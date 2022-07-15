Путин начал создание новой экономической политики

Президент РФ Владимир Путин назначил ответственного за создание параллельной экономики в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В России началось формирование новой экономической политики, объясняют политологи URA.RU решение президента РФ Владимира Путина о повышении министра промышленности и торговли Дениса Мантурова до уровня вице-премьера 15 июля. По словам экспертов, новая экономика будет развиваться параллельно существующей и станет базисом развития страны. И Мантуров фактически стал ответственным за это.

Кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера — министра промышленности и торговли поддержали все фракции Госдумы. Указ президента о повышении министра на сайте Кремля появился вскоре после решения нижней палаты парламента.

Повышение статуса министра промышленности Дениса Мантурова до уровня премьер-министра повлечет и повышение степени ответственности за создание новой экономики страны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В то же время Путин отправил в отставку с поста вице-премьера Юрия Борисова, который курировал оборонный комплекс, и главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Если судьба Борисова уже определена — теперь он будет отвечать за космические программы России, чем займется теперь Рогозин, пока неясно (по крайней мере, президент никаких решений на этот счет не принял).

Повышение Мантурова до уровня вице-премьера опрошенные URA.RU политологи объясняют стратегическими задачами, связанными с достижением экономического суверенитета страны, которые поставил Путин. По сути, Мантуров должен создать новую, параллельную экономику, пояснил URA.RU глава коммуникационной компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. «Высшим приоритетом для Путина и правительства становится импортозамещение.

Мантурову нужно создать идеологию параллельной экономики. Иначе говоря — вторую экономику: одна (та, что есть) — экономика видимая, она показывает, что в России все хорошо, вторая, которой и будет заниматься Мантуров, — невидимая. Она будет обеспечивать позитивную картинку первой», — объяснил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин фактически поручил Денису Мантурову добиться экономического суверенитета России, независимости от импорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выбор президентом Мантурова на эту позицию вполне объясним, убежден зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. «У Мантурова есть термин не импортозамещение, а импортовытеснение и импортоопережение. Это в первую очередь антикризисная мера, но любая мера закладывает основы долгосрочной стратегической экономической политики. Как стратег он может сделать больше, чем министр», — считает Наумов.

Путин понимает, что в сложившихся условиях нужны «современные подходы к промышленной политике», говорит Наумов. «Промышленность должна быть не просто цехом, который не ориентируется на потребительский спрос. Она должна связать между собой все приоритетные для экономики страны сферы — транспортную, продовольственную, энергетическую, фармацевтическую отрасли», — объяснил парламентарий.

Решением о назначении вице-премьером Дениса Мантурова президент Владимир Путин повысил его независимость и влияние на главу Минфина Антона Силуанова (на фото), считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

При этом президент ускоряет процессы согласования решений правительства, в том числе финансовых, убеждены эксперты. По словам Станислава Наумова, Мантурову уже не нужно будет ориентироваться на график первого вице-премьера Андрея Белоусова, курирующего Минфин, и министра финансов Антона Силуанова — он сам, не затягивая, сможет проводить согласительные совещания и оперативно выносить согласованные с Минфином решения на уровень Белоусова и премьер-министра Михаила Мишустина. В текущих условиях, считает Наумов, это — «вопрос экономической стабильности».

Политолог Сергей Маркелов подтверждает, что для президента важно «укоротить процесс передачи сигнала» внутри самого правительства — теперь они пойдут не через Борисова Мантурову, а Мантурову непосредственно. «То, чем занимается Мантуров, — требует оперативных, тактических и стратегических решений. Поэтому назначение Мантурова повышает оперативность решения задач. Время требует, чтобы правительство было готово мгновенно принимать те или иные решения. Президент создал такой драйвер, катализатор: если можно решить с Мантуровым напрямую, зачем связующие звенья», — полагает Маркелов.

Президент своим решением укрепил ключевые экономические направления, подконтрольные Мантурову и связанные с импортозамещением, полагает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Путин дал Мантурову больше возможности для координации взаимодействия между ведомствами», — считает Кузнецов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам