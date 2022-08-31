Мишустин поучаствовал в избирательной кампании губернатора

Михаил Мишустин дал понять ярославским элитам, что федеральный центр поддерживает врио губернатора Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева, участвующего в избирательной кампании. Так эксперты объяснили URA.RU рабочую поездку главы кабинета министров 31 августа в регион, где он посетил несколько объектов и провел двустороннюю встречу. По словам политологов, визит Мишустина повысит шансы Евраева показать высокий результат на голосовании и пресечет интриги со стороны местных элит.

Сразу после прилета в Ярославль, Мишустин отправился к мемориалу памяти хоккеистам, погибшим 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе, передает корреспондент URA.RU. Глава правительства возложил цветы и почтил память спортсменов минутой молчания.

Михаил Мишустин (в центре) поручил Михаилу Евраеву (справа) взять на личный контроль сдачу медицинских объектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После этого премьер поехал с инспекцией в строящуюся детскую поликлинику клинической больницы №2. Ее местные власти обещают открыть до конца года. Медики рассказали о планах строительства соматического корпуса областной детской больницы, хирургического корпуса областной онкобольницы. Мишустин поручил врио губернатора Михаилу Евраеву взять на контроль сроки сдачи объектов.

О потребности улучшить оснащение учреждений медоборудованием во время общения с Мишустиным рассказала исполняющая обязанности главврача больницы скорой помощи Ярославля Ирина Сомичева. В ответ Мишустин сообщил, что по поручению президента, службы скорой помощи в регионах пополнят новыми машинами.

Михаил Мишустин обещал помочь ярославскому предприятию, если завод сможет масштабировать производство и обеспечить высокое качество продукции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На заводе «Промышленных силовых машин» премьеру показали линии сборки, испытаний, пакетирования, дизельный генератор для буровой компании, электростанции, газопоршневые станции, насосные установки. Гендиректор завода Андрей Медведев попросил премьера помочь получить средства от ВЭБ.РФ на развитие предприятия и с продвижением продукции на российском рынке.

«Поручаю Минпромторгу проработать этот вопрос. Но многое будет зависеть от предприятия, сможет ли оно масштабировать и обеспечить высокое качество продукции. Хорошо, что вы занимаетесь промышленным суверенитетом. Сейчас в России пристальное внимание к этому вопросу. Надо двигаться дальше и важно, чтобы бизнес пользовался инструментами, которые мы разрабатываем», — сказал Мишустин.

Михаил Мишустин пожелал Михаилу Евраеву (справа) удачи на выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тема поддержки бизнеса продолжилась на двусторонней встрече премьера с врио главы региона. Евраев сообщил, что число системообразующих предприятий в списке Минпромторга, которые могут рассчитывать на федеральную поддержку, выросло с 11 до 38. « Мы ставим задачу не только сохранения, но и развития предприятий», — добавил он. Глава региона также обозначил проблему номер один — качество дорог.

Премьер поручил Евраеву подготовить документы на выделение средств на дорожную уборочную технику и поинтересовался, все ли готово в области к 1 сентября. «У вас серьезные планы по развитию экономики региона, промышленности. Скоро выборы. Я хочу пожелать вам удачи и, чтобы все намеченные планы исполнились», — сказал в завершении встречи Мишустин.

Визит Михаила Мишустина в Ярославль — сигнал местным элитам, что федеральные власти поддерживают Михаила Евраева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр приехал в Ярославль, как регион, где могут быть определенные сложности в избирательной кампании и нужна и важна поддержка федерального центра, объяснил URA.RU президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Ярославская область традиционно протестная. В ней сильны оппозиционные партии. Несмотря на то, что нет кандидата от „Справедливой России“, протестные настроения никуда не делись. Их может аккумулировать другой кандидат», — комментирует политконсультант.

Поддержка главы правительства успокоит местные элиты, которые могли бы создать проблемы врио губернатора, отмечает глава коммуникационной компании «Маркком» Сергей Маркелов. «Евраев с точки зрения некоторых представителей местных элит пока уступает предыдущим губернаторам по административному весу и лоббистским возможностям в правительстве РФ. Ярославская область богатая, но бунтующая.

И поездка Мишустина — сигнал ярославским элитам, что за врио губернатора стоит премьер», — рассказал политолог.

В Ярославской области нет больших проблем в промышленности и экономике, поэтому рабочая поездка Мишустина однозначно связана с выборами, подтверждает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Ярославская область промышленно развитая. Хорошо развит бюджет, нормально с занятостью. Там стоит вопрос скорее тонкой настройки, но не перезагрузки или перезапуска экономики», — резюмировал эксперт.