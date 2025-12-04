Логотип РИА URA.RU
Свердловчанин обманул семейную пару по примеру «эффекта Долиной»

В Свердловской области мужчина вернул квартиру после продажи семейной паре
05 декабря 2025 в 00:36
Мужчина заявил, что был в запое во время продажи квартиры

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Свердловской области суд расторг сделку купли-продажи квартиры и вернул жилье прежнему собственнику. Бывший владелец Владимир заявил, что продал недвижимость во время запоя. Информация об этом появилась в telegram.

Семейная пара Альберт и Алена, купили объект в декабре 2023 года через риелтора. Спустя несколько лет Владимир решил вернуть квартиру обратно по «эффекту Долиной»: мужчина заявил, что не осознавал свои действия  «Однако собственник Владимир передумал. Заявил, мол, пьет с 19 лет, а после смерти матери и вовсе ушел в запой. Как продал наследство, не помнит, и вообще на него повлиял собутыльник», — пишет telegram-канал SHOT.

Супруги после сделки вложились в ремонт жилья и начали сдавать квартиру в аренду. Позже Владимир подал иск, потребовав признать договор недействительным. Суд назначил медицинскую экспертизу. Врачи, пришли к выводу, что мужчина страдает алкоголизмом на конечной стадии и в момент сделки не мог в полной мере осознавать характер своих действий. 

Ранее похожие споры о сделках с недвижимостью получили огласку после «дела Долиной», когда певица Лариса Долина через суд добивалась возвращения квартиры в центре Москвы и 300 млн рублей. Многие стали опасаться подобных рисков, а юристы фиксировали рост исков с утверждениями о том, что продавцы не осознавали свои действия.

