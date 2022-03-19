Власти предложили россиянам альтернативу отдыху в Европе

На этих направлениях будут туристический кэшбек и авиачартеры

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Черноморский флот, Крым и летний отдых. ХМАО, крым, черное море, летний отдых, пляж, Судак
Российские власти взяли курс на развитие внутреннего туризма Фото:
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Альтернативой зарубежным курортам нынешним летом станут места отдыха в более чем 10 регионах и двух федеральных округах России. Организатором отдыха в них правительство РФ выделило специальную поддержку, а для туристов ввело кэшбек и расширило направления чартерных рейсов. Эксперты считают, что решения властей направлены на то, чтобы вне зависимости от санкций Запада у людей была возможность съездить отдохнуть летом.

Из-за спецоперации на Украине до 26 марта в целях безопасности приостановлено воздушное сообщение с югом страны, в рамках санкций против РФ запрещены авиаперелеты в Европу, многие страны ограничили выдачу виз для россиян. Изменения привели к коррекции пассажиропотоков.

Железнодорожный вокзал. Тюмень
В России откорректировали пассажиропотоки из-за закрытия воздушного сообщения на юг страны
Фото:

Несмотря на это, наиболее востребованными направлениями отдыха внутри России, по прогнозу туроператоров, в этом сезоне останутся Краснодарский край и Крым. На сайте Ростуризма сообщается, что отели и санатории этих регионов продолжают принимать гостей. Но доехать до места отдыха можно только автотранспортом из аэропортов Сочи, Волгограда, Минеральных Вод. РЖД запустила дополнительные поезда. По данным вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, примерно 60% россиян в этом сезоне поедут на черноморское побережье.

Вместе с югом страны, большой популярностью будет пользоваться экскурсионный отдых в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, полагают представители отрасли. Туристы в последние годы заново открыли Северный Кавказ, Карелию, Пермский край, Псковскую и Свердловскую области. Наибольшую динамику в прошлом году показали Дагестан, Мурманская и Калининградская области, Тюмень. Много отпускников ожидается на Дальнем Востоке.

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Мишустин подготовил второй ответ на санкции против России

Для развития внутреннего туризма, правительство РФ обнулило ставку НДС для компаний, которые инвестируют в создание мест отдыха в стране. Как отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, льготы могут получить владельцы уже существующих отелей.

Для туристов с 15 марта запущена программа туристического кэшбека. Днем ранее Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что путевки на детский отдых тоже будут продаваться с кэшбеком.

Программа туристического кэшбека появилась во время пандемии коронавируса. Она пользуется большой популярностью у российских туристов, отметил Юрий Барзыкин. Купить тур или проживание в отеле с кэшбеком в 20% можно с 15 марта до 1 мая по карте «МИР».

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Благодаря кэшбеку спрос на российские курорты «будет ошеломительным», уверен глава «Всероссийского объединения туристов», член общественного совета при Ростуризме Роман Бобылев. «Сейчас люди пребывают в некоем смятении, потому что ситуация меняется слишком быстро. Паника пройдет, все успокоятся и вспомнят, что скоро сезон отпусков», — уверен он.

Параллельно с программой кэшбека в пандемию начала работать программа субсидирования чартерных авиаперевозок — государство оплачивает туроператорам часть затрат на перелеты в места отдыха. На сайте Ростуризма есть информация о зимней программе авиачартеров, которые выполняются с февраля. В программе — полеты на Дальний Восток (Сахалин, Камчатка, Курилы), в Бурятию (озеро Байкал), в Мурманскую область, в Карелию, в Татарстан, в Кемеровскую область и Тюмень.

Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва
В России возобновлена программа туристического кэшбэка и продолжаются полеты специальных авиачартеров
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На весну Ростуризм анонсировал продление полетов в Тюмень, Казань и Карелию, летом — в Бурятию и на Сахалин. Что касается летней программы, то она пока не анонсирована. На момент публикации Ростуризм не ответил ни на один запрос URA.RU, начиная с января.

В пресс-службе туроператора FUN&SUN (TUI), который выполняет программы при поддержке Ростуризма, корреспонденту URA.RU сообщили, что пока запланированы туры только на майские праздники в Казань и Тюмень. На заседании комиссии Ассоциации менеджеров 18 марта замглавы FUN&SUN Александр Сирченко рассказал, что останутся организованные ранее семь чартеров.

«Мы с Ростуризмом ранее организовали семь чартеров — в Карелию, Мурманск, Бурятию, Казань, Тюмень, Шерегеш, Сахалин. Они останутся. Завершены переговоры о полетах на Камчатку, на Северный Кавказ — в Минводы и Грозный, на Алтай и в Алтайский край», — отметил он.

Виды Екатеринбурга
На популярность туристического места влияет емкость номерного фонда, считает эксперт
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На весенне-летний сезон ожидается открытие около 12 чартерных направлений в РФ, сообщила на этом же заседании замглавы АНО «Национальные приоритеты» Ирина Осадчая. По ее словам, в этом году власти надеются в 2,5 раза увеличить количество поездок по стране.

Из-за роста турпотока, на многих направлениях, в том числе и на юге, не хватает отелей, отмечает руководитель комитета по внутреннему туризму АТОР Илья Уманский. «В прошлом сезоне популярность мест отдыха была связана с емкостью номерного фонда. И это ограничивает число туристов, которые могут приехать одновременно на курорт. Кроме того, часто туристы выбирают отдых поблизости к дому и с интересной экскурсионной программой», — комментирует эксперт.

На фоне дефицита номерного фонда и санкций, которые ограничили возможность выехать за границу, отдых внутри страны подорожает, предсказывают представители турбизнеса. На это не повлияет даже значительное снижение динамики продаж, полагает Уманский.

Клипарт. Екатеринбург
Туроператоры предупреждают о повышении стоимости отдыха
Фото: Александр Константинов © URA.RU

«Себестоимость вырастет примерно на 15%-20%. Отельеры будут вынуждены поднять цены, чтобы компенсировать расходы», — уверен эксперт.

Рост цен не будет взрывным, соглашается Барзыкин. «Пока цены на российских курортах корректируются по уровню инфляции», — заключил собеседник.

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Альтернативой зарубежным курортам нынешним летом станут места отдыха в более чем 10 регионах и двух федеральных округах России. Организатором отдыха в них правительство РФ выделило специальную поддержку, а для туристов ввело кэшбек и расширило направления чартерных рейсов. Эксперты считают, что решения властей направлены на то, чтобы вне зависимости от санкций Запада у людей была возможность съездить отдохнуть летом. Из-за спецоперации на Украине до 26 марта в целях безопасности приостановлено воздушное сообщение с югом страны, в рамках санкций против РФ запрещены авиаперелеты в Европу, многие страны ограничили выдачу виз для россиян. Изменения привели к коррекции пассажиропотоков. Несмотря на это, наиболее востребованными направлениями отдыха внутри России, по прогнозу туроператоров, в этом сезоне останутся Краснодарский край и Крым. На сайте Ростуризма сообщается, что отели и санатории этих регионов продолжают принимать гостей. Но доехать до места отдыха можно только автотранспортом из аэропортов Сочи, Волгограда, Минеральных Вод. РЖД запустила дополнительные поезда. По данным вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, примерно 60% россиян в этом сезоне поедут на черноморское побережье. Вместе с югом страны, большой популярностью будет пользоваться экскурсионный отдых в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, полагают представители отрасли. Туристы в последние годы заново открыли Северный Кавказ, Карелию, Пермский край, Псковскую и Свердловскую области. Наибольшую динамику в прошлом году показали Дагестан, Мурманская и Калининградская области, Тюмень. Много отпускников ожидается на Дальнем Востоке. Для развития внутреннего туризма, правительство РФ обнулило ставку НДС для компаний, которые инвестируют в создание мест отдыха в стране. Как отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, льготы могут получить владельцы уже существующих отелей. Для туристов с 15 марта запущена программа туристического кэшбека. Днем ранее Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что путевки на детский отдых тоже будут продаваться с кэшбеком. Программа туристического кэшбека появилась во время пандемии коронавируса. Она пользуется большой популярностью у российских туристов, отметил Юрий Барзыкин. Купить тур или проживание в отеле с кэшбеком в 20% можно с 15 марта до 1 мая по карте «МИР». Благодаря кэшбеку спрос на российские курорты «будет ошеломительным», уверен глава «Всероссийского объединения туристов», член общественного совета при Ростуризме Роман Бобылев. «Сейчас люди пребывают в некоем смятении, потому что ситуация меняется слишком быстро. Паника пройдет, все успокоятся и вспомнят, что скоро сезон отпусков», — уверен он. Параллельно с программой кэшбека в пандемию начала работать программа субсидирования чартерных авиаперевозок — государство оплачивает туроператорам часть затрат на перелеты в места отдыха. На сайте Ростуризма есть информация о зимней программе авиачартеров, которые выполняются с февраля. В программе — полеты на Дальний Восток (Сахалин, Камчатка, Курилы), в Бурятию (озеро Байкал), в Мурманскую область, в Карелию, в Татарстан, в Кемеровскую область и Тюмень. На весну Ростуризм анонсировал продление полетов в Тюмень, Казань и Карелию, летом — в Бурятию и на Сахалин. Что касается летней программы, то она пока не анонсирована. На момент публикации Ростуризм не ответил ни на один запрос URA.RU, начиная с января. В пресс-службе туроператора FUN&SUN (TUI), который выполняет программы при поддержке Ростуризма, корреспонденту URA.RU сообщили, что пока запланированы туры только на майские праздники в Казань и Тюмень. На заседании комиссии Ассоциации менеджеров 18 марта замглавы FUN&SUN Александр Сирченко рассказал, что останутся организованные ранее семь чартеров. «Мы с Ростуризмом ранее организовали семь чартеров — в Карелию, Мурманск, Бурятию, Казань, Тюмень, Шерегеш, Сахалин. Они останутся. Завершены переговоры о полетах на Камчатку, на Северный Кавказ — в Минводы и Грозный, на Алтай и в Алтайский край», — отметил он. На весенне-летний сезон ожидается открытие около 12 чартерных направлений в РФ, сообщила на этом же заседании замглавы АНО «Национальные приоритеты» Ирина Осадчая. По ее словам, в этом году власти надеются в 2,5 раза увеличить количество поездок по стране. Из-за роста турпотока, на многих направлениях, в том числе и на юге, не хватает отелей, отмечает руководитель комитета по внутреннему туризму АТОР Илья Уманский. «В прошлом сезоне популярность мест отдыха была связана с емкостью номерного фонда. И это ограничивает число туристов, которые могут приехать одновременно на курорт. Кроме того, часто туристы выбирают отдых поблизости к дому и с интересной экскурсионной программой», — комментирует эксперт. На фоне дефицита номерного фонда и санкций, которые ограничили возможность выехать за границу, отдых внутри страны подорожает, предсказывают представители турбизнеса. На это не повлияет даже значительное снижение динамики продаж, полагает Уманский. «Себестоимость вырастет примерно на 15%-20%. Отельеры будут вынуждены поднять цены, чтобы компенсировать расходы», — уверен эксперт. Рост цен не будет взрывным, соглашается Барзыкин. «Пока цены на российских курортах корректируются по уровню инфляции», — заключил собеседник.
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