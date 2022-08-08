На закрытом кладбище для VIP курганцев хоронят подпольно

Некоторым удается договориться о захоронении за деньги

09 августа 2022 в 18:21 Размер текста - 17 +

На кладбище под Курганом хоронят избранных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Известное в Кургане кладбище у поселка Кетово, где хоронят представителей VIP, практически закрылось. Хоронят там лишь умерших жителей Кетово или тех, кто имеет заслуги перед регионом. Об этом журналисту URA.RU рассказали родственники умерших, которым отказали в похоронах. Жительнице Кетово не разрешили похоронить сестру Закрытое Кетовское кладбище находиться в 15 километрах от Кургана Фото: Никита Телиженко «Нам говорят если заслуг нет, а прописка городская, хоронить не станем», — пояснила жительница Кургана Людмила Морозова (имя изменено по просьбе женщины). Сама Людмила недавно приобрела дом в селе Кетово, и надеялась похоронить сестру по ближе к дому. Однако после гибели женщины в погребении родственницы на Кетовском кладбище ей отказали, так как у умершей не было сельской прописки, а документы о наградах были утрачены в ходе майских пожаров. Женщина вспоминает, что раньше, 7 лет назад, проблем с захоронением не было. За 40 000 рублей семье удалось на этом же кладбище похоронить свекровь с курганской пропиской. «Чтобы доказать, что свекровь уже хоронили, я пришла в сельсовет, попросить копию чека об оплате погребения, но там мне ответили, что денег с меня никаких не брали, и похороны были проведены бесплатно. Это вообще нормально?» — удивилась Морозова. В результате, по словам женщины, похоронить сестру она смогла только в Лесниках. Наличие прописки гарантий не дает Кладбище не для всех стало последним пристанищем многих известных людей Фото: Никита Телиженко Другой житель поселка Кетово Михаил рассказывает, что не так давно хоронил отца. И так же столкнулся с проблемами, не смотря на прописку. «Я пошел в сельсовет за разрешением, но мне объяснили, что для этого нужно представить награды. А где их взять? Всю макулатуру выбросили, медали отдали внукам», — уточнил мужчина. Но похоронить отца в Кетово ему все-таки удалось. Для этого Михаил обратился в одну из ритуальных компаний города. «Связался с похоронщиками и дал денег 20 000 рублей. Место сразу же нашлось», — уточнил Михаил. Люди не понимают, что означает наличие наград Такие объявления висят практически на каждом дереве на кладбище Фото: Никита Телиженко Корреспондент URA.RU связался с директором Кетовского кладбища Сергеем Задорожным. В разговоре с журналистом он ответил, что официально кладбище считается закрытым, и хоронят лишь при наличии у усопшего прописки, либо документально подтвержденных заслуг перед обществом. По словам мужчины, он не впервые сталкивается с недопониманием со стороны граждан: «Многие люди сами не понимают, что говорят, звонят рассказывают, что у них есть орден Ленина. Но когда встречаемся, приносят пионерский значок…». При этом о наличии попыток нелегальных захоронений намекает объявление, размещенное администрацией на кладбище. В нем указано требование убрать незаконно установленные ограждения. Если оно не будет выполнено, то специализированная служба сама их демонтирует. В ритуальном агентстве, куда обращался Михаил, URA.RU уточнили, что за деньги не хоронят. При этом перечислили те же условиях, озвученные официальным руководством кладбища. Здесь похоронен отец известного продюсера Максима Фадеева. Композитор Александр Фадеев, автор гимна Курганской области Фото: Никита Телиженко VIP могилы Кладбище в поселке Кетово неофициально читается элитным. На нем похоронены бывший заместитель губернатора Александр Бухтояров, отец известного курганского продюсера Максима Фадеева, а так же теща бывшего губернатора Курганской области Олега Богомолова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Известное в Кургане кладбище у поселка Кетово, где хоронят представителей VIP, практически закрылось. Хоронят там лишь умерших жителей Кетово или тех, кто имеет заслуги перед регионом. Об этом журналисту URA.RU рассказали родственники умерших, которым отказали в похоронах. Жительнице Кетово не разрешили похоронить сестру «Нам говорят если заслуг нет, а прописка городская, хоронить не станем», — пояснила жительница Кургана Людмила Морозова (имя изменено по просьбе женщины). Сама Людмила недавно приобрела дом в селе Кетово, и надеялась похоронить сестру по ближе к дому. Однако после гибели женщины в погребении родственницы на Кетовском кладбище ей отказали, так как у умершей не было сельской прописки, а документы о наградах были утрачены в ходе майских пожаров. Женщина вспоминает, что раньше, 7 лет назад, проблем с захоронением не было. За 40 000 рублей семье удалось на этом же кладбище похоронить свекровь с курганской пропиской. «Чтобы доказать, что свекровь уже хоронили, я пришла в сельсовет, попросить копию чека об оплате погребения, но там мне ответили, что денег с меня никаких не брали, и похороны были проведены бесплатно. Это вообще нормально?» — удивилась Морозова. В результате, по словам женщины, похоронить сестру она смогла только в Лесниках. Наличие прописки гарантий не дает Другой житель поселка Кетово Михаил рассказывает, что не так давно хоронил отца. И так же столкнулся с проблемами, не смотря на прописку. «Я пошел в сельсовет за разрешением, но мне объяснили, что для этого нужно представить награды. А где их взять? Всю макулатуру выбросили, медали отдали внукам», — уточнил мужчина. Но похоронить отца в Кетово ему все-таки удалось. Для этого Михаил обратился в одну из ритуальных компаний города. «Связался с похоронщиками и дал денег 20 000 рублей. Место сразу же нашлось», — уточнил Михаил. Люди не понимают, что означает наличие наград Корреспондент URA.RU связался с директором Кетовского кладбища Сергеем Задорожным. В разговоре с журналистом он ответил, что официально кладбище считается закрытым, и хоронят лишь при наличии у усопшего прописки, либо документально подтвержденных заслуг перед обществом. По словам мужчины, он не впервые сталкивается с недопониманием со стороны граждан: «Многие люди сами не понимают, что говорят, звонят рассказывают, что у них есть орден Ленина. Но когда встречаемся, приносят пионерский значок…». При этом о наличии попыток нелегальных захоронений намекает объявление, размещенное администрацией на кладбище. В нем указано требование убрать незаконно установленные ограждения. Если оно не будет выполнено, то специализированная служба сама их демонтирует. В ритуальном агентстве, куда обращался Михаил, URA.RU уточнили, что за деньги не хоронят. При этом перечислили те же условиях, озвученные официальным руководством кладбища. VIP могилы Кладбище в поселке Кетово неофициально читается элитным. На нем похоронены бывший заместитель губернатора Александр Бухтояров, отец известного курганского продюсера Максима Фадеева, а так же теща бывшего губернатора Курганской области Олега Богомолова.