В Новом Уренгое зарегистрирован 1500-й новорожденный
Папа девочки служит в зоне СВО
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Новом Уренгое (ЯНАО) накануне свидетельство о рождении было вручено родителям Мии Шашковой. Девочка родилась накануне и стала полуторатысячным ребенком в газовой столице в 2025 году.
«В Новом Уренгое зарегистрировали 1500-го новорожденного юбилейного года. Ей стала Мия Шашкова. Родители — Алина и Денис, создали семью в 2022 году, это их первый ребенок», — сообщается в telegram-канале окружных властей.
Папа новорожденной защищает Родину в зоне СВО. Он проходит службу в батальоне «Ямал» и прибыл домой, чтобы познакомиться с дочкой.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!