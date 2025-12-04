Логотип РИА URA.RU
В Курганской области снесут здание школы, которое стало опасным для детей

05 декабря 2025 в 00:33
Аварийное здание планируется снести в Далматово

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В городе Далматово в Курганской области планируется снести здание начальной школы на улице Советской, поскольку оно признано аварийным и представляет опасность для учащихся. Об этом рассказал глава округа Андрей Аносов.

«Данные экспертизы показывают, что стены, перекрытия аварийного здания начальной школы на улице Советской — представляют опасность. Мы анализировали вместе со специалистами возможности ремонта. Но с учетом современных стандартов и требований — это является нецелесообразным», — сообщил Аносов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам главы округа, дети из начальных классов сейчас учатся в здании Далматовской школы №2 имени Попова. Аносов подчеркнул, что педагогический коллектив сохранен в полном составе, учебный процесс продолжается без перебоев. На месте снесенного здания школы появится благоустроенный Никольский сад со спортивными объектами, написал чиновник.

