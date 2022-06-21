Россия формирует центр экономической силы на Востоке

Страна будет выстраивать отношения с миром по-новому

21 июня 2022 в 16:42 Размер текста - 17 +

Россия представила участникам Евразийского экономического союза новую стратегию выстраивания связей на мировом рынке Фото: официальный сайт Правительства России статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти России предложили участникам Евразийского экономического союза ускорить переговоры с другими странами о расширении торговых связей. Об этом 21 июня на Евразийском межправительственном совете в Минске (Белоруссия) сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эксперты объяснили URA.RU, что российские власти формируют новый центр экономической силы на Востоке, который в ближайшие годы будет драйвером мировой экономики. В начале вступительного слова Мишустин отметил эффективность работы ЕАЭС, которому недавно исполнилось восемь лет. «ЕАЭС доказал свою эффективность и востребованность, подтвердил способность своевременно реагировать на различные вызовы и риски. Товарооборот внутри союза постоянно растет и опережает по темпам роста торговлю с другими государствами. У нас неплохие результаты по ключевым направлениям сотрудничества — в промышленности, финансах и сельском хозяйстве. Самое главное, что пользу от интеграционной работы в повседневной жизни ощущают жители наших стран», — сказал премьер-министр РФ. Эффективно отвечать на санкционное давление можно только сообща, считает Михаил Мишустин Фото: официальный сайт Правительства России Важно обеспечить поступательное развитие Евразийской интеграции, подчеркнул Мишустин. «Давление коллективного Запада на отдельные государства „пятерки“ усиливается. Это отражается на всех участниках союза. Наши экономики тесно связаны, поэтому эффективно отвечать на недружественные шаги можно только сообща», — уточнил глава правительства России. По его словам, для повышения устойчивости экономик стран ЕАЭС необходимо создавать условия для бизнеса, смягчить правила таможенного регулирования, ускорить переход на собственные международные финансово-расчетные механизмы, расширить применение национальных валют, наращивать кооперацию в сфере импортозамещения и активизировать взаимодействие в цифровом развитии. Участники ЕАЭС планируют создать новые инновационные проекты и выпускать совместные товары для мирового рынка Фото: официальный сайт Правительства России «Мы должны запустить совместные инновационные проекты по разработке и выпуску востребованной продукции. Санкционная политика нарушила логистические цепочки. Сейчас важно ускорить развитие инфраструктуры, которая станет частью международных транспортных коридоров по направлениям „Восток — Запад“ и „Север — Юг“. В том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой „Один пояс — один путь“. Свободное перемещение товаров внутри союза, отсутствие таможенных границ, наличие транспортной инфраструктуры станут нашим преимуществом», — уточнил Мишустин. Премьер-министр РФ призвал союзников к углублению сотрудничества внутри ЕАЭС и налаживанию новых контактов. «Необходимо ускорить переговоры по расширению торговых связей с Египтом, Индией, Шанхайской организацией сотрудничества, АСЕАН и БРИКС. Это даст преимущества при продвижении товаров ЕАЭС на международных рынках и укрепит экономические позиции союза», — заявил Мишустин. Российские власти меняют систему внешнеэкономических связей с помощью ЕАЭС, отмечают эксперты Фото: официальный сайт Правительства России Власти РФ меняют контур внешних экономических связей с помощью ЕАЭС, считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «Российские власти уделяют повышенное внимание ЕАЭС, так как это одна из основных площадок для изменения экономического горизонта. Россия один из основных участников мирового рынка и не уйдет с него. Российские власти ранее заявили о политике открытости. Но нужны новые ходы, новые партнерские отношения. Выступление Мишустина на межправительственном совете ЕАЭС не рядовое. Оно объясняет, как мы будем выстраивать отношения с миром. На этой неделе саммит БРИКС. И там Россия как раз озвучит новые предложения для сотрудничества», — пояснил эксперт. Статья по теме Белоруссия заменит в России товары из Китая Российские власти формируют новый центр экономической силы в Азии и в ближайшие годы он будет драйвером мировой экономики, отмечает кандидат экономических наук Михаил Беляев. «ЕАЭС состоит из группы республик бывшего СССР. Их экономические интересы и связи настолько прочны, что не ослабевают со временем. Они стояли на паузе, но сейчас возрождаются. Вот эта группировка становится серьезным компонентом с лидером в лице России», — комментирует собеседник. Россия реально заинтересованы в ЕАЭС, как в площадке для поиска других экономических партнеров, полагает заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, член-корреспондент РАН, профессор Руслан Хасбулатов. «Фактически мы в экономической блокаде. Но эта ситуация не означает, что мы должны отказываться от сотрудничества с другими странами, в том числе и с Европой. Надо находить других партнеров и строить свою национальную сбалансированную экономику. Мир разнообразен, а предприниматели народ находчивый, их надо только заинтересовать», — резюмировал профессор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Власти России предложили участникам Евразийского экономического союза ускорить переговоры с другими странами о расширении торговых связей. Об этом 21 июня на Евразийском межправительственном совете в Минске (Белоруссия) сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эксперты объяснили URA.RU, что российские власти формируют новый центр экономической силы на Востоке, который в ближайшие годы будет драйвером мировой экономики. В начале вступительного слова Мишустин отметил эффективность работы ЕАЭС, которому недавно исполнилось восемь лет. «ЕАЭС доказал свою эффективность и востребованность, подтвердил способность своевременно реагировать на различные вызовы и риски. Товарооборот внутри союза постоянно растет и опережает по темпам роста торговлю с другими государствами. У нас неплохие результаты по ключевым направлениям сотрудничества — в промышленности, финансах и сельском хозяйстве. Самое главное, что пользу от интеграционной работы в повседневной жизни ощущают жители наших стран», — сказал премьер-министр РФ. Важно обеспечить поступательное развитие Евразийской интеграции, подчеркнул Мишустин. «Давление коллективного Запада на отдельные государства „пятерки“ усиливается. Это отражается на всех участниках союза. Наши экономики тесно связаны, поэтому эффективно отвечать на недружественные шаги можно только сообща», — уточнил глава правительства России. По его словам, для повышения устойчивости экономик стран ЕАЭС необходимо создавать условия для бизнеса, смягчить правила таможенного регулирования, ускорить переход на собственные международные финансово-расчетные механизмы, расширить применение национальных валют, наращивать кооперацию в сфере импортозамещения и активизировать взаимодействие в цифровом развитии. «Мы должны запустить совместные инновационные проекты по разработке и выпуску востребованной продукции. Санкционная политика нарушила логистические цепочки. Сейчас важно ускорить развитие инфраструктуры, которая станет частью международных транспортных коридоров по направлениям „Восток — Запад“ и „Север — Юг“. В том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой „Один пояс — один путь“. Свободное перемещение товаров внутри союза, отсутствие таможенных границ, наличие транспортной инфраструктуры станут нашим преимуществом», — уточнил Мишустин. Премьер-министр РФ призвал союзников к углублению сотрудничества внутри ЕАЭС и налаживанию новых контактов. «Необходимо ускорить переговоры по расширению торговых связей с Египтом, Индией, Шанхайской организацией сотрудничества, АСЕАН и БРИКС. Это даст преимущества при продвижении товаров ЕАЭС на международных рынках и укрепит экономические позиции союза», — заявил Мишустин. Власти РФ меняют контур внешних экономических связей с помощью ЕАЭС, считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «Российские власти уделяют повышенное внимание ЕАЭС, так как это одна из основных площадок для изменения экономического горизонта. Россия один из основных участников мирового рынка и не уйдет с него. Российские власти ранее заявили о политике открытости. Но нужны новые ходы, новые партнерские отношения. Выступление Мишустина на межправительственном совете ЕАЭС не рядовое. Оно объясняет, как мы будем выстраивать отношения с миром. На этой неделе саммит БРИКС. И там Россия как раз озвучит новые предложения для сотрудничества», — пояснил эксперт. Российские власти формируют новый центр экономической силы в Азии и в ближайшие годы он будет драйвером мировой экономики, отмечает кандидат экономических наук Михаил Беляев. «ЕАЭС состоит из группы республик бывшего СССР. Их экономические интересы и связи настолько прочны, что не ослабевают со временем. Они стояли на паузе, но сейчас возрождаются. Вот эта группировка становится серьезным компонентом с лидером в лице России», — комментирует собеседник. Россия реально заинтересованы в ЕАЭС, как в площадке для поиска других экономических партнеров, полагает заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, член-корреспондент РАН, профессор Руслан Хасбулатов. «Фактически мы в экономической блокаде. Но эта ситуация не означает, что мы должны отказываться от сотрудничества с другими странами, в том числе и с Европой. Надо находить других партнеров и строить свою национальную сбалансированную экономику. Мир разнообразен, а предприниматели народ находчивый, их надо только заинтересовать», — резюмировал профессор.