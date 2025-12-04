В Курганской области снесут здание школы, которое стало опасным для детей

Аварийное здание планируется снести в Далматово Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В городе Далматово в Курганской области планируется снести здание начальной школы на улице Советской, поскольку оно признано аварийным и представляет опасность для учащихся. Об этом рассказал глава округа Андрей Аносов.

«Данные экспертизы показывают, что стены, перекрытия аварийного здания начальной школы на улице Советской — представляют опасность. Мы анализировали вместе со специалистами возможности ремонта. Но с учетом современных стандартов и требований — это является нецелесообразным», — сообщил Аносов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».