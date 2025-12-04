В Новом Уренгое зарегистрирован 1500-й новорожденный

Папа девочки служит в зоне СВО Фото: Илья Московец © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) накануне свидетельство о рождении было вручено родителям Мии Шашковой. Девочка родилась накануне и стала полуторатысячным ребенком в газовой столице в 2025 году.

«В Новом Уренгое зарегистрировали 1500-го новорожденного юбилейного года. Ей стала Мия Шашкова. Родители — Алина и Денис, создали семью в 2022 году, это их первый ребенок», — сообщается в telegram-канале окружных властей.