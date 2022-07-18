Путин определил источник денег для технологического рывка России

Страна получит финансовую основу для выпуска аналогов iPhone и Tesla

18 июля 2022 в 22:10 Размер текста - 17 +

Путин предложил крупным российским компаниям вложиться в перспективные стартапы Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Технологический рывок в России будет профинансирован валютной выручкой крупных частных и государственных компаний, объясняют политологи URA.RU поручение президента Владимира Путина Минфину и ЦБ проработать новые механизмы поддержки перспективных стартапов. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 18 июля. По словам экспертов, так миллиарды долларов экспортных доходов крупного бизнеса помогут внутреннему развитию страны в интересах всех россиян. Российские корпорации накопили в своих резервах миллиарды долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Выслушав доклады главы Минфина Антона Силуанова и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной о мерах поддержки высокотехнологичных предприятий, Путин обратил внимание на слова о том, что в России для них создан режим налоговых преференций. «Режим есть. Денег нет», — заметил президент. Также глава государства принял к сведению неготовность коммерческих банков кредитовать стартапы из-за слишком высоких рисков и поручил поискать другие источники финансирования. Выступить в качестве венчурных инвесторов Путин предложил крупным российским компаниям, накопившим большую прибыль в валюте. «Надо проработать это с нашими компаниями, которые не знают, куда накопленные миллиарды долларов девать. Надо встречаться с ними, работать, объяснять», — сказал президент. Залогом успешного привлечения денег в развитие высокотехнологичного сектора российской экономики будет готовность государства обеспечить защиту инвестиций, подчеркнул глава государства. «Нужно обеспечить если не высокую доходность — везде в мире пенсионные фонды и не рассчитывают на высокую доходность, — но нужно обеспечить сохранность этих средств. А здесь без поддержки государства не обойтись. Надо просто продумать эту систему», — распорядился Путин. Он отметил, что хотя отечественные предприятия из-за санкций лишились доступа к западному рынку капитала, оторвать Россию от мира у недружественных стран не получится. По словам Антона Силуанова, для предпринимателей создан режим налоговых преференций Фото: Владимир Андреев © URA.RU В первую очередь венчурными инвестициями могут заняться компании с государственным участием, указал президент. «Нужно работать с этими возможными инвесторами. Это кто такие? Мы же с вами знаем, они у нас наперечет. И деньги у них есть. Нужно просто их стимулировать, там же есть представители государства в руководящих органах этих компаний. Деньги висят, а чего они у них там висят? Ждут, пока их кто-то заберет что ли? Хорошее же направление использования этих средств. И не нужно никуда за границу даже их выталкивать, эти деньги», — заявил президент. По его словам, такой подход к инвестициям в конечном итоге будет способствовать построению справедливого общества и сокращению неравенства. Инициатива Владимира Путина касается как государственных, так и частных компаний, а проработка ЦБ и Минфином механизма гарантий позволит вывести инвестиции в РФ на новый уровень, объяснил URA.RU политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов. «У ряда государственных и частных компаний есть валютные резервы, которые лежат на счетах. При этом перед Россией стоит задача технологического развития — это касается микроэлектроники, программного обеспечения и импортоопережения, как говорит вице-премьер Денис Мантуров. Но пока нет механизмов, которые позволили бы таким компаниям вкладывать деньги, будучи хотя бы частично застрахованными от рисков. А любой стартап — это всегда риск того, что затея провалится. Поэтому президент и поручил проработать дополнительные механизмы законодательного регулирования инвестиций. Его интересовала дорожная карта вложения средств — то есть конкретные решения, эффективность которых можно будет оценить», — сказал эксперт. Эльвира Набиуллина предложила технологическим стартапам выпускать облигации и выходить на IPO Фото: Владимир Андреев © URA.RU Логика принятия решения президентом Путиным основана на цели построения справедливого общества равенства, а современные технологии — необходимый инструмент в решении этой задачи, добавил политолог. «Мы строим не капитализм, не рыночную экономику, мы строим национальную экономику на рыночных принципах во благо всех граждан. Президент действует исходя из того, что технологический суверенитет позволит стране преодолеть любые трудности и вывести Россию на траекторию опережающего развития», — подчеркнул Баширов. Привлечение крупного бизнеса к инвестициям в высокотехнологичный сектор экономики ради решения национальных задач — это решение уровня президента, либо председателя правительства, а не отдельных ведомств, поэтому инициатива исходила от Путина лично, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС, член общественного совета при Минфине Владимир Климанов. «Развитие высоких технологий сейчас будет идти по-новому из-за особых условий, в которых живет российская экономика. Министр финансов и председатель ЦБ предложили набор мер в рамках своей зоны ответственности, а то, о чем сказал президент, требовало специального поручения. Теперь такое поручение есть, Минфин и ЦБ будут его выполнять», — сказал эксперт в беседе с URA.RU. Статья по теме Путин начал создание новой экономической политики В результате нового подхода к инвестициям схема финансирования высокотехнологичного сектора будет упрощена, что должно повысить ее эффективность, полагает глава коммуникационной компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. «Эта схема уже работает в России, ведь крупный бизнес уже не первый год выступает в роли инвестора по своей инициативе. Теперь это станет системным подходом, причем на интересы государства и общества будут работать не только государственные, но и частные корпорации. Для этого ЦБ и Минфину и поручено как можно быстрее создать постоянно действующий механизм», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Технологический рывок в России будет профинансирован валютной выручкой крупных частных и государственных компаний, объясняют политологи URA.RU поручение президента Владимира Путина Минфину и ЦБ проработать новые механизмы поддержки перспективных стартапов. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 18 июля. По словам экспертов, так миллиарды долларов экспортных доходов крупного бизнеса помогут внутреннему развитию страны в интересах всех россиян. Выслушав доклады главы Минфина Антона Силуанова и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной о мерах поддержки высокотехнологичных предприятий, Путин обратил внимание на слова о том, что в России для них создан режим налоговых преференций. «Режим есть. Денег нет», — заметил президент. Также глава государства принял к сведению неготовность коммерческих банков кредитовать стартапы из-за слишком высоких рисков и поручил поискать другие источники финансирования. Выступить в качестве венчурных инвесторов Путин предложил крупным российским компаниям, накопившим большую прибыль в валюте. «Надо проработать это с нашими компаниями, которые не знают, куда накопленные миллиарды долларов девать. Надо встречаться с ними, работать, объяснять», — сказал президент. Залогом успешного привлечения денег в развитие высокотехнологичного сектора российской экономики будет готовность государства обеспечить защиту инвестиций, подчеркнул глава государства. «Нужно обеспечить если не высокую доходность — везде в мире пенсионные фонды и не рассчитывают на высокую доходность, — но нужно обеспечить сохранность этих средств. А здесь без поддержки государства не обойтись. Надо просто продумать эту систему», — распорядился Путин. Он отметил, что хотя отечественные предприятия из-за санкций лишились доступа к западному рынку капитала, оторвать Россию от мира у недружественных стран не получится. В первую очередь венчурными инвестициями могут заняться компании с государственным участием, указал президент. «Нужно работать с этими возможными инвесторами. Это кто такие? Мы же с вами знаем, они у нас наперечет. И деньги у них есть. Нужно просто их стимулировать, там же есть представители государства в руководящих органах этих компаний. Деньги висят, а чего они у них там висят? Ждут, пока их кто-то заберет что ли? Хорошее же направление использования этих средств. И не нужно никуда за границу даже их выталкивать, эти деньги», — заявил президент. По его словам, такой подход к инвестициям в конечном итоге будет способствовать построению справедливого общества и сокращению неравенства. Инициатива Владимира Путина касается как государственных, так и частных компаний, а проработка ЦБ и Минфином механизма гарантий позволит вывести инвестиции в РФ на новый уровень, объяснил URA.RU политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов. «У ряда государственных и частных компаний есть валютные резервы, которые лежат на счетах. При этом перед Россией стоит задача технологического развития — это касается микроэлектроники, программного обеспечения и импортоопережения, как говорит вице-премьер Денис Мантуров. Но пока нет механизмов, которые позволили бы таким компаниям вкладывать деньги, будучи хотя бы частично застрахованными от рисков. А любой стартап — это всегда риск того, что затея провалится. Поэтому президент и поручил проработать дополнительные механизмы законодательного регулирования инвестиций. Его интересовала дорожная карта вложения средств — то есть конкретные решения, эффективность которых можно будет оценить», — сказал эксперт. Логика принятия решения президентом Путиным основана на цели построения справедливого общества равенства, а современные технологии — необходимый инструмент в решении этой задачи, добавил политолог. «Мы строим не капитализм, не рыночную экономику, мы строим национальную экономику на рыночных принципах во благо всех граждан. Президент действует исходя из того, что технологический суверенитет позволит стране преодолеть любые трудности и вывести Россию на траекторию опережающего развития», — подчеркнул Баширов. Привлечение крупного бизнеса к инвестициям в высокотехнологичный сектор экономики ради решения национальных задач — это решение уровня президента, либо председателя правительства, а не отдельных ведомств, поэтому инициатива исходила от Путина лично, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС, член общественного совета при Минфине Владимир Климанов. «Развитие высоких технологий сейчас будет идти по-новому из-за особых условий, в которых живет российская экономика. Министр финансов и председатель ЦБ предложили набор мер в рамках своей зоны ответственности, а то, о чем сказал президент, требовало специального поручения. Теперь такое поручение есть, Минфин и ЦБ будут его выполнять», — сказал эксперт в беседе с URA.RU. В результате нового подхода к инвестициям схема финансирования высокотехнологичного сектора будет упрощена, что должно повысить ее эффективность, полагает глава коммуникационной компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. «Эта схема уже работает в России, ведь крупный бизнес уже не первый год выступает в роли инвестора по своей инициативе. Теперь это станет системным подходом, причем на интересы государства и общества будут работать не только государственные, но и частные корпорации. Для этого ЦБ и Минфину и поручено как можно быстрее создать постоянно действующий механизм», — заключил эксперт.