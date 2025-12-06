Логотип РИА URA.RU
Общество

Образование

В ХМАО из-за морозов останутся дома ученики второй смены

06 декабря 2025 в 13:18
В округе температура воздуха опустилась ниже -30 градусов

Фото: Илья Московец © URA.RU

В ХМАО 6 декабря из-за морозов отменены занятия для школьников второй смены более чем в 10 городах и поселениях. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«Занятия второй смены 6 декабря отменяются. На момент объявления актировки температура воздуха от -28 до -31,6 градуса, ветер 0-3 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке.

С 1-го по 4-й класс дома останутся школьники Белоярского, Игрима и следующих поселений: Светлый, Сосьва, Шеркалы, Чемаши, Верхнеказымский, Казым, Лыхма, Перегребное, Кимкьясуй, Нижние Нарыкары. С 1-го по 8-й класс отменены занятия в селах: Березово, Ванзеват, Полноват, Ванзетур, Теги, Шайтанка.

