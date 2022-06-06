За что донбассцы воюют с Украиной

Объяснения от жителей Донецка, Мариуполя и Мангуша

07 июня 2022 в 02:02 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин популярен на Донбассе, с ним фотографируются люди Фото: Сергей Леонов © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Донбасса готовы воевать с Украиной, чтобы присоединиться к России, поскольку ментально чувствуют себя русскими. Даже дети в разгромленном Мариуполе противились навязыванию чужого для них языка, передает корреспондент URA.RU, побывавший в Донецке, Мариуполе и Мангуше и пообщавшийся с местными жителями. Настроение везде одинаковое: чем быстрее пройдет референдум о присоединении к РФ, тем скорее наступит мир. «Где врач? Да я сам врач, я 300-й» Накануне визита на Донбасс российской делегации, в составе которой был корреспондент URA.RU, украинские вооруженные силы обстреляли Донецк. Снаряды попали в две школы, погибла 12-летняя девочка. Местные жители рассказали, что после взрыва уже инстинктивно попадали на землю. «Если бы не упали, нас бы побило осколками», — объяснили они. Стела на въезде в Мариуполь расписана боевыми отрядами, освобождавшими город Фото: Сергей Леонов © URA.RU Несмотря на привычку быть готовым к обстрелам, они надеются на скорый мир. «Терпим уже восемь лет, и надеемся. Это же невыносимо. Мирные люди гибнут, дети, за что?» — со слезами на глазах задалась вопросом пенсионерка. При обстреле ранило 20-летнюю девушку, приезжавшую в Донецк буквально на день забрать документы. Сейчас она в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Но таких случаев много. Например, подростка привезли из Мариуполя с огнестрельным ранением ноги. «Снайпер ранил в ногу», — объяснил чуть ли не буднично он. Его мать с младшим братом поселили в общежитии. Сам парень учился на втором курсе лицея на повара-кондитера и надеется работать по специальности. Мать другого мальчика из Мариуполя, болеющего ДЦП, рассказала, что у ребенка было переохлаждение, недоедание. «Все время кричал от страха. Сейчас [в больнице] прекратил, но пока еще постоянно плачет», — поделилась женщина. Больницы Донецка полны пациентами из Мариуполя, в том числе пострадавшими детьми Фото: Сергей Леонов © URA.RU Через несколько дней должны выписать военного фельдшера 20-летнего Алексея Чижикова. «Под Попасной рядом взорвался снаряд, осколки попали в поясницу. Упал, потом понял, что сейчас начнут стрелять. Забежал в гараж. Все кричат: „Врач, где врач“. А я говорю: „Я сам врач, я 300-й“. Начал выдавать бинты, спирт. Меня начали перевязывать, я перевязывал [других]», — вспоминает он. В больнице раненых и пострадавших лечат, в том числе, волонтеры из России. Хирург из Алтайского края, только вышедший из операционной, сообщил, что поездка на Донбасс была для него непростым решением. «Думал не один день. Но взял отпуск за свой счет. И уже работаю 3 недели», — добавил он. Организацию приезда врачей-волонтеров по лини «Единой России» курирует председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. «Сейчас есть база врачей-волонтеров на месяц вперед. Есть что-то на генетическом уровне, что объединяет всех русских людей, — чувство взаимопомощи. Мы через день уже были здесь с первой группой наших добровольцев. А в Луганске в республиканской больнице в феврале девушка на 8-месяце беременности 8 суток жила в больнице, спасая наших ребят», — привел примеры депутат, сам практикующий хирург. «Лучше жить среди разрухи, но в родных стенах» Сейчас в донецкой больнице лечится много жителей Мариуполя. В этом городе боевые действия шли около 50 дней. По разным оценкам в Мариуполе повреждены и не подлежат восстановлению от 65% до 80% из почти трех тысяч многоквартирных домов. Так, Инна Саджая живет в двушке с дырой в стене радиусом в 40 сантиметров — в торец дома выстрелили из танка. Дмитрий Хубезов (слева) курирует программу поиска врачей-волонтеров по линии «Единой России» Фото: Сергей Леонов © URA.RU «Внучку с невесткой чуть не убило! Сын попросил вывезти, спасти детей. Доехали до Варшавы. Подъехал автобус, спросили, не хотим ли в Финляндию. Сели и поехали. Домик нам предоставили, пошла учиться финскому языку, на курсы, волонтером работала — помогала нашим беженцам распространять продукты. Но я не могу — хочу домой. Вернулась обратно из Хельсинки до Варшавы и через Россию домой. Я лучше буду среди разрухи жить, но в родных стенах, буду себя отдавать ради восстановления. До этого работала бухгалтером. Мне уже 60 лет, кто меня сейчас возьмет. Но мне любой труд подойдет, лишь бы работать», — заявила она. У подъезда ее дома стоит газовая плита, которая используется, как столик — в городе нет ни электричества, ни газа, ни воды. Еду готовят на самодельном мангале, разжигая ветки деревьев. У подъезда сидели пожилые женщины и маленькая девочка. «Почему не уехали? А кому мы надо? Чтобы где-то жить, надо деньги. А у нас четвертый месяц нету пенсий. Мы подали документы, ждем, когда восстановят. Нам бы еще воду. С ребенком тяжко без воды. Вот костер у подъезда, мы тут готовим кушать», — говорят они. С выплатой пенсий в городе проблема, поскольку украинские националисты при отступлении сожгли все архивы, включая документы пенсионного фонда. И теперь волонтеры «Единой России» вручную восстанавливают всю базу, опрашивая жителей. Водой мариупольцев обеспечивают МЧС и минобороны России Фото: Сергей Леонов © URA.RU Проблему с питьевой водой решили цистерны МЧС и Минобороны, которые каждый день работают на центральных улицах. Как рассказала пожилая жительница Валентина, она живет одна, 10 литров воды ей хватает на два дня. А чтобы помыться и постираться нужно идти к ручью и «в баклажках тащить воду домой». Другая пенсионерка Вера Ивановна добавила, что все в городе ждут референдум, по ее данным, он пройдет в сентябре. «Мы все за Россию. Мы — русскоязычное население. Они [киевские власти] так достали со своим языком. По телевизору нечего смотреть. Западно-украинский язык переводить надо, он же другой. А детям как учиться? Математику, химию сначала вместе с родителями переводят с западно-украинского. А так слава богу, что выжили», — говорит женщина. Недалеко от водовозов работают генераторы МЧС — через удлинители люди заряжают телефоны и фонарики. Рядом мобильная баня, где каждому бесплатно выделяется 10 минут, чтобы помыться. «Азовцы* выломали дверь, сказали: все смылись, мы здесь будем сидеть» В Мариуполе хоронили погибших даже на газонах около жилых домов Фото: Сергей Леонов © URA.RU Мариуполь бесконечно далек от нормальной жизни, но власти пытаются вернуть ее хотя бы частично. Так, приехавшие в Мариуполь 1 июня глава генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета федерации РФ Андрей Турчак и глава ДНР Денис Пушилин организовали школьный футбольный турнир в честь Дня защиты детей. Ученики говорят, что с февраля не учились, а недавно на улице увидели объявление о записи в классы. Уроки пока проходят в здании садика и без учебников. «Раньше было обучение на украинском, но отвечать можно было по-русски. Ну, потому что это Мариуполь. Нас не заставляли говорить на украинском. Сейчас те же самые учителя преподают на русском», — отметила восьмиклассница Лиза. У девочки 24 февраля был день рождения. Но вместо праздника с утра в огород ее дома прилетела ракета из «Града», продолжила она, и заметно погрустнела. Сейчас она радуется, когда идет дождь — можно набрать питьевую воду. В гуманитарном центре «Единой России» в Мариуполе уже составляют списки жителей, лишившихся жилья Фото: Сергей Леонов © URA.RU Десятиклассник Дмитрий уверяет, что все его сверстники «всегда были за Россию». «Мы жили в городе. Пришел „Азов“* [украинский экстремистский нацбатальон, запрещенный в России] сказал, что будет все плохо. Мы уехали в частный сектор. А там азовчанин с минометом бегал, стрелял, потом нас обстреляли в ответку, тоже прилетело в огород. А мой друг был в плену у Азова. Таскал за ними оружие. Он пошел к домам у Азовстали, думая, что там будет спокойнее», — рассказывает подросток. Школьник объяснил, почему к азовцам* так плохо относятся на Донбассе. «В квартиру подруги мамы зашли, всю обгадили, в ней теперь невозможно жить, [хозяевам] пришлось уехать. Кому-то дверь выламывали, говорят: все разбежались, мы здесь будем сидеть. Кто успел — смылся от них. Приезжали на БМП, на улице пиво пили. Между домов ставили танки и палили. Кто-то говорил, что из танка по домам стреляли», — перечислил десятиклассник. «Таким осколком убило 12-летнюю девочку, нет ничего страшнее» Дети из Мариуполя, кроме футбольного турнира, могли получить еще один подарок от России — Турчак привез гастроли Государственного театра наций во главе с худруком Евгением Мироновым. Артисты планировали дать интерактивный спектакль «Осторожно! Эльфы» в Донбассе. Но после обстрела города, родители побоялись собираться на массовое мероприятие — могли бы стать мишенью для украинского нацбатальона. Мариуполь был вторым в списке мест, где мог выступить театр, но местный театр разгромлен. Поэтому площадкой для спектакля выбрали ДК соседнего пгт Мангуш. Зарядить телефон или фонарик в Мариуполе можно на специально организованных площадках, где работают генераторы МЧС Фото: Сергей Леонов © URA.RU Этот населенный пункт почти не пострадал от боевых действий, но и здесь ощущаются последствия регулярных взрывов — некоторые дети боятся громких звуков. Так, мальчик на вид около пяти-шести лет уже в здании испугался шума и аплодисментов, заплакал, и маме пришлось увести его домой. Спектакль давала труппа Миронова, который подписывал скандальное письмо с осуждением начала спецоперации. «Мне было важно приехать сюда самому. Творческие люди — импульсивные. Реагируют моментально, ежесекундно. Сейчас вал информации со всех сторон. И когда ты приезжаешь сюда и все видишь своими глазами, это совсем другое дело. Вчерашний день — один из самых тяжелых в моей жизни. Я увидел людей, которые это пережили, врачей, фантастических людей, которые приезжают и разных регионов, детей, которые пострадали, в больницах… очень многие вопросы у меня отпали, когда я увидел все своими глазами… Очень многие вопросы отпали… Это было мое решение — приехать сюда. Если у коллег есть возможность, им надо увидеть все своими глазами, пообщаться с людьми, которые здесь остались», — поделился он. По словам Миронова, на месте обстрела донецкой школы ему подарили осколок снаряда. «Таким же осколком убило 12-летнюю девочку. Нет ничего страшнее», — добавил он. «Украина на нас смотрит косо, Россия ближе» «Донбасс арена» считалась одним из лучших футбольных стадионов мира, она не сильно пострадала от обстрелов Фото: Сергей Леонов © URA.RU Несмотря на восьмилетнюю трагедию, даже в Донецке есть люди, которые все еще симпатизируют Украине, поскольку родились в этой стране. Они, как и все, приходят за гуманитарной помощью из РФ. Вероятно, поживут в России и изменят свое мнение. Но подавляющее большинство жителей Донбасса ждет референдум о присоединении к России, поскольку воспринимает его, как некий Рубикон, после которого наступит мир. Проголосовать «за» готово не только старшее поколение, которое помнит единую страну, но и молодежь, выросшая в Украине. «Украина на нас [Донбасс] смотрит косо. Россия ближе. Надеемся, что когда-то будет этот прекрасный референдум, мы выскажем свою позицию и наступит мир», — сказал молодой человек, сидевший с девушкой на скамейке на центральной аллее в Донецке. *«Азов» — украинский экстремистский националистический батальон, запрещенный на территории России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Жители Донбасса готовы воевать с Украиной, чтобы присоединиться к России, поскольку ментально чувствуют себя русскими. Даже дети в разгромленном Мариуполе противились навязыванию чужого для них языка, передает корреспондент URA.RU, побывавший в Донецке, Мариуполе и Мангуше и пообщавшийся с местными жителями. Настроение везде одинаковое: чем быстрее пройдет референдум о присоединении к РФ, тем скорее наступит мир. «Где врач? Да я сам врач, я 300-й» Накануне визита на Донбасс российской делегации, в составе которой был корреспондент URA.RU, украинские вооруженные силы обстреляли Донецк. Снаряды попали в две школы, погибла 12-летняя девочка. Местные жители рассказали, что после взрыва уже инстинктивно попадали на землю. «Если бы не упали, нас бы побило осколками», — объяснили они. Несмотря на привычку быть готовым к обстрелам, они надеются на скорый мир. «Терпим уже восемь лет, и надеемся. Это же невыносимо. Мирные люди гибнут, дети, за что?» — со слезами на глазах задалась вопросом пенсионерка. При обстреле ранило 20-летнюю девушку, приезжавшую в Донецк буквально на день забрать документы. Сейчас она в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Но таких случаев много. Например, подростка привезли из Мариуполя с огнестрельным ранением ноги. «Снайпер ранил в ногу», — объяснил чуть ли не буднично он. Его мать с младшим братом поселили в общежитии. Сам парень учился на втором курсе лицея на повара-кондитера и надеется работать по специальности. Мать другого мальчика из Мариуполя, болеющего ДЦП, рассказала, что у ребенка было переохлаждение, недоедание. «Все время кричал от страха. Сейчас [в больнице] прекратил, но пока еще постоянно плачет», — поделилась женщина. Через несколько дней должны выписать военного фельдшера 20-летнего Алексея Чижикова. «Под Попасной рядом взорвался снаряд, осколки попали в поясницу. Упал, потом понял, что сейчас начнут стрелять. Забежал в гараж. Все кричат: „Врач, где врач“. А я говорю: „Я сам врач, я 300-й“. Начал выдавать бинты, спирт. Меня начали перевязывать, я перевязывал [других]», — вспоминает он. В больнице раненых и пострадавших лечат, в том числе, волонтеры из России. Хирург из Алтайского края, только вышедший из операционной, сообщил, что поездка на Донбасс была для него непростым решением. «Думал не один день. Но взял отпуск за свой счет. И уже работаю 3 недели», — добавил он. Организацию приезда врачей-волонтеров по лини «Единой России» курирует председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. «Сейчас есть база врачей-волонтеров на месяц вперед. Есть что-то на генетическом уровне, что объединяет всех русских людей, — чувство взаимопомощи. Мы через день уже были здесь с первой группой наших добровольцев. А в Луганске в республиканской больнице в феврале девушка на 8-месяце беременности 8 суток жила в больнице, спасая наших ребят», — привел примеры депутат, сам практикующий хирург. «Лучше жить среди разрухи, но в родных стенах» Сейчас в донецкой больнице лечится много жителей Мариуполя. В этом городе боевые действия шли около 50 дней. По разным оценкам в Мариуполе повреждены и не подлежат восстановлению от 65% до 80% из почти трех тысяч многоквартирных домов. Так, Инна Саджая живет в двушке с дырой в стене радиусом в 40 сантиметров — в торец дома выстрелили из танка. «Внучку с невесткой чуть не убило! Сын попросил вывезти, спасти детей. Доехали до Варшавы. Подъехал автобус, спросили, не хотим ли в Финляндию. Сели и поехали. Домик нам предоставили, пошла учиться финскому языку, на курсы, волонтером работала — помогала нашим беженцам распространять продукты. Но я не могу — хочу домой. Вернулась обратно из Хельсинки до Варшавы и через Россию домой. Я лучше буду среди разрухи жить, но в родных стенах, буду себя отдавать ради восстановления. До этого работала бухгалтером. Мне уже 60 лет, кто меня сейчас возьмет. Но мне любой труд подойдет, лишь бы работать», — заявила она. У подъезда ее дома стоит газовая плита, которая используется, как столик — в городе нет ни электричества, ни газа, ни воды. Еду готовят на самодельном мангале, разжигая ветки деревьев. У подъезда сидели пожилые женщины и маленькая девочка. «Почему не уехали? А кому мы надо? Чтобы где-то жить, надо деньги. А у нас четвертый месяц нету пенсий. Мы подали документы, ждем, когда восстановят. Нам бы еще воду. С ребенком тяжко без воды. Вот костер у подъезда, мы тут готовим кушать», — говорят они. С выплатой пенсий в городе проблема, поскольку украинские националисты при отступлении сожгли все архивы, включая документы пенсионного фонда. И теперь волонтеры «Единой России» вручную восстанавливают всю базу, опрашивая жителей. Проблему с питьевой водой решили цистерны МЧС и Минобороны, которые каждый день работают на центральных улицах. Как рассказала пожилая жительница Валентина, она живет одна, 10 литров воды ей хватает на два дня. А чтобы помыться и постираться нужно идти к ручью и «в баклажках тащить воду домой». Другая пенсионерка Вера Ивановна добавила, что все в городе ждут референдум, по ее данным, он пройдет в сентябре. «Мы все за Россию. Мы — русскоязычное население. Они [киевские власти] так достали со своим языком. По телевизору нечего смотреть. Западно-украинский язык переводить надо, он же другой. А детям как учиться? Математику, химию сначала вместе с родителями переводят с западно-украинского. А так слава богу, что выжили», — говорит женщина. Недалеко от водовозов работают генераторы МЧС — через удлинители люди заряжают телефоны и фонарики. Рядом мобильная баня, где каждому бесплатно выделяется 10 минут, чтобы помыться. «Азовцы* выломали дверь, сказали: все смылись, мы здесь будем сидеть» Мариуполь бесконечно далек от нормальной жизни, но власти пытаются вернуть ее хотя бы частично. Так, приехавшие в Мариуполь 1 июня глава генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета федерации РФ Андрей Турчак и глава ДНР Денис Пушилин организовали школьный футбольный турнир в честь Дня защиты детей. Ученики говорят, что с февраля не учились, а недавно на улице увидели объявление о записи в классы. Уроки пока проходят в здании садика и без учебников. «Раньше было обучение на украинском, но отвечать можно было по-русски. Ну, потому что это Мариуполь. Нас не заставляли говорить на украинском. Сейчас те же самые учителя преподают на русском», — отметила восьмиклассница Лиза. У девочки 24 февраля был день рождения. Но вместо праздника с утра в огород ее дома прилетела ракета из «Града», продолжила она, и заметно погрустнела. Сейчас она радуется, когда идет дождь — можно набрать питьевую воду. Десятиклассник Дмитрий уверяет, что все его сверстники «всегда были за Россию». «Мы жили в городе. Пришел „Азов“* [украинский экстремистский нацбатальон, запрещенный в России] сказал, что будет все плохо. Мы уехали в частный сектор. А там азовчанин с минометом бегал, стрелял, потом нас обстреляли в ответку, тоже прилетело в огород. А мой друг был в плену у Азова. Таскал за ними оружие. Он пошел к домам у Азовстали, думая, что там будет спокойнее», — рассказывает подросток. Школьник объяснил, почему к азовцам* так плохо относятся на Донбассе. «В квартиру подруги мамы зашли, всю обгадили, в ней теперь невозможно жить, [хозяевам] пришлось уехать. Кому-то дверь выламывали, говорят: все разбежались, мы здесь будем сидеть. Кто успел — смылся от них. Приезжали на БМП, на улице пиво пили. Между домов ставили танки и палили. Кто-то говорил, что из танка по домам стреляли», — перечислил десятиклассник. «Таким осколком убило 12-летнюю девочку, нет ничего страшнее» Дети из Мариуполя, кроме футбольного турнира, могли получить еще один подарок от России — Турчак привез гастроли Государственного театра наций во главе с худруком Евгением Мироновым. Артисты планировали дать интерактивный спектакль «Осторожно! Эльфы» в Донбассе. Но после обстрела города, родители побоялись собираться на массовое мероприятие — могли бы стать мишенью для украинского нацбатальона. Мариуполь был вторым в списке мест, где мог выступить театр, но местный театр разгромлен. Поэтому площадкой для спектакля выбрали ДК соседнего пгт Мангуш. Этот населенный пункт почти не пострадал от боевых действий, но и здесь ощущаются последствия регулярных взрывов — некоторые дети боятся громких звуков. Так, мальчик на вид около пяти-шести лет уже в здании испугался шума и аплодисментов, заплакал, и маме пришлось увести его домой. Спектакль давала труппа Миронова, который подписывал скандальное письмо с осуждением начала спецоперации. «Мне было важно приехать сюда самому. Творческие люди — импульсивные. Реагируют моментально, ежесекундно. Сейчас вал информации со всех сторон. И когда ты приезжаешь сюда и все видишь своими глазами, это совсем другое дело. Вчерашний день — один из самых тяжелых в моей жизни. Я увидел людей, которые это пережили, врачей, фантастических людей, которые приезжают и разных регионов, детей, которые пострадали, в больницах… очень многие вопросы у меня отпали, когда я увидел все своими глазами… Очень многие вопросы отпали… Это было мое решение — приехать сюда. Если у коллег есть возможность, им надо увидеть все своими глазами, пообщаться с людьми, которые здесь остались», — поделился он. По словам Миронова, на месте обстрела донецкой школы ему подарили осколок снаряда. «Таким же осколком убило 12-летнюю девочку. Нет ничего страшнее», — добавил он. «Украина на нас смотрит косо, Россия ближе» Несмотря на восьмилетнюю трагедию, даже в Донецке есть люди, которые все еще симпатизируют Украине, поскольку родились в этой стране. Они, как и все, приходят за гуманитарной помощью из РФ. Вероятно, поживут в России и изменят свое мнение. Но подавляющее большинство жителей Донбасса ждет референдум о присоединении к России, поскольку воспринимает его, как некий Рубикон, после которого наступит мир. Проголосовать «за» готово не только старшее поколение, которое помнит единую страну, но и молодежь, выросшая в Украине. «Украина на нас [Донбасс] смотрит косо. Россия ближе. Надеемся, что когда-то будет этот прекрасный референдум, мы выскажем свою позицию и наступит мир», — сказал молодой человек, сидевший с девушкой на скамейке на центральной аллее в Донецке. *«Азов» — украинский экстремистский националистический батальон, запрещенный на территории России.