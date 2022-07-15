Путин начал создание новой экономической политики

В России началось формирование новой экономической политики, объясняют политологи URA.RU решение президента РФ Владимира Путина о повышении министра промышленности и торговли Дениса Мантурова до уровня вице-премьера 15 июля. По словам экспертов, новая экономика будет развиваться параллельно существующей и станет базисом развития страны. И Мантуров фактически стал ответственным за это.
Повышение Мантурова до уровня вице-премьера опрошенные URA.RU политологи объясняют стратегическими задачами, связанными с достижением экономического суверенитета страны, которые поставил Путин. По сути, Мантуров должен создать новую, параллельную экономику, пояснил URA.RU глава коммуникационной компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. «Высшим приоритетом для Путина и правительства становится импортозамещение.
Мантурову нужно создать идеологию параллельной экономики. Иначе говоря — вторую экономику: одна (та, что есть) — экономика видимая, она показывает, что в России все хорошо, вторая, которой и будет заниматься Мантуров, — невидимая. Она будет обеспечивать позитивную картинку первой», — объяснил эксперт.
Президент РФ Владимир Путин фактически поручил Денису Мантурову добиться экономического суверенитета России, независимости от импорта
Выбор президентом Мантурова на эту позицию вполне объясним, убежден зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. «У Мантурова есть термин не импортозамещение, а импортовытеснение и импортоопережение. Это в первую очередь антикризисная мера, но любая мера закладывает основы долгосрочной стратегической экономической политики. Как стратег он может сделать больше, чем министр», — считает Наумов.
Путин понимает, что в сложившихся условиях нужны «современные подходы к промышленной политике», говорит Наумов. «Промышленность должна быть не просто цехом, который не ориентируется на потребительский спрос. Она должна связать между собой все приоритетные для экономики страны сферы — транспортную, продовольственную, энергетическую, фармацевтическую отрасли», — объяснил парламентарий.
Решением о назначении вице-премьером Дениса Мантурова президент Владимир Путин повысил его независимость и влияние на главу Минфина Антона Силуанова (на фото), считают эксперты
При этом президент ускоряет процессы согласования решений правительства, в том числе финансовых, убеждены эксперты. По словам Станислава Наумова, Мантурову уже не нужно будет ориентироваться на график первого вице-премьера Андрея Белоусова, курирующего Минфин, и министра финансов Антона Силуанова — он сам, не затягивая, сможет проводить согласительные совещания и оперативно выносить согласованные с Минфином решения на уровень Белоусова и премьер-министра Михаила Мишустина. В текущих условиях, считает Наумов, это — «вопрос экономической стабильности».
Политолог Сергей Маркелов подтверждает, что для президента важно «укоротить процесс передачи сигнала» внутри самого правительства — теперь они пойдут не через Борисова Мантурову, а Мантурову непосредственно. «То, чем занимается Мантуров, — требует оперативных, тактических и стратегических решений. Поэтому назначение Мантурова повышает оперативность решения задач. Время требует, чтобы правительство было готово мгновенно принимать те или иные решения. Президент создал такой драйвер, катализатор: если можно решить с Мантуровым напрямую, зачем связующие звенья», — полагает Маркелов.
Президент своим решением укрепил ключевые экономические направления, подконтрольные Мантурову и связанные с импортозамещением, полагает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Путин дал Мантурову больше возможности для координации взаимодействия между ведомствами», — считает Кузнецов.
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В России началось формирование новой экономической политики, объясняют политологи URA.RU решение президента РФ Владимира Путина о повышении министра промышленности и торговли Дениса Мантурова до уровня вице-премьера 15 июля. По словам экспертов, новая экономика будет развиваться параллельно существующей и станет базисом развития страны. И Мантуров фактически стал ответственным за это. Кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера — министра промышленности и торговли поддержали все фракции Госдумы. Указ президента о повышении министра на сайте Кремля появился вскоре после решения нижней палаты парламента. В то же время Путин отправил в отставку с поста вице-премьера Юрия Борисова, который курировал оборонный комплекс, и главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Если судьба Борисова уже определена — теперь он будет отвечать за космические программы России, чем займется теперь Рогозин, пока неясно (по крайней мере, президент никаких решений на этот счет не принял). Повышение Мантурова до уровня вице-премьера опрошенные URA.RU политологи объясняют стратегическими задачами, связанными с достижением экономического суверенитета страны, которые поставил Путин. По сути, Мантуров должен создать новую, параллельную экономику, пояснил URA.RU глава коммуникационной компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. «Высшим приоритетом для Путина и правительства становится импортозамещение. Мантурову нужно создать идеологию параллельной экономики. Иначе говоря — вторую экономику: одна (та, что есть) — экономика видимая, она показывает, что в России все хорошо, вторая, которой и будет заниматься Мантуров, — невидимая. Она будет обеспечивать позитивную картинку первой», — объяснил эксперт. Выбор президентом Мантурова на эту позицию вполне объясним, убежден зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. «У Мантурова есть термин не импортозамещение, а импортовытеснение и импортоопережение. Это в первую очередь антикризисная мера, но любая мера закладывает основы долгосрочной стратегической экономической политики. Как стратег он может сделать больше, чем министр», — считает Наумов. Путин понимает, что в сложившихся условиях нужны «современные подходы к промышленной политике», говорит Наумов. «Промышленность должна быть не просто цехом, который не ориентируется на потребительский спрос. Она должна связать между собой все приоритетные для экономики страны сферы — транспортную, продовольственную, энергетическую, фармацевтическую отрасли», — объяснил парламентарий. При этом президент ускоряет процессы согласования решений правительства, в том числе финансовых, убеждены эксперты. По словам Станислава Наумова, Мантурову уже не нужно будет ориентироваться на график первого вице-премьера Андрея Белоусова, курирующего Минфин, и министра финансов Антона Силуанова — он сам, не затягивая, сможет проводить согласительные совещания и оперативно выносить согласованные с Минфином решения на уровень Белоусова и премьер-министра Михаила Мишустина. В текущих условиях, считает Наумов, это — «вопрос экономической стабильности». Политолог Сергей Маркелов подтверждает, что для президента важно «укоротить процесс передачи сигнала» внутри самого правительства — теперь они пойдут не через Борисова Мантурову, а Мантурову непосредственно. «То, чем занимается Мантуров, — требует оперативных, тактических и стратегических решений. Поэтому назначение Мантурова повышает оперативность решения задач. Время требует, чтобы правительство было готово мгновенно принимать те или иные решения. Президент создал такой драйвер, катализатор: если можно решить с Мантуровым напрямую, зачем связующие звенья», — полагает Маркелов. Президент своим решением укрепил ключевые экономические направления, подконтрольные Мантурову и связанные с импортозамещением, полагает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Путин дал Мантурову больше возможности для координации взаимодействия между ведомствами», — считает Кузнецов.