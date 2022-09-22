Мужчины из ХМАО идут в военкоматы, не дожидаясь повесток

URA.RU пообщалось с мобилизованными и выслушало их истории

23 сентября 2022 в 21:01 Размер текста - 17 +

В военкомате Нижневартовска прошла контрольная явка Фото: Елена Хабарова © URA.RU статья из сюжета Мобилизация в России В военные комиссариаты ХМАО мужчины идут не дожидаясь повесток с первого дня, как начались мобилизационные мероприятия. В военкоматы Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска после объявления президентом РФ Владимиров Путиным частичной мобилизации отправились не только получившие повестки жители округа, но и добровольцы. Журналисты URA.RU пообщались с мужчинами, которые решили отправиться на спецоперацию. К Нижневартовскому военкомату пришли добровольцы, работники предприятий, получившие повестку на военные сборы и мобилизованные — построение на плацу, во время которого военнообязанным разъяснили, куда, кого и когда направят. Мужчины без вещмешков, а сбор и отправка будет позже. В военкомате подтверждают — это контрольная явка, сегодня никто никуда не едет. Журналистов просят отойти ближе к воротам, где скопились родственники. В Нижневартовске сегодня прошла контрольная явка, где отметились мобилизованные Фото: Елена Хабарова © URA.RU Подробностей в военкомате Нижневартовска не раскрывают. Но после построения мужчины принимаются обсуждать предстоящую поездку: «Рассказали, что, в первую очередь, отправят стрелков, пулеметчиков, снайперов, гранатометчиков, разведчиков и спецназ. Потом сгруппируют в подразделения, отправят на слаживание — и только потом на Украину», — поделился с журналистом один из мобилизованных парней. Он говорит, что повестку ему вручили на предприятии. «Детей у меня нет, кредиты, конечно, есть — как у всех здесь, я думаю. Надо — значит, надо, Родина позвала, ей не отказывают». «Мне 34, а другу 36. Решили не дожидаться мобилизации и сами записались в добровольцы, — говорит высокий полноватый Антон. — Ну, а чего ждать? Лучше раньше. Спецоперацию поддерживаем, не хотим, чтобы продолжали бомбить мирные города». Крыльцо военкомата заняли мужчины с повестками в руках — кто-то уточняет детали, кто-то уточняет, подпадет ли под мобилизацию. Сотрудники военкомата говорят, что окончательное решение будет позже, а все выходные будет идти работа с повестками. В военкомате Сургута, в отличие от Нижневартовска, людей сегодня намного меньше. Добровольцы были там вчера. Контрольную явку в военкомат, по словам мужчин, перенесли на следующую неделю, и проходить она будет не в военкомате, а в другом сборном пункте — Ледовом дворце. В Ханты-Мансийске, как говорят работники военного комиссариата, наплыв посетителей был с самого утра. После обеда в здании немноголюдно: всего трое мужчин, все пришли, получив сообщение о сборах. Ренат (имя изменено по просьбе собеседника) — 35-летний госслужащий, говорит, что повестку дали на работе. Вошедший в охраняемую зону военкомата Егор (имя изменено по просьбе молодого человека) — высокий парень 23 лет, недавно уволившийся из армии, — смотрит на происходящее, поправляя очки, с живым интересом. Егор сообщает, что хочет быть честным с государством. Поэтому явился и расписывается в форменном бланке. Военкомат Ханты-Мансийска Фото: Антон Артемьев © URA.RU Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В военные комиссариаты ХМАО мужчины идут не дожидаясь повесток с первого дня, как начались мобилизационные мероприятия. В военкоматы Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска после объявления президентом РФ Владимиров Путиным частичной мобилизации отправились не только получившие повестки жители округа, но и добровольцы. Журналисты URA.RU пообщались с мужчинами, которые решили отправиться на спецоперацию. К Нижневартовскому военкомату пришли добровольцы, работники предприятий, получившие повестку на военные сборы и мобилизованные — построение на плацу, во время которого военнообязанным разъяснили, куда, кого и когда направят. Мужчины без вещмешков, а сбор и отправка будет позже. В военкомате подтверждают — это контрольная явка, сегодня никто никуда не едет. Журналистов просят отойти ближе к воротам, где скопились родственники. Подробностей в военкомате Нижневартовска не раскрывают. Но после построения мужчины принимаются обсуждать предстоящую поездку: «Рассказали, что, в первую очередь, отправят стрелков, пулеметчиков, снайперов, гранатометчиков, разведчиков и спецназ. Потом сгруппируют в подразделения, отправят на слаживание — и только потом на Украину», — поделился с журналистом один из мобилизованных парней. Он говорит, что повестку ему вручили на предприятии. «Детей у меня нет, кредиты, конечно, есть — как у всех здесь, я думаю. Надо — значит, надо, Родина позвала, ей не отказывают». «Мне 34, а другу 36. Решили не дожидаться мобилизации и сами записались в добровольцы, — говорит высокий полноватый Антон. — Ну, а чего ждать? Лучше раньше. Спецоперацию поддерживаем, не хотим, чтобы продолжали бомбить мирные города». Крыльцо военкомата заняли мужчины с повестками в руках — кто-то уточняет детали, кто-то уточняет, подпадет ли под мобилизацию. Сотрудники военкомата говорят, что окончательное решение будет позже, а все выходные будет идти работа с повестками. В военкомате Сургута, в отличие от Нижневартовска, людей сегодня намного меньше. Добровольцы были там вчера. Контрольную явку в военкомат, по словам мужчин, перенесли на следующую неделю, и проходить она будет не в военкомате, а в другом сборном пункте — Ледовом дворце. В Ханты-Мансийске, как говорят работники военного комиссариата, наплыв посетителей был с самого утра. После обеда в здании немноголюдно: всего трое мужчин, все пришли, получив сообщение о сборах. Ренат (имя изменено по просьбе собеседника) — 35-летний госслужащий, говорит, что повестку дали на работе. Вошедший в охраняемую зону военкомата Егор (имя изменено по просьбе молодого человека) — высокий парень 23 лет, недавно уволившийся из армии, — смотрит на происходящее, поправляя очки, с живым интересом. Егор сообщает, что хочет быть честным с государством. Поэтому явился и расписывается в форменном бланке. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.