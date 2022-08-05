Власти спасают отдых россиян в Крыму

Найдено решение, как обойтись без авиаперевозок

05 августа 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

В РФ увеличат нагрузку на железную дорогу в сторону Крыма Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские власти повысят для туристов доступность Крыма, который оказался в частичной транспортной блокаде из-за спецоперации на Украине. На рабочей встрече 5 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил руководителю Росжелдора Алексею Дружинину нарастить возможности железной дороги полуострова. Эксперты объяснили URA.RU важность встречи тем, что развитие транспортной инфраструктуры Крыма позволит спасти туристический сезон. В начале беседы Мишустин поздравил Дружинина и железнодорожников с профессиональным праздником, который будет отмечаться 7 августа. В ходе разговора премьер акцентировал внимание на организации пассажирских перевозок в Крым. «Вы упомянули южное направление, в частности, Крымский мост. Какова в целом ситуация с крымской железной дорогой? Ведь, с учетом текущих ограничений в авиасообщении, это основной способ для граждан добираться до крымских здравниц. В пик отдыха важно сделать этот путь и безопасным, и комфортным. Как обстоят здесь дела с учетом увеличения пассажиропотока?» — поинтересовался глава правительства РФ. Российские власти подключили альтернативные варианты доставки туристов на полуостров, рассказал глава «Росжелдора» Алексей Дружинин Фото: Сергей Русанов © URA.RU По словам Дружинина, за полгода на полуостров перевезено 1,4 млн пассажиров, это на 65% больше, чем в 2021 году. Всего этим летом железнодорожники планируют перевезти более 2,5 млн человек. «Существующая инфраструктура крымских железных дорог максимально задействована для перевозок именно пассажиров в сезон. Поэтому мы помимо традиционных ищем и нестандартные решения, которые позволят еще увеличить объемы перевозок в Крым. В частности, открыты перевозки автобусами из Анапы в Крым. Также пошли первые смешанные перевозки до станции Керчь, а дальше автобусы идут до Южного берега — до Ялты, Алушты. Эти меры позволят перевезти в этом году порядка 4 млн пассажиров», — уточнил глава Росжелдора. Дружинин предложил снизить нагрузку на автодороги Крыма за счет увеличения грузопотока по железной дороге, особенно в межсезонье. «Будем работать над модернизацией действующей инфраструктуры, что позволит увеличить объемы перевозок именно с использованием крымской железной дороги», — сказал чиновник. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил железнодорожникам не допустить сбоев в организации отдыха россиян Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Росжелдор должен не допустить срывов в организации движения пассажирского транспорта в сезон отпусков, поручил Мишустин. «Задача стратегическая, нужно ее решать. И конечно, крайне важно мониторить ситуацию, особенно сейчас, в период отпусков, и оперативно реагировать на малейшие изменения, чтобы не было никаких сбоев», — сказал в заключении премьер. Правительство РФ решает последствия приостановки железнодорожного сообщения в Крым через Херсонскую область и авиасообщения, объяснил «URA.RU» независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Мощности железнодорожных перевозок можно будет увеличить, когда начнет работать традиционный канал через Херсонскую область. Авиаперелеты закрыли, авиация забирала около двух третей пассажиров, а в сезон больше. В этих условиях возросла нагрузка на автотранспорт. Возникают пробки. Власти ищут временное решение проблемы с помощью железнодорожного транспорта», — пояснил собеседник. Статья по теме Власти предложили россиянам альтернативу отдыху в Европе В августе отмечается повышенный спрос на путешествия в Крым, по сравнению с предыдущими месяцами, его власти и пытаются удовлетворить, дополняет собеседника председатель правления «Всероссийского объединения туристов» Роман Бобылев. «Отсутствие авиасообщения внесло коррективы, но ситуация не катастрофическая. Да, транспортная логистика непростая, поэтому власти решили задействовать дополнительные мощности железной дороги», — добавил эксперт. Крым недополучает гостей из-за недостаточно развитой логистики, отметил вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин. «Около 30% туристов использовали авиасообщение. С мая дополнительно пустили пару поездов, но полностью решить вопрос не удалось. Поток туристов примерно на 40% сократился, чем в прошлом году. Ехать из Анапы, Геленджика и Краснодара — не ближний свет. На этом фоне власти диверсифицируют виды перевозок», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти повысят для туристов доступность Крыма, который оказался в частичной транспортной блокаде из-за спецоперации на Украине. На рабочей встрече 5 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил руководителю Росжелдора Алексею Дружинину нарастить возможности железной дороги полуострова. Эксперты объяснили URA.RU важность встречи тем, что развитие транспортной инфраструктуры Крыма позволит спасти туристический сезон. В начале беседы Мишустин поздравил Дружинина и железнодорожников с профессиональным праздником, который будет отмечаться 7 августа. В ходе разговора премьер акцентировал внимание на организации пассажирских перевозок в Крым. «Вы упомянули южное направление, в частности, Крымский мост. Какова в целом ситуация с крымской железной дорогой? Ведь, с учетом текущих ограничений в авиасообщении, это основной способ для граждан добираться до крымских здравниц. В пик отдыха важно сделать этот путь и безопасным, и комфортным. Как обстоят здесь дела с учетом увеличения пассажиропотока?» — поинтересовался глава правительства РФ. По словам Дружинина, за полгода на полуостров перевезено 1,4 млн пассажиров, это на 65% больше, чем в 2021 году. Всего этим летом железнодорожники планируют перевезти более 2,5 млн человек. «Существующая инфраструктура крымских железных дорог максимально задействована для перевозок именно пассажиров в сезон. Поэтому мы помимо традиционных ищем и нестандартные решения, которые позволят еще увеличить объемы перевозок в Крым. В частности, открыты перевозки автобусами из Анапы в Крым. Также пошли первые смешанные перевозки до станции Керчь, а дальше автобусы идут до Южного берега — до Ялты, Алушты. Эти меры позволят перевезти в этом году порядка 4 млн пассажиров», — уточнил глава Росжелдора. Дружинин предложил снизить нагрузку на автодороги Крыма за счет увеличения грузопотока по железной дороге, особенно в межсезонье. «Будем работать над модернизацией действующей инфраструктуры, что позволит увеличить объемы перевозок именно с использованием крымской железной дороги», — сказал чиновник. Росжелдор должен не допустить срывов в организации движения пассажирского транспорта в сезон отпусков, поручил Мишустин. «Задача стратегическая, нужно ее решать. И конечно, крайне важно мониторить ситуацию, особенно сейчас, в период отпусков, и оперативно реагировать на малейшие изменения, чтобы не было никаких сбоев», — сказал в заключении премьер. Правительство РФ решает последствия приостановки железнодорожного сообщения в Крым через Херсонскую область и авиасообщения, объяснил «URA.RU» независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Мощности железнодорожных перевозок можно будет увеличить, когда начнет работать традиционный канал через Херсонскую область. Авиаперелеты закрыли, авиация забирала около двух третей пассажиров, а в сезон больше. В этих условиях возросла нагрузка на автотранспорт. Возникают пробки. Власти ищут временное решение проблемы с помощью железнодорожного транспорта», — пояснил собеседник. В августе отмечается повышенный спрос на путешествия в Крым, по сравнению с предыдущими месяцами, его власти и пытаются удовлетворить, дополняет собеседника председатель правления «Всероссийского объединения туристов» Роман Бобылев. «Отсутствие авиасообщения внесло коррективы, но ситуация не катастрофическая. Да, транспортная логистика непростая, поэтому власти решили задействовать дополнительные мощности железной дороги», — добавил эксперт. Крым недополучает гостей из-за недостаточно развитой логистики, отметил вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин. «Около 30% туристов использовали авиасообщение. С мая дополнительно пустили пару поездов, но полностью решить вопрос не удалось. Поток туристов примерно на 40% сократился, чем в прошлом году. Ехать из Анапы, Геленджика и Краснодара — не ближний свет. На этом фоне власти диверсифицируют виды перевозок», — резюмировал эксперт.