Курганский поселок навсегда избавили от грозившего ему замерзания

Это стоило десятков миллионов рублей

05 июля 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

Новая котельная поселка Курорт на фоне старой котельной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Курорт Петуховского муниципального округа Курганской области местный предприниматель подарил властям котельную, которую ранее построила его компания. Использование старой котельной, которой на момент вывода из эксплуатации в 2016 году было около 40 лет, по мнению бизнесмена, могло привести к техногенной катастрофе из-за ее плохого состояния. Почему котельную дарят Берег озера Медвежье, на котором добывают артемию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Старая котельная пришла в состояние крайнего упадка, и риск поселку остаться без отопления был очевиден. Поэтому была построена новая котельная, и мы протопили шесть сезонов. Сейчас, на наш взгляд, пришла пора сконцентрироваться на основном нашем бизнесе, поэтому сделали такое предложение муниципалитету», — рассказал URA.RU Олег Никифоров — гендиректор ООО «Аквакультура Зауралья», дочерней компании которого принадлежала котельная. Никифоров рассказал, что сейчас его предприятие сосредоточится на своей основной деятельности — добыче цист (яиц) рачка артемии на озере Медвежье, которыми питаются креветки. Компания поставляет артемию в Китай, Таиланд и другие страны, пытается развивать перспективные рынки Латинской Америки. Новая котельная была запущена в 2016 году. «Аквакультура Зауралья» за шесть лет вложила в теплоснабжение поселка Курорт 50 млн рублей. Эта сумма включает 24,6 млн рублей на строительство котельной, свыше 24 млн рублей на покрытие ежегодных убытков, а также ремонт теплосетей. По словам Никифорова, котельная была построена по всем нормам и сейчас находится в хорошем состоянии. Ее можно эксплуатировать долгие годы, если выполнять текущий ремонт. Мощность котельной — три мегаватта. Три котла обеспечивают теплом 700 жителей поселка и социальные учреждения. Гендиректор предприятия отметил, что у котельной есть запас мощности для большего числа зданий на случай расширения курорта на озере Медвежье. Планы администрации на котельную Представители власти и бизнеса на осмотре котельной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На торжественную церемонию по передаче котельной приехали глава Петуховского муниципального округа Игорь Арзин, депутат облдумы, представляющий в парламенте этот муниципалитет, Владимир Алейников и председатель думы Петуховского муниципального округа Елена Николаенко. Им показали, в каком состоянии находится котельная. Никифоров рассказал чиновникам, что за шесть сезонов котельной ни разу не понадобился капитальный ремонт. Он добавил, что сотрудники его компании готовы консультировать нового собственника по вопросам ее обслуживания. Каждый сезон эта котельная потребляла тысячу тонн угля. Во время осмотра котельной Арзин отметил, что такие же объекты пригодились бы в центре округа — городе Петухово. Все оборудование котельной исправно и находится в хорошем состоянии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Во время начала работы новой котельной тариф на оплату тепла для жителей не вырос и остался на прежнем уровне. По мнению Никифорова, тариф удастся не поднимать, если теплосети будут полностью отремонтированы. Ранее совместными усилиями областного правительства, администрации Петуховского округа и компании заменили 2,4 км из 5,3 км теплосетей, построенных начиная с 1989 года. «Планируем в июле—августе провести текущий ремонт котлов. Остальное оборудование находится в абсолютно исправном состоянии, поэтому к началу отопительного сезона котельная будет запущена», — рассказал URA.RU Арзин. Он отметил, что местные власти хотят пригласить работать тех же десять сотрудников, которые трудились на объекте раньше. Арзин добавил, что смена собственника не повлияет на стоимость тарифа для жителей. Власти удивились подарку в виде котельной Церемония торжественной передачи ключей от котельной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Торжественная передача ключей от котельной прошла в администрации округа. Мероприятие провели перед заседанием местной думы. Арзин назвал безвозмездную передачу котельной муниципалитету «неординарным событием». «Это пример ответственного ведения бизнеса», — заявил Арзин, отметив, что компания могла продать, сдать этот объект в аренду муниципалитету и даже демонтировать. По мнению Никифорова, использование старой котельной после 2016 года могло привести к техногенной катастрофе. Его слова подтвердил и Алейников. Тот отметил, что во времена старой котельной не всегда соблюдался необходимый температурный режим. «Встречаясь с избирателями, вопрос отопления на курорте озера Медвежье стоял постоянно. Он [Никифоров] построил котельную и температурный режим наладился», — рассказал URA.RU Алейников. Он добавил, что раньше не встречал в Петуховском округе таких примеров безвозмездной передачи собственности, а только обратные — когда оборудование продают или забирают с собой. По его мнению, действия руководства «Аквакультуры Зауралья» могут стать примером для других предпринимателей. Инвестор продолжит помогать району и после передачи котельной Родник на озере Медвежье, благоустроенный «Аквакультурой Зауралья» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU При этом гендиректор предприятия отметил, что «Аквакультура Зауралья» продолжает сотрудничество с местными сельсоветами для оказания безвозмездной финансовой помощи социального характера. Возле поселка Курорт сотрудники компании шесть лет назад обустроили экотропу, которая ведет из поселка к берегу озера Медвежье. Там же была благоустроена территория родника, который до постройки колодца из кедра в виде домика был заболочен, зарос камышом и не был доступен для туристов. Никифоров добавил, что эта территория является свободной для посещения и на ней регулярно проводятся субботники. По его мнению, одна из задач его компании — помогать развитию поселка, так как предприятие несет ответственность за территорию, на которой добывает артемию.

В поселке Курорт Петуховского муниципального округа Курганской области местный предприниматель подарил властям котельную, которую ранее построила его компания. Использование старой котельной, которой на момент вывода из эксплуатации в 2016 году было около 40 лет, по мнению бизнесмена, могло привести к техногенной катастрофе из-за ее плохого состояния. Почему котельную дарят «Старая котельная пришла в состояние крайнего упадка, и риск поселку остаться без отопления был очевиден. Поэтому была построена новая котельная, и мы протопили шесть сезонов. Сейчас, на наш взгляд, пришла пора сконцентрироваться на основном нашем бизнесе, поэтому сделали такое предложение муниципалитету», — рассказал URA.RU Олег Никифоров — гендиректор ООО «Аквакультура Зауралья», дочерней компании которого принадлежала котельная. Никифоров рассказал, что сейчас его предприятие сосредоточится на своей основной деятельности — добыче цист (яиц) рачка артемии на озере Медвежье, которыми питаются креветки. Компания поставляет артемию в Китай, Таиланд и другие страны, пытается развивать перспективные рынки Латинской Америки. Новая котельная была запущена в 2016 году. «Аквакультура Зауралья» за шесть лет вложила в теплоснабжение поселка Курорт 50 млн рублей. Эта сумма включает 24,6 млн рублей на строительство котельной, свыше 24 млн рублей на покрытие ежегодных убытков, а также ремонт теплосетей. По словам Никифорова, котельная была построена по всем нормам и сейчас находится в хорошем состоянии. Ее можно эксплуатировать долгие годы, если выполнять текущий ремонт. Мощность котельной — три мегаватта. Три котла обеспечивают теплом 700 жителей поселка и социальные учреждения. Гендиректор предприятия отметил, что у котельной есть запас мощности для большего числа зданий на случай расширения курорта на озере Медвежье. Планы администрации на котельную На торжественную церемонию по передаче котельной приехали глава Петуховского муниципального округа Игорь Арзин, депутат облдумы, представляющий в парламенте этот муниципалитет, Владимир Алейников и председатель думы Петуховского муниципального округа Елена Николаенко. Им показали, в каком состоянии находится котельная. Никифоров рассказал чиновникам, что за шесть сезонов котельной ни разу не понадобился капитальный ремонт. Он добавил, что сотрудники его компании готовы консультировать нового собственника по вопросам ее обслуживания. Каждый сезон эта котельная потребляла тысячу тонн угля. Во время осмотра котельной Арзин отметил, что такие же объекты пригодились бы в центре округа — городе Петухово. Во время начала работы новой котельной тариф на оплату тепла для жителей не вырос и остался на прежнем уровне. По мнению Никифорова, тариф удастся не поднимать, если теплосети будут полностью отремонтированы. Ранее совместными усилиями областного правительства, администрации Петуховского округа и компании заменили 2,4 км из 5,3 км теплосетей, построенных начиная с 1989 года. «Планируем в июле—августе провести текущий ремонт котлов. Остальное оборудование находится в абсолютно исправном состоянии, поэтому к началу отопительного сезона котельная будет запущена», — рассказал URA.RU Арзин. Он отметил, что местные власти хотят пригласить работать тех же десять сотрудников, которые трудились на объекте раньше. Арзин добавил, что смена собственника не повлияет на стоимость тарифа для жителей. Власти удивились подарку в виде котельной Торжественная передача ключей от котельной прошла в администрации округа. Мероприятие провели перед заседанием местной думы. Арзин назвал безвозмездную передачу котельной муниципалитету «неординарным событием». «Это пример ответственного ведения бизнеса», — заявил Арзин, отметив, что компания могла продать, сдать этот объект в аренду муниципалитету и даже демонтировать. По мнению Никифорова, использование старой котельной после 2016 года могло привести к техногенной катастрофе. Его слова подтвердил и Алейников. Тот отметил, что во времена старой котельной не всегда соблюдался необходимый температурный режим. «Встречаясь с избирателями, вопрос отопления на курорте озера Медвежье стоял постоянно. Он [Никифоров] построил котельную и температурный режим наладился», — рассказал URA.RU Алейников. Он добавил, что раньше не встречал в Петуховском округе таких примеров безвозмездной передачи собственности, а только обратные — когда оборудование продают или забирают с собой. По его мнению, действия руководства «Аквакультуры Зауралья» могут стать примером для других предпринимателей. Инвестор продолжит помогать району и после передачи котельной При этом гендиректор предприятия отметил, что «Аквакультура Зауралья» продолжает сотрудничество с местными сельсоветами для оказания безвозмездной финансовой помощи социального характера. Возле поселка Курорт сотрудники компании шесть лет назад обустроили экотропу, которая ведет из поселка к берегу озера Медвежье. Там же была благоустроена территория родника, который до постройки колодца из кедра в виде домика был заболочен, зарос камышом и не был доступен для туристов. Никифоров добавил, что эта территория является свободной для посещения и на ней регулярно проводятся субботники. По его мнению, одна из задач его компании — помогать развитию поселка, так как предприятие несет ответственность за территорию, на которой добывает артемию.