, поделилась генеральный директор АНО «Семейная традиция» (Международный просветительский проект «ГенЭкспо») Екатерина Суворова. «Личные вещи, которые находят сотрудники МЧС для разбора завалов будут передаваться волонтерам проекта «Мариупольский альбом». Очисткой, обеззараживанием, консервацией и обработкой архивного и культурного наследия будут заниматься эксперты проекта. Планируется открыть точки сбора находок в Мариуполе. Часть материалов будет возвращена владельцам. Невостребованные снимки передадут в архивы, библиотеки и музеи Мариуполя. Вернуть свои фото можно, обратившись в места хранения», — комментирует Суворова. Представители проекта съездили в первую экспедицию в Мариуполь в начале июня. «Волонтеров надо много и непосредственно на местах. Это могут быть инициативные группы и студенты, проходящие практику. Нужны люди, которые понимают ценность семейных архивов. Количество добровольцев на первом этапе — 10 человек. Затем появятся пункты сбора фотоматериалов, писем, грамот и семейных документов. Потом встанет вопрос обработки материалов, формирования структуры их хранения», — пояснила Суворова. Следующий выезд в Мариуполь организаторы планируют в конце июля, рассказал корреспонденту URA.RU Виталий Семенов. По его словам, планируется приступить к активному этапу — работе с фотоснимками и документами. Проект рассчитан на 3-4 года.