В Курганской области снесут здание школы, которое стало опасным для детей
Аварийное здание планируется снести в Далматово
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В городе Далматово в Курганской области планируется снести здание начальной школы на улице Советской, поскольку оно признано аварийным и представляет опасность для учащихся. Об этом рассказал глава округа Андрей Аносов.
«Данные экспертизы показывают, что стены, перекрытия аварийного здания начальной школы на улице Советской — представляют опасность. Мы анализировали вместе со специалистами возможности ремонта. Но с учетом современных стандартов и требований — это является нецелесообразным», — сообщил Аносов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам главы округа, дети из начальных классов сейчас учатся в здании Далматовской школы №2 имени Попова. Аносов подчеркнул, что педагогический коллектив сохранен в полном составе, учебный процесс продолжается без перебоев. На месте снесенного здания школы появится благоустроенный Никольский сад со спортивными объектами, написал чиновник.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
- Иван05 декабря 2025 00:37Это школе в Далматово - 70 лет. Она своё отслужила.