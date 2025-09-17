Какие продукты помогут уберечься от ОРВИ и гриппа: что есть, чтобы не болеть

Чтобы подготовить иммунную систему к сезонным вспышкам ОРВИ и гриппа, профилактикой нужно заниматься заранее. Важно использовать комплексный подход: правильное питание, поддержание водного баланса, употребление полезных напитков и продуктов, богатых витаминами и микроэлементами. Это помогает не только снизить риск заражения, но и облегчить течение болезни, если она все же возникнет. Какие продукты важны в профилактике простудных заболеваний — в материале URA.RU.
Продукты и напитки для профилактики ОРВИ
Сбалансированное питание является основой укрепления иммунитета. В рацион стоит включать свежие овощи и фрукты, кисломолочные продукты, цельнозерновые каши, нежирное мясо и рыбу.
Роспотребнадзор напоминает про ключевые компоненты, способствующие профилактике ОРВИ: «Витамин С — помогает бороться с вирусами, селен — повышает сопротивляемость организма, фитонциды — имеют выраженное антисептическое действие, Витамин Р — замедляет активность вирусов, полифенолы — позитивно влияют на иммунитет, благодаря антиоксидантному действию, лакто-бифидобактерии — улучшают микрофлору кишечника, его здоровье связано с состоянием иммунной системы».
Особое внимание следует уделять продуктам, содержащим витамин С, фитонциды, полифенолы, селен, цинк и пробиотики, так как эти вещества напрямую поддерживают защитные силы организма.
«Прежде всего, в организме, во время сезонных вспышек простудных заболеваний, не должно быть дефицита белка. Дефицит белка снижает защитные уровни иммунитета, что увеличивает риск заболеваний», — рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева.
Чеснок и лук. Оба продукта богаты фитонцидами — природными антисептиками. Их ежедневное употребление помогает снизить риск заражения вирусами. Чеснок особенно эффективен благодаря содержанию аллицина, природного антибиотика.
Мед. Натуральный мед поддерживает иммунитет и обладает противовоспалительными свойствами. Его можно добавлять в теплые напитки, творог, каши или употреблять вместе с лимоном и яблоком. Важно не класть мед в кипяток, чтобы сохранить его полезные вещества.
Цитрусовые. Лимоны, апельсины, грейпфруты и мандарины являются источником витамина С и флавоноидов, усиливающих антиоксидантное действие. Они способствуют укреплению иммунитета и помогают организму бороться с вирусами.
Кисломолочные продукты. Йогурт, кефир, творог и простокваша улучшают состояние кишечной микрофлоры, что напрямую связано с иммунной защитой. Биойогурты с лакто- и бифидобактериями особенно полезны при профилактике вирусных инфекций.
Квашеная капуста. Натуральный источник витамина С, который легко усваивается. Ее можно сочетать с ягодами клюквы или оливковым маслом, добавлять в салаты или употреблять в чистом виде.
Ягоды. Клюква, малина, смородина и другие ягоды укрепляют иммунитет, помогают снизить воспаление и поддерживают обменные процессы. Их можно есть свежими, замороженными или в виде морсов и витаминных напитков с медом.
Каши из цельного зерна. Овсянка, гречка, ячмень содержат клетчатку, селен, цинк и другие микроэлементы, необходимые для поддержания иммунитета. Для сохранения полезных веществ зерна лучше запаривать на ночь водой или молоком, а утром добавлять сухофрукты, свежие фрукты и немного масла.
Водный баланс играет ключевую роль в профилактике вирусных инфекций. Рекомендуется выпивать не менее двух литров чистой воды в день. Вода поддерживает нормальное функционирование обменных процессов, помогает вывести токсины, предотвращает обезвоживание, сохраняет влажность слизистых дыхательных путей и уменьшает сухость губ.
Чай и кофе, акцентирует внимание Роспотребнадзор, обладают мочегонным эффектом. Важно компенсировать их употребление дополнительным объемом воды.
Имбирный и травяной чай. Чаи с малиной, калиной, смородиной, лимоном, медом или имбирем стимулируют иммунитет, способствуют выведению токсинов и утоляют жажду. Травяные сборы с эхинацеей, шиповником, боярышником и чабрецом оказывают выраженное иммуностимулирующее действие. «Особенно хорошо помогают лимонно-имбирные чаи, когда вы уже заболели», — добавляет врач Ярцева.
Соблюдение этих простых правил и включение в рацион разнообразных натуральных продуктов помогает подготовить организм к сезонным вспышкам ОРВИ и гриппа. Главное — питание должно быть сбалансированным, блюда — свежими и максимально полезными: вареными, тушеными или приготовленными на пару.
«Также важно больше находиться на улице или в хорошо проветриваемом помещении, потому что застой воздуха провоцирует размножение болезнетворных микроорганизмов. И необходимо следить за тем, чтобы носовая полость была увлажненной», — подчеркивает врач-терапевт Ярцева.
Регулярное употребление витаминов, микроэлементов и пробиотиков в сочетании с достаточной гидратацией и сбалансированным рационом создают надежную защиту для иммунной системы, позволяя реже болеть и быстрее восстанавливаться при заболевании.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.