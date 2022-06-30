Екатеринбуржцы пожаловались Путину на строительство дороги. Видео

30 июня 2022 в 20:10 Размер текста - 17 +

Жители Уктуса уже обращались к главе региона Куйвашеву, но это не помогло сдвинуться делу с мертвой точки Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители микрорайона Уктус в Екатеринбурге, которые выступают против строительства дороги на улице Рощинской, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Инициативная группа поделилась с редакцией URA.RU видео. «С начала июня 2022 года в районе начато строительство сквозной автодороги, которая соединит нас с другим густонаселенным районом и позволит дальше осуществлять точечную застройку. Стоимость дороги почти 800 млн. рублей бюджетных денег», — заявляют екатеринбуржцы. Горожане не понимают, в чем заключается рентабельность данного проекта. По их словам, строительство дороги проблему выездов из района не решит, а лишь еще больше усугубит положение. Также екатеринбуржцы считают, что строительство дороги уничтожит всю экологичность района. «Местные власти откровенно насмехаются над нами и не хотят идти навстречу, а мы не видим реально благого умысла в их действиях, только лишь корыстный», — говорится в обращении. В связи с этим горожане решили записать видео для главы страны, чтобы обратить внимание на проблему. Как сообщила одна из активных горожанок по имени Анна, жители микрорайона обращались не только к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, но и в региональную прокуратуру. Однако, по словам женщины, решение вопроса оттягивается: прокурор остается недоступен, а тем временем на строительной площадке обозначили деревья, которые необходимо будет срубить. При этом Анна считает, что представителям власти следует, в первую очередь, обратить внимание на улицу Демьяна Бедного, которая находится в ужасном состоянии, а также продумать, как в дальнейшем будет справляться с потоком машин мост через Исеть, находящийся на улице Лыжников. Ранее URA.RU сообщало, что в микрорайоне Уктус началась подготовка к строительству дороги по улице Рощинская до Химмаша. Подрядчику предстоит построить дорогу в два этапа: на первом работы будут вестись на улице Рощинской от Молодогвардейцев до Алтайской. На втором этапе начнутся работы на улице Рощинская от дома №74 до Алтайской, на них потратят 137,9 млн. Однако местные жители выступают против дороги, потому как подрядчику придется вырубить лес. В связи с этим екатеринбуржцы даже обращались за помощью к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Деревья, которые обходимо вырубить, обозначили красной лентой Фото: жительница района Уктус Также на месте будущего строительства дороги установили забор Фото: жительница района Уктус Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жители микрорайона Уктус в Екатеринбурге, которые выступают против строительства дороги на улице Рощинской, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Инициативная группа поделилась с редакцией URA.RU видео. «С начала июня 2022 года в районе начато строительство сквозной автодороги, которая соединит нас с другим густонаселенным районом и позволит дальше осуществлять точечную застройку. Стоимость дороги почти 800 млн. рублей бюджетных денег», — заявляют екатеринбуржцы. Горожане не понимают, в чем заключается рентабельность данного проекта. По их словам, строительство дороги проблему выездов из района не решит, а лишь еще больше усугубит положение. Также екатеринбуржцы считают, что строительство дороги уничтожит всю экологичность района. «Местные власти откровенно насмехаются над нами и не хотят идти навстречу, а мы не видим реально благого умысла в их действиях, только лишь корыстный», — говорится в обращении. В связи с этим горожане решили записать видео для главы страны, чтобы обратить внимание на проблему. Как сообщила одна из активных горожанок по имени Анна, жители микрорайона обращались не только к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, но и в региональную прокуратуру. Однако, по словам женщины, решение вопроса оттягивается: прокурор остается недоступен, а тем временем на строительной площадке обозначили деревья, которые необходимо будет срубить. При этом Анна считает, что представителям власти следует, в первую очередь, обратить внимание на улицу Демьяна Бедного, которая находится в ужасном состоянии, а также продумать, как в дальнейшем будет справляться с потоком машин мост через Исеть, находящийся на улице Лыжников. Ранее URA.RU сообщало, что в микрорайоне Уктус началась подготовка к строительству дороги по улице Рощинская до Химмаша. Подрядчику предстоит построить дорогу в два этапа: на первом работы будут вестись на улице Рощинской от Молодогвардейцев до Алтайской. На втором этапе начнутся работы на улице Рощинская от дома №74 до Алтайской, на них потратят 137,9 млн. Однако местные жители выступают против дороги, потому как подрядчику придется вырубить лес. В связи с этим екатеринбуржцы даже обращались за помощью к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.