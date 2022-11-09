В ЯНАО искусственный интеллект помогает врачам выявлять болезни

Реализация проекта «Внедрение систем искусственного интеллекта для медицины» началась в 2019 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врачи из ЯНАО внедрили в работу систему искусственного интеллекта для медицины, программа которой рассчитана на помощь специалистам в выявлении у пациентов факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом URA.RU рассказал главный врач-профилактолог Уральского федерального округа, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«В 2019 году в ЯНАО началась реализация нового перспективного проекта. Между Правительством ЯНАО и Ассоциацией „Национальная база медицинских знаний“ было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере реализации пилотного проекта „Внедрение систем искусственного интеллекта для медицины“ с целью практической апробации систем поддержки принятия врачебных решений, использующих технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, в медицинских организациях», — сообщил он.

Специалистам нужно было убедиться, как система может страховать от врачебных ошибок Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прежде чем запустить в работу пилотный проект необходимо было оценить, насколько система помогает медикам выстраивать и прогнозировать риски развития патологий. Также нужно было понимать, как программа может страховать от врачебных ошибок или заболеваний, которые не удалось обнаружить на ранних стадиях или когда важно обратить внимание на определенного пациента.

«Для реализации пилотного проекта в работу медицинских организаций была внедрена система поддержки принятия врачебных решений Webiomed. В работу по направлению „Выявление факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний“ были включены несколько больниц региона и ГБУЗ ЯНАО „Центр общественного здоровья и медицинской профилактики“. Пилотные медицинские организации были подключены к „облачным“ системам Webiomed», — пояснил доктор.

Отмечается, что на первом этапе специалисты взяли для исследования более пяти тысяч карт диспансеризации. Информацию по ним направили на ретроспективный анализ в систему поддержки принятия врачебных решений Webiomed. По итогам оказалось, что системе Webiomed в 64% случаев удалось обнаружить дополнительные факторы сердечно-сосудистого риска.

Благодаря искусственному интеллекту медикам не нужно тратить средства и время на новые методы обследования Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Применение системы поддержки принятия врачебных решений как „цифрового помощника“ при проведении профилактических мероприятий, включая профилактические осмотры и диспансеризацию, может реально помочь врачам более полноценно выявлять и учитывать персональные факторы риска пациентов. При этом не затрачивать дополнительные средства и время на новые методы обследования», — подчеркнул Токарев.

Ранее сообщалось, что медучреждениях округа планируют проводить анализы лучевых исследований с помощью искусственного интеллекта. Тогда было известно, что в проекте будут участвовать пять больницы ЯНАО.

Одной из главных задач десятилетия науки и технологий, которое объявил глава страны Владимир Путин, было привлечение ученых к решению и реализации задач развития общества и России. Без внедрения научно-технических достижений и инноваций невозможно развивать медицинское направление.