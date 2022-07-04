На Урале начинается судьбоносная для РФ и Казахстана встреча

Для этого Мишустин прилетел на «Иннопром»

04 июля 2022 в 09:04 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на «Иннопроме» встретится с главой делегации Казахстана Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета ИННОПРОМ Глава правительства РФ Михаил Мишустин проведет судьбоносные переговоры со своим коллегой из Казахстана Алиханом Смаиловым. Они встретятся 4 июля на 12-й международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Эксперты объяснили URA.RU, что визит Смаилова стал определяющей причиной рабочей поездки премьера РФ в столицу Урала. Мишустин сегодня будет работать в Екатеринбурге. Он планирует выступить на пленарном заседании «Иннопрома». По сообщению источника URA.RU, поездка премьера РФ на международную промышленную выставку изначально стояла под вопросом. Главная причина, по которой глава российского правительства отправился на Урал, — встреча с коллегой из Казахстана, уточнил инсайдер агентства. Михаил Мишустин осмотрит международную промышленную выставку и выступит на пленарном заседании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU О том, что большая казахская делегация будет на «Иннопроме» на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в феврале в Москве анонсировал глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Тогда же Путин пригласил Токаева на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). На встрече Путина с Токаевым на ПМЭФ президент Казахстана открыто высказал позицию по санкциям Запада против России и признанию «квазигосударственных территорий». Встреча глав государств обсуждается до сих пор среди представителей властей, так как непонятно, к каким изменениям в работе бизнеса она приведет, сообщают источники URA.RU. Предстоящую встречу Мишустина и Смаилова на «Иннопроме» подтвердила пресс-служба главы правительства РФ. Переговоры премьеров в Екатеринбурге важны и показывают, что страны идут вместе дальше, отмечает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Участие Касыма-Жомарта Токаева в ПМЭФ показал серьезный и ответственный политический выбор лидера Казахстана. Он себя засветил на форуме. Это месседж мировым элитам. «Иннопром» продолжает эту линию. Это подтверждает встреча Мишустина и Смаилова. Россия и Казахстан выстраивают новые отношения в новом сложном мире. Правительства стран выбрали направления, в которых работают с политической и экономической точек зрения. Важно, чтобы темп не сбавлялся и все было достаточно быстро», — сказал политолог. Встреча премьер-министров России и Казахстана на «Иннопроме» символична, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Встреча премьер-министров — это сигнал о продолжении взаимодействия двух государств. Подтверждение союзничества стало необходимым из-за того, что Казахстан занял сложную позицию по вопросу западных санкций в отношении России, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Традиционно встреча на уровне премьер-министров — экономическая, но в сегодняшних политических условиях она носит и другой символический характер. Она показывает, что несмотря на разное отношения к санкциям, мы — друзья», — уточнил эксперт. Статья по теме Россия формирует центр экономической силы на Востоке По словам Журавлева, встреча с коллегой из Казахстана — определяющая причина рабочей поездки на «Иннопром» Мишустина, но не единственная. «В сегодняшних условиях любые международные контакты не бесполезны. Казахстану и России есть, что обсудить — это конкретные экономические задачи — многие темы остались еще с советского времени, так как у наших стран общий технологический уровень», — добавил политолог. Международный промышленный форум — это та площадка, на которой страны координируют действия в части управления, производственных экономических задач, полагает вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. «Там можно сразу же от инициатив приступить к решениям. Всегда есть возможность собраться вместе, проконсультироваться, найти исполнителей», — резюмировал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Глава правительства РФ Михаил Мишустин проведет судьбоносные переговоры со своим коллегой из Казахстана Алиханом Смаиловым. Они встретятся 4 июля на 12-й международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Эксперты объяснили URA.RU, что визит Смаилова стал определяющей причиной рабочей поездки премьера РФ в столицу Урала. Мишустин сегодня будет работать в Екатеринбурге. Он планирует выступить на пленарном заседании «Иннопрома». По сообщению источника URA.RU, поездка премьера РФ на международную промышленную выставку изначально стояла под вопросом. Главная причина, по которой глава российского правительства отправился на Урал, — встреча с коллегой из Казахстана, уточнил инсайдер агентства. О том, что большая казахская делегация будет на «Иннопроме» на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в феврале в Москве анонсировал глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Тогда же Путин пригласил Токаева на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). На встрече Путина с Токаевым на ПМЭФ президент Казахстана открыто высказал позицию по санкциям Запада против России и признанию «квазигосударственных территорий». Встреча глав государств обсуждается до сих пор среди представителей властей, так как непонятно, к каким изменениям в работе бизнеса она приведет, сообщают источники URA.RU. Предстоящую встречу Мишустина и Смаилова на «Иннопроме» подтвердила пресс-служба главы правительства РФ. Переговоры премьеров в Екатеринбурге важны и показывают, что страны идут вместе дальше, отмечает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Участие Касыма-Жомарта Токаева в ПМЭФ показал серьезный и ответственный политический выбор лидера Казахстана. Он себя засветил на форуме. Это месседж мировым элитам. «Иннопром» продолжает эту линию. Это подтверждает встреча Мишустина и Смаилова. Россия и Казахстан выстраивают новые отношения в новом сложном мире. Правительства стран выбрали направления, в которых работают с политической и экономической точек зрения. Важно, чтобы темп не сбавлялся и все было достаточно быстро», — сказал политолог. Встреча премьер-министров — это сигнал о продолжении взаимодействия двух государств. Подтверждение союзничества стало необходимым из-за того, что Казахстан занял сложную позицию по вопросу западных санкций в отношении России, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Традиционно встреча на уровне премьер-министров — экономическая, но в сегодняшних политических условиях она носит и другой символический характер. Она показывает, что несмотря на разное отношения к санкциям, мы — друзья», — уточнил эксперт. По словам Журавлева, встреча с коллегой из Казахстана — определяющая причина рабочей поездки на «Иннопром» Мишустина, но не единственная. «В сегодняшних условиях любые международные контакты не бесполезны. Казахстану и России есть, что обсудить — это конкретные экономические задачи — многие темы остались еще с советского времени, так как у наших стран общий технологический уровень», — добавил политолог. Международный промышленный форум — это та площадка, на которой страны координируют действия в части управления, производственных экономических задач, полагает вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. «Там можно сразу же от инициатив приступить к решениям. Всегда есть возможность собраться вместе, проконсультироваться, найти исполнителей», — резюмировал собеседник.