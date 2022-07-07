В Екатеринбурге представили проект, который изменит Втузгородок

В микрорайоне 1950-х годов постройки появятся детские площадки и дороги

08 июля 2022 в 10:56 Размер текста - 17 +

Так будет выглядеть новый дом «Фортиса» Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбургский девелопер представил проект жилого комплекса Traditio в районе улиц Лобачевского — Студенческая — Лодыгина, который кардинально изменит облик Втузгородка 1950-х годов постройки. Помимо современного жилого комплекса, который уже точно будет построен, ГК «Фортис» предлагает жителям благоустроить дороги и проезды, а также обновить детские площадки. Правда, не все представители «Республики Лодыгина» (объединение соседей близлежащих домов) рады наступающим изменениям. Отдельные жители обращались в суды, выступая против появления дома на этой территории. Однако инстанции заняли сторону девелопера. Конфликтная предыстория Сейчас на Втузгородке — запустение Фото: Размик Закарян © URA.RU Конфликт застройщика с местными жителями начался несколько лет назад. Как только девелопер презентовал концепцию будущего дома, она сразу была принята местными в штыки. Активные жители «Республики Лодыгина» заявили, что жилой комплекс им не нужен, так как он может нарушить облик дворов 1950-х годов постройки. С того момента жители постоянно выясняли отношения в судах с ГК «Фортис», пытаясь признать стройку незаконной. Но в конце июня в вопросе была поставлена точка. Суд кассационной инстанции признал законность возведения ЖК Traditio в установленных для девелоперов границах. Планировалось, что строительство начнется уже в этом году. Однако, как только техника появилась на площадке, жители вновь начали негодовать. Девелопер пошел на встречу активистов, приостановив работы. Но представители компании уверяют, что строительство дома все равно начнется, так как все документы для этого есть. «Мы бы хотели, чтобы в этом году начался вынос сетей. И после этого мы начали благополучно строиться. Работы будут идти медленно, потому что все протекает в границах нашего участка. Материал подъезжает, мы сразу его подаем. Мест для хранения нет. Сначала будет возводиться одна часть здания, потом другая», — заявляет директор по развитию группы компании «Фортис» Татьяна Русанова. Прямо на улице стоит мебель Фото: Размик Закарян © URA.RU По словам вице-мэра Екатеринбурга Рустама Галямова, разрешение на строительство девелопер получил еще в 2021 году, когда эти полномочия были в руках областного минстроя. «Иные решения в отношении этого объекта с тех пор не принимались», — уточнил он в ответ на вопрос корреспондента URA.RU. Что получат жители Район был построен в 1950-е годы Фото: Размик Закарян © URA.RU Несмотря на наличие документов, у части жителей оставались вопросы к застройщику. Горожане предполагают, что перешедший во владение девелопера проезд будет перекрыт. Однако в «Фортис» заверяют, что его оставят открытым. Кроме того, у восьмиэтажки будет подземная парковка, заезд на которую будет со стороны улицы Лодыгина. Также компания планирует переложить дорожное покрытие не только проезда, но и во дворах. Во дворе повалены деревья Фото: Размик Закарян © URA.RU «Наша задача — построить комфортное и качественное жилье и создать вокруг среду, удобную для всех. Нам нужно встретиться с соседями и обсудить условия сосуществования друг с другом. Вопрос в том, что до сегодняшнего дня никаких условий не было, кроме полного отказа от строительства. Мы хотим построить настоящий диалог», — говорит директор по развитию группы компании «Фортис» Татьяна Русанова. Застройщик хочет благоустроить детскую площадку, которая находится рядом с границами будущего ЖК. Это будет площадка именно для жителей близлежащих домов. Детская площадка для жителей ЖК «Фортис» появится прямо на кровле восьмиэтажного дома. Для безопасности по ее периметру будут установлены двухметровые стеклянные ограждения. Представители «Фортиса» добавляют, что помимо детских площадок, застройщик возьмет на себя обязательства по обновлению коммунальных сетей, ведущих к близлежащим домам. Это обойдется девелоперу в 60 миллионов рублей. Разрытые ямы огорожены лентой Фото: Размик Закарян © URA.RU «Этот проект интересен потому, что это маленький компактный объект. Он будет очень сложный с точки зрения строительства. Мы готовы использовать разные технологии. Но нам все равно нужно быть в диалоге с соседями. Пройдя все суды, все равно выстраиваем общение с жителями», — отмечает Татьяна Русанова. На сайте компании в качестве срока сдачи дома обозначен III квартал 2024 года. Продажа квартир уже открыта. Восьмиэтажка «Фортиса» будет не первой высоткой в квартале. Ранее в микрорайоне уже были построены два высотных дома — 8 и 9 этажей. В перспективе планируется комплексное развитие и близлежащих территорий — соседних кварталов. URA.RU будет следить за развитием событий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Екатеринбургский девелопер представил проект жилого комплекса Traditio в районе улиц Лобачевского — Студенческая — Лодыгина, который кардинально изменит облик Втузгородка 1950-х годов постройки. Помимо современного жилого комплекса, который уже точно будет построен, ГК «Фортис» предлагает жителям благоустроить дороги и проезды, а также обновить детские площадки. Правда, не все представители «Республики Лодыгина» (объединение соседей близлежащих домов) рады наступающим изменениям. Отдельные жители обращались в суды, выступая против появления дома на этой территории. Однако инстанции заняли сторону девелопера. Конфликтная предыстория Конфликт застройщика с местными жителями начался несколько лет назад. Как только девелопер презентовал концепцию будущего дома, она сразу была принята местными в штыки. Активные жители «Республики Лодыгина» заявили, что жилой комплекс им не нужен, так как он может нарушить облик дворов 1950-х годов постройки. С того момента жители постоянно выясняли отношения в судах с ГК «Фортис», пытаясь признать стройку незаконной. Но в конце июня в вопросе была поставлена точка. Суд кассационной инстанции признал законность возведения ЖК Traditio в установленных для девелоперов границах. Планировалось, что строительство начнется уже в этом году. Однако, как только техника появилась на площадке, жители вновь начали негодовать. Девелопер пошел на встречу активистов, приостановив работы. Но представители компании уверяют, что строительство дома все равно начнется, так как все документы для этого есть. «Мы бы хотели, чтобы в этом году начался вынос сетей. И после этого мы начали благополучно строиться. Работы будут идти медленно, потому что все протекает в границах нашего участка. Материал подъезжает, мы сразу его подаем. Мест для хранения нет. Сначала будет возводиться одна часть здания, потом другая», — заявляет директор по развитию группы компании «Фортис» Татьяна Русанова. По словам вице-мэра Екатеринбурга Рустама Галямова, разрешение на строительство девелопер получил еще в 2021 году, когда эти полномочия были в руках областного минстроя. «Иные решения в отношении этого объекта с тех пор не принимались», — уточнил он в ответ на вопрос корреспондента URA.RU. Что получат жители Несмотря на наличие документов, у части жителей оставались вопросы к застройщику. Горожане предполагают, что перешедший во владение девелопера проезд будет перекрыт. Однако в «Фортис» заверяют, что его оставят открытым. Кроме того, у восьмиэтажки будет подземная парковка, заезд на которую будет со стороны улицы Лодыгина. Также компания планирует переложить дорожное покрытие не только проезда, но и во дворах. «Наша задача — построить комфортное и качественное жилье и создать вокруг среду, удобную для всех. Нам нужно встретиться с соседями и обсудить условия сосуществования друг с другом. Вопрос в том, что до сегодняшнего дня никаких условий не было, кроме полного отказа от строительства. Мы хотим построить настоящий диалог», — говорит директор по развитию группы компании «Фортис» Татьяна Русанова. Застройщик хочет благоустроить детскую площадку, которая находится рядом с границами будущего ЖК. Это будет площадка именно для жителей близлежащих домов. Детская площадка для жителей ЖК «Фортис» появится прямо на кровле восьмиэтажного дома. Для безопасности по ее периметру будут установлены двухметровые стеклянные ограждения. Представители «Фортиса» добавляют, что помимо детских площадок, застройщик возьмет на себя обязательства по обновлению коммунальных сетей, ведущих к близлежащим домам. Это обойдется девелоперу в 60 миллионов рублей. «Этот проект интересен потому, что это маленький компактный объект. Он будет очень сложный с точки зрения строительства. Мы готовы использовать разные технологии. Но нам все равно нужно быть в диалоге с соседями. Пройдя все суды, все равно выстраиваем общение с жителями», — отмечает Татьяна Русанова. На сайте компании в качестве срока сдачи дома обозначен III квартал 2024 года. Продажа квартир уже открыта. Восьмиэтажка «Фортиса» будет не первой высоткой в квартале. Ранее в микрорайоне уже были построены два высотных дома — 8 и 9 этажей. В перспективе планируется комплексное развитие и близлежащих территорий — соседних кварталов. URA.RU будет следить за развитием событий.