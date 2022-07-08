Мэр Екатеринбурга удивился жалобе Путину из-за дороги на Химмаш

Тушить протест отправили главу района. Если не получится — зачинщиков опозорят

08 июля 2022 в 20:35 Размер текста - 17 +

Впервые Алексей Орлов озвучил свою позицию в самом начале июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Протест горожан против строительства дороги в микрорайоне Уктус (в сторону Химмаша) и их обращение к президенту РФ Владимиру Путину стали неожиданностью для главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Избавляясь от негативного фона, мэрия устроила пиар-акцию: на место с журналистами выехали городские чиновники — чтобы показать, почему дорога необходима. Если не поможет, у Орлова, по данным URA.RU, есть план «Б», и он вряд ли устроит какую-либо из сторон конфликта. Окончательное решение построить улицу Рощинскую городские власти приняли в 2021-м (планы вынашивались десятилетиями). 31 мая 2022-го определился подрядчик — «ПромСтройДекор». Сумма контракта — 782 миллиона рублей. Это федеральные деньги по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД). Работы планируется проводить в два этапа. Первый — строительство дороги по улице Рощинской от Молодогвардейской до Алтайской. Второй — от Алтайской до дома на ул. Рощинская, 74 (именно туда и вывезли СМИ утром 8 июля). Без строительства дороги невозможно развитие левобережного Уктуса в целом, уверяют чиновники Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В середине июня группа горожан выступила против стройки. У них три основные претензии. Первая — вынос автостоянок, которыми привыкли пользоваться местные. Вторая — подрядчик вырубит деревья. Третья — в микрорайон поедет весь Химмаш, и это увеличит нагрузку на территорию. Кроме того, недовольные уверены, что дорогу прокладывают в интересах застройщиков (правда, без упоминания компаний). В конце июня протестующие записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. На следующий день мэр Алексей Орлов впервые отреагировал на ситуацию. Источник URA.RU, присутствовавший на совещании, передает, что «главу удивило», почему, пока одни отдаленные районы бьются за новые дороги, другие отказываются. «Москва дает 800 миллионов! Когда еще такое будет?» — передал месседж Орлова собеседник. «Если протест разовьется, то надо взять имена всех, кто в нем участвует, вычеркнуть эту дорогу из программы. И когда люди, которым эта дорога нужна, придут в мэрию, показать им список, из-за кого они остались без объекта, — добавил со ссылкой на Орлова другой участник одного из совещаний в мэрии. — Я бы так же сделал. Где же те, кто все годы писал обращения с просьбами построить дорогу? Почему они не выходят?» Новость по теме Екатеринбуржцы пожаловались Путину на строительство дороги. Видео Пресс-секретарь градоначальника при этом заявил, что информация о кулуарных репликах Орлова не соответствует действительности. Комментируя претензии екатеринбуржцев на уличном брифинге 8 июля, глава Чкаловского района Евгений Шипицын (основной спикер) дал понять, что связь Уктуса с Химмашем — лишь отдаленная перспектива. «[К тому же] я думаю, что не Химмаш поедет на Уктус, а наоборот. <…> У нас на Химмаше находятся 14 детсадов, пять школ, детские досуговые центры. Помимо этого, очень серьезная спортивная инфраструктура. И там [на Химмаше] находятся три градообразующих предприятия <…> и логистический центр», — попытался объяснить Шипицын. А представители «ПромСтройДекора» заявили, что вырубка деревьев будет незначительной («сто кубов»), и взамен предприятие высадит зелень на другом — компенсационном — участке. К дому на ул. Рощинская, 74 8 июля пришли не только корреспонденты и чиновники, но и несколько активистов от каждой из сторон — сторонников и противников. Первых организовала мэрия (при участии депутата гордумы Виктора Сомикова). Со вторыми сложнее. Дорога будет двухполосной — с тротуарами, велодорожками и газоном. Вдоль нее также обустроят 60 фонарей и восемь остановок для автобусов (в обе стороны) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Поначалу в горадминистрации были уверены, что против стройки выступают в основном владельцы двух незаконных парковок и гаражей. С ними чиновники, как утверждают они сами, договорились (нелегальные точки снесут). И сейчас, убеждены собеседники URA.RU во власти, тон протесту задает первый вице-спикер заксобрания, лидер свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев. Он — оппонент губернатора Евгения Куйвашева на сентябрьских выборах. Чкаловский район считается вотчиной Ивачева. На этой территории он в сентябре 2021-го победил одного из богатейших свердловских единороссов, действующего депутата заксо Валерия Савельева (AVS Group). Один из сопровождавших Шипицына чиновников убеждал шефа: тратить время на споры не стоит — активисты не местные (кого-то из них якобы видели и в других горячих точках — например, парке XXII Партсъезда) и пришли за деньги. Молодого человека, ни разу не высказавшегося, считают координатором. Он же якобы присутствовал и на встречах в июне, куда не звали СМИ. Разговор Евгения Щипицына с активистками вышел безрезультатным Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В мэрии также обращают внимание на несостыковку: якобы некоторое время назад Ивачев отправлял Куйвашеву письма с просьбой проложить дорогу на Рощинской, а сейчас занимает противоположную позицию (в том числе в соцсетях). Сам политик в разговоре с URA.RU заявил, что это неправда. «Обращения к губернатору о том, что дорога нужна, я не писал. Если есть, пусть покажут. Дело в том, что по поводу дороги жители сами начали проводить встречи на эту тему, высказываться в соцсетях, приглашать СМИ — это было еще до того, как я сам приехал на место стройки. То есть по факту я отреагировал на обращение граждан по данному вопросу. Ознакомившись с их аргументацией, я согласен с тем, что дорога не является приоритетным вопросом. И та же школа — куда более актуальный вопрос», — сказал Ивачев. По поводу школы 8 июля высказались и власти. Замначальника городского департамента образования Михаил Ладейщиков подтвердил тезис, который ранее озвучил глава региона: без дороги на Рощинской новой школы там быть не может. Будут ли повторные собрания, неизвестно. На участке уже вовсю работает техника (в конце июня неизвестные ночью рушили ограждения). По контракту срок окончания работ — 2024 год. Хозяева незаконных парковок якобы пошли на требования властей… Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU …как и собственники нелегальных гаражей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Протест горожан против строительства дороги в микрорайоне Уктус (в сторону Химмаша) и их обращение к президенту РФ Владимиру Путину стали неожиданностью для главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Избавляясь от негативного фона, мэрия устроила пиар-акцию: на место с журналистами выехали городские чиновники — чтобы показать, почему дорога необходима. Если не поможет, у Орлова, по данным URA.RU, есть план «Б», и он вряд ли устроит какую-либо из сторон конфликта. Окончательное решение построить улицу Рощинскую городские власти приняли в 2021-м (планы вынашивались десятилетиями). 31 мая 2022-го определился подрядчик — «ПромСтройДекор». Сумма контракта — 782 миллиона рублей. Это федеральные деньги по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД). Работы планируется проводить в два этапа. Первый — строительство дороги по улице Рощинской от Молодогвардейской до Алтайской. Второй — от Алтайской до дома на ул. Рощинская, 74 (именно туда и вывезли СМИ утром 8 июля). В середине июня группа горожан выступила против стройки. У них три основные претензии. Первая — вынос автостоянок, которыми привыкли пользоваться местные. Вторая — подрядчик вырубит деревья. Третья — в микрорайон поедет весь Химмаш, и это увеличит нагрузку на территорию. Кроме того, недовольные уверены, что дорогу прокладывают в интересах застройщиков (правда, без упоминания компаний). В конце июня протестующие записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. На следующий день мэр Алексей Орлов впервые отреагировал на ситуацию. Источник URA.RU, присутствовавший на совещании, передает, что «главу удивило», почему, пока одни отдаленные районы бьются за новые дороги, другие отказываются. «Москва дает 800 миллионов! Когда еще такое будет?» — передал месседж Орлова собеседник. «Если протест разовьется, то надо взять имена всех, кто в нем участвует, вычеркнуть эту дорогу из программы. И когда люди, которым эта дорога нужна, придут в мэрию, показать им список, из-за кого они остались без объекта, — добавил со ссылкой на Орлова другой участник одного из совещаний в мэрии. — Я бы так же сделал. Где же те, кто все годы писал обращения с просьбами построить дорогу? Почему они не выходят?» Пресс-секретарь градоначальника при этом заявил, что информация о кулуарных репликах Орлова не соответствует действительности. Комментируя претензии екатеринбуржцев на уличном брифинге 8 июля, глава Чкаловского района Евгений Шипицын (основной спикер) дал понять, что связь Уктуса с Химмашем — лишь отдаленная перспектива. «[К тому же] я думаю, что не Химмаш поедет на Уктус, а наоборот. <…> У нас на Химмаше находятся 14 детсадов, пять школ, детские досуговые центры. Помимо этого, очень серьезная спортивная инфраструктура. И там [на Химмаше] находятся три градообразующих предприятия <…> и логистический центр», — попытался объяснить Шипицын. А представители «ПромСтройДекора» заявили, что вырубка деревьев будет незначительной («сто кубов»), и взамен предприятие высадит зелень на другом — компенсационном — участке. К дому на ул. Рощинская, 74 8 июля пришли не только корреспонденты и чиновники, но и несколько активистов от каждой из сторон — сторонников и противников. Первых организовала мэрия (при участии депутата гордумы Виктора Сомикова). Со вторыми сложнее. Поначалу в горадминистрации были уверены, что против стройки выступают в основном владельцы двух незаконных парковок и гаражей. С ними чиновники, как утверждают они сами, договорились (нелегальные точки снесут). И сейчас, убеждены собеседники URA.RU во власти, тон протесту задает первый вице-спикер заксобрания, лидер свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев. Он — оппонент губернатора Евгения Куйвашева на сентябрьских выборах. Чкаловский район считается вотчиной Ивачева. На этой территории он в сентябре 2021-го победил одного из богатейших свердловских единороссов, действующего депутата заксо Валерия Савельева (AVS Group). Один из сопровождавших Шипицына чиновников убеждал шефа: тратить время на споры не стоит — активисты не местные (кого-то из них якобы видели и в других горячих точках — например, парке XXII Партсъезда) и пришли за деньги. Молодого человека, ни разу не высказавшегося, считают координатором. Он же якобы присутствовал и на встречах в июне, куда не звали СМИ. В мэрии также обращают внимание на несостыковку: якобы некоторое время назад Ивачев отправлял Куйвашеву письма с просьбой проложить дорогу на Рощинской, а сейчас занимает противоположную позицию (в том числе в соцсетях). Сам политик в разговоре с URA.RU заявил, что это неправда. «Обращения к губернатору о том, что дорога нужна, я не писал. Если есть, пусть покажут. Дело в том, что по поводу дороги жители сами начали проводить встречи на эту тему, высказываться в соцсетях, приглашать СМИ — это было еще до того, как я сам приехал на место стройки. То есть по факту я отреагировал на обращение граждан по данному вопросу. Ознакомившись с их аргументацией, я согласен с тем, что дорога не является приоритетным вопросом. И та же школа — куда более актуальный вопрос», — сказал Ивачев. По поводу школы 8 июля высказались и власти. Замначальника городского департамента образования Михаил Ладейщиков подтвердил тезис, который ранее озвучил глава региона: без дороги на Рощинской новой школы там быть не может. Будут ли повторные собрания, неизвестно. На участке уже вовсю работает техника (в конце июня неизвестные ночью рушили ограждения). По контракту срок окончания работ — 2024 год.