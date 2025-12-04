Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Новом Уренгое зарегистрирован 1500-й новорожденный

05 декабря 2025 в 00:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Папа девочки служит в зоне СВО

Папа девочки служит в зоне СВО

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) накануне свидетельство о рождении было вручено родителям Мии Шашковой. Девочка родилась накануне и стала полуторатысячным ребенком в газовой столице в 2025 году.

«В Новом Уренгое зарегистрировали 1500-го новорожденного юбилейного года. Ей стала Мия Шашкова. Родители — Алина и Денис, создали семью в 2022 году, это их первый ребенок», — сообщается в telegram-канале окружных властей.

Папа новорожденной защищает Родину в зоне СВО. Он проходит службу в батальоне «Ямал» и прибыл домой, чтобы познакомиться с дочкой.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал