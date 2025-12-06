В ХМАО из-за морозов останутся дома ученики второй смены

В округе температура воздуха опустилась ниже -30 градусов Фото: Илья Московец © URA.RU

В ХМАО 6 декабря из-за морозов отменены занятия для школьников второй смены более чем в 10 городах и поселениях. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«Занятия второй смены 6 декабря отменяются. На момент объявления актировки температура воздуха от -28 до -31,6 градуса, ветер 0-3 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке.