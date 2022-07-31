Как россиянам не потерять сбережения во время кризиса

Разбор двух самых популярных стратегий поведения

31 июля 2022 в 10:41 Размер текста - 17 +

Россияне выводят средства из банков, поддаваясь неоправданной панике Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В новых экономических условиях перед россиянами остро встал вопрос, как распорядиться сбережениями, чтобы не потерять их. Самые популярные стратегии поведения — хранить деньги дома или открыть вклад. Специально для URA.RU эксперты разобрали оба варианта действий. Стоит ли хранить сбережения дома В феврале, поддавшись панике, россияне вывели из банков рекордную сумму наличных — 1,2 трлн рублей. Такие данные приводил ЦБ РФ. Подобное поведение эксперты считают нецелесообразным, поскольку хранить дома действительно крупные суммы денег небезопасно. Они могут сгореть при пожаре, пострадать при потопе. Кроме того, есть риск, что сбережения попадут в руки мошенников. Деньги, хранящиеся дома, проще украсть по сравнению со средствами, лежащими в банке Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Они могут зайти, представившись продавцами лекарств или окон, — объясняет старший преподаватель кафедры финансов денежного обращения и кредита Уральского государственного экономического университета Елена Овсянникова. — Попросить воды, и пока хозяин ушел на кухню, украсть деньги из тумбочки». Зачастую аферисты продают чудодейственную микстуру по большой скидке, которая «действует только сейчас». Также они могут предложить дорогостоящую услугу или товар, которые в лучшем случае не помогают, а в худшем — вредят. Еще одна причина не хранить деньги под матрасом — их обесценивание, говорят эксперты. Однако небольшие суммы наличных дома все же должны быть. Они могут понадобиться на краткосрочные цели. «Отложите сумму, которая уйдет на важнейшие из ближайших трат», — советует профессор кафедры макроэкономической политики и стратегического управления МГУ имени М.В. Ломоносова Расул Мусаев. Какую валюту выбрать При этом откладывать деньги на важные траты надо в той валюте, в которой человек получает зарплату и которую он тратит магазинах. Другими словами, в рублях. «Доллары, евро и прочую иностранную валюте надо еще обменять, и непонятно, по какому курсу», — объясняет Мусаев. — Кто знает, может вы получите меньше, чем рассчитывали, а то и вовсе потеряете в деньгах?» Но есть и обратные ситуации. Например, тем, кто собирается за границу, разумно купить наличные доллары или евро, чтобы потом взять их с собой. «Есть смысл взять с собой от 1 000 до 3 000 евро или долларов, чтобы потратить их там, где не принимают российские карты», — говорит Овсянникова. В непредвиденных ситуациях наличные деньги выручат даже в тех странах, где можно расплачиваться картой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Смысл есть [хранить деньги в иностранной валюте], только если у вас высокие доходы, — объясняет Овсянникова. — Но в таком случае у вас есть финансовый консультант, который даст профессиональную рекомендацию лично вам». Остальным нет смысла копить доллары, евро или иные «условные единицы», особенно если нет подушки безопасности в рублях. Сперва она, затем — все остальное, утверждает эксперт. Дебетовая карта и вклады Держать большие суммы на дебетовой карте надежнее, чем под матрасом, но это не спасет накопления от обесценивания. Крупные суммы, по словам экспертов, лучше всего хранить на сберегательном счете или на накопительном вкладе. Это поможет сохранить их от инфляции, а также приумножить. Специалисты советуют обратить внимание на предложения банков с наибольшей процентной ставкой. Один из таких вариантов — вклад «Сильная ставка» от ПСБ с максимальной ставкой до 8,15% годовых. По его условиям, годовая процентная ставка зависит от размера депозита (чем больше денег, тем выше процент) срока хранения (чем меньше дней, тем лучше), а также источника средств. Всех, кто размещает деньги, которые ранее не лежали в ПСБ, ждет повышенный доход по вкладу. По словам экспертов, банковские вклады надежны тем, что они застрахованы. Значит, в непредвиденных случаях клиенту вернут полную сумму накоплений, которые не превышают 1,4 млн рублей. Деньги перечисляются из средств Фонда обязательного страхования вкладов. В этом фонде состоят все банки, привлекающие средства частных лиц. Ранее URA RU писало о самых распространенных финансовых ошибках, которые совершают россияне. Также мы рассказывали о том, как откладывать деньги, не снижая уровень жизни.

В новых экономических условиях перед россиянами остро встал вопрос, как распорядиться сбережениями, чтобы не потерять их. Самые популярные стратегии поведения — хранить деньги дома или открыть вклад. Специально для URA.RU эксперты разобрали оба варианта действий. Стоит ли хранить сбережения дома В феврале, поддавшись панике, россияне вывели из банков рекордную сумму наличных — 1,2 трлн рублей. Такие данные приводил ЦБ РФ. Подобное поведение эксперты считают нецелесообразным, поскольку хранить дома действительно крупные суммы денег небезопасно. Они могут сгореть при пожаре, пострадать при потопе. Кроме того, есть риск, что сбережения попадут в руки мошенников. «Они могут зайти, представившись продавцами лекарств или окон, — объясняет старший преподаватель кафедры финансов денежного обращения и кредита Уральского государственного экономического университета Елена Овсянникова. — Попросить воды, и пока хозяин ушел на кухню, украсть деньги из тумбочки». Зачастую аферисты продают чудодейственную микстуру по большой скидке, которая «действует только сейчас». Также они могут предложить дорогостоящую услугу или товар, которые в лучшем случае не помогают, а в худшем — вредят. Еще одна причина не хранить деньги под матрасом — их обесценивание, говорят эксперты. Однако небольшие суммы наличных дома все же должны быть. Они могут понадобиться на краткосрочные цели. «Отложите сумму, которая уйдет на важнейшие из ближайших трат», — советует профессор кафедры макроэкономической политики и стратегического управления МГУ имени М.В. Ломоносова Расул Мусаев. Какую валюту выбрать При этом откладывать деньги на важные траты надо в той валюте, в которой человек получает зарплату и которую он тратит магазинах. Другими словами, в рублях. «Доллары, евро и прочую иностранную валюте надо еще обменять, и непонятно, по какому курсу», — объясняет Мусаев. — Кто знает, может вы получите меньше, чем рассчитывали, а то и вовсе потеряете в деньгах?» Но есть и обратные ситуации. Например, тем, кто собирается за границу, разумно купить наличные доллары или евро, чтобы потом взять их с собой. «Есть смысл взять с собой от 1 000 до 3 000 евро или долларов, чтобы потратить их там, где не принимают российские карты», — говорит Овсянникова. «Смысл есть [хранить деньги в иностранной валюте], только если у вас высокие доходы, — объясняет Овсянникова. — Но в таком случае у вас есть финансовый консультант, который даст профессиональную рекомендацию лично вам». Остальным нет смысла копить доллары, евро или иные «условные единицы», особенно если нет подушки безопасности в рублях. Сперва она, затем — все остальное, утверждает эксперт. Дебетовая карта и вклады Держать большие суммы на дебетовой карте надежнее, чем под матрасом, но это не спасет накопления от обесценивания. Крупные суммы, по словам экспертов, лучше всего хранить на сберегательном счете или на накопительном вкладе. Это поможет сохранить их от инфляции, а также приумножить. Специалисты советуют обратить внимание на предложения банков с наибольшей процентной ставкой. Один из таких вариантов — вклад «Сильная ставка» от ПСБ с максимальной ставкой до 8,15% годовых. По его условиям, годовая процентная ставка зависит от размера депозита (чем больше денег, тем выше процент) срока хранения (чем меньше дней, тем лучше), а также источника средств. Всех, кто размещает деньги, которые ранее не лежали в ПСБ, ждет повышенный доход по вкладу. По словам экспертов, банковские вклады надежны тем, что они застрахованы. Значит, в непредвиденных случаях клиенту вернут полную сумму накоплений, которые не превышают 1,4 млн рублей. Деньги перечисляются из средств Фонда обязательного страхования вкладов. В этом фонде состоят все банки, привлекающие средства частных лиц. Ранее URA RU писало о самых распространенных финансовых ошибках, которые совершают россияне. Также мы рассказывали о том, как откладывать деньги, не снижая уровень жизни.