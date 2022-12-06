В Екатеринбурге появится новый район еще на 300 тысяч жителей

Застройщик «Академического — 2» заявил о готовности вводить миллионы кв. метров жилья

07 декабря 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

Проект второго Академического подразумевает строительство 8,7 млн квадратных метров жилья Фото: URA.RU Представители «РСГ — Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») заявили о том, что готовы начать строительство второй очереди Академического района в Екатеринбурге. Это заявление сделали на фоне выступления президента РФ Владимира Путина 30 ноября, который повторил тезис о том, что необходимо строить больше жилья. Проект развития второй очереди Академического района подразумевает строительство 8,7 млн квадратных метров жилья. На этой площади могут разместиться 292 тысячи человек. Объем частных инвестиций составит больше 400 млрд рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении URA.RU. Академический продолжает застраиваться и развиваться Фото: URA.RU Соглашение о развитии юго-западной и южной частей Екатеринбурга правительство Свердловской области и ГК «КОРТРОС» подписали еще летом 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме. «Через 15-20 лет в Екатеринбурге будут жить до 2 млн человек, а, может быть, и больше. Людям будут нужны не только комфортное и доступное жилье, но и вся социальная инфраструктура. Детские сады, школы, больницы в шаговой доступности. А также дороги, общественные пространства — все для комфортной жизни. У нас уже есть примеры таких районов, которые сразу застраивались комплексно. Такой подход мы будем сохранять», — заявлял на полях ПМЭФ губернатор Евгений Куйвашев. В соглашении указаны две причины, почему необходимо развивать проект «Академический — 2»: исполнение указа президента по увеличению объема жилищного строительства и рост численности населения города Екатеринбурга до 2 млн человек. Новость по теме В восьмом районе Екатеринбурга построят школу для будущих академиков Генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев, в свою очередь, отмечает, что в идеале должен быть не только второй Академический, но и проекты «Академический — 3», «Академический — 4»,… и «Академический — 10». Это должна быть стратегия. «Есть понимание, что проект второй очереди Академического должен запускаться в 2023 году. Как и другие крупные губернаторские [инфраструктурные] проекты. Губернатор и область на хорошем счету в федеральном центре по темпам и объемам строительства, а запуск такого крупного проекта даст серьезную прибавку в показателях», — говорит источник в областном правительстве. В контексте того, что в Екатеринбурге нужно увеличивать площадь жилья и численность населения, комплексное освоение территории выглядит самым оптимальным на фоне других видов застройки. Точечная застройка — это зло, которое перегружает инфраструктуру и не дает требуемых рынком объемов, рассуждает один из крупных игроков отрасли. Застройка промышленных зон — более легкий путь. Но стратегически для экономики выгодней не редевелопмент, а замена старых производств на высокотехнологичные инновационные — это даст больше для развития городов, чем сплошная жилая застройка. Идеи же заменить многоквартирники индивидуальной жилой застройкой на необъятных просторах страны — просто утопия. Проект подразумевает комплексное развитие территории Академического Документация проекта Один из проектов комплексного развития территории как раз предлагает «КОРТРОС». Компания уже реализовала беспрецедентный для России проект комплексного освоения территории в Академическом, где сейчас проживают порядка 150 тысяч человек. Вторая очередь Академического — это следующий этап, и как действовать, «КОРТРОС» уже знает и умеет. «Комплексная застройка в южной части Екатеринбурга может стать таким же прорывом в развитии города, каким стал в свое время уникальный проект возведения района Академический. Он имеет поддержку на федеральном, региональном и городском уровнях. Проект „Академический — 2“ станет мощным инвестиционным драйвером, новым примером совместной работы бизнеса и государства», — поделился мнением в беседе с URA.RU гендиректор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов. Объем частных инвестиций составит более 400 млрд рублей. В районе появятся две детские и две взрослые поликлиники, детские сады для 16 тысяч воспитанников и школы на 33,3 тысячи мест. Еще один немаловажный пункт — новые рабочие места для 70 тысяч человек. Все это получится сделать при синхронной работе инвесторов и представителей власти, как в случае с проектом первого Академического. Сергей Ланцов считает, что проект второго Академического станет мощным инвестиционным драйвером Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Благодаря слаженной совместной работе администрации города и застройщика удается находить комплексные подходы к развитию района. Речь идет о создании принципиально новых общественных пространств, возведении школ и детских садов, строительстве объектов улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры», — поделился в беседе с URA.RU вице-мэр по строительным вопросам Рустам Галямов. Эксперты подчеркивают: Екатеринбург находится в постоянной конкуренции с другими российскими городами-мегаполисами, поэтому реализация таких проектов — мощное конкурентное преимущество, центр притяжения капитала, технологий, умов, рабочей силы. И в идеале стоит воплощать такой опыт и в других городах, считает вице-спикер законодательного собрания Свердловской области и член бюджетного комитета Михаил Клименко. «Для меня как депутата, главное, что люди, реализующие проект Академический, никогда и ни в чем не отступили от бюджетного законодательства, всегда четко исполняли свои обязательства перед государством. Было бы замечательно воплотить этот опыт и в других городах», — заявил собеседник. Общий срок строительства второй очереди — 18 лет. Площадь территории для проекта «Академический — 2» составляет 1167 гектаров, это земли в районе участка улиц Новосибирская — Лучистая — ЕКАД — Полевской тракт. Площадь жилой застройки составит 8,7 млн квадратных метров, она рассчитана на 292 тысячи человек. В дальнейшем застройщик планирует ежегодно вводить до 0,5 миллионов квадратных метра жилья. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители «РСГ — Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») заявили о том, что готовы начать строительство второй очереди Академического района в Екатеринбурге. Это заявление сделали на фоне выступления президента РФ Владимира Путина 30 ноября, который повторил тезис о том, что необходимо строить больше жилья. Проект развития второй очереди Академического района подразумевает строительство 8,7 млн квадратных метров жилья. На этой площади могут разместиться 292 тысячи человек. Объем частных инвестиций составит больше 400 млрд рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении URA.RU. Соглашение о развитии юго-западной и южной частей Екатеринбурга правительство Свердловской области и ГК «КОРТРОС» подписали еще летом 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме. «Через 15-20 лет в Екатеринбурге будут жить до 2 млн человек, а, может быть, и больше. Людям будут нужны не только комфортное и доступное жилье, но и вся социальная инфраструктура. Детские сады, школы, больницы в шаговой доступности. А также дороги, общественные пространства — все для комфортной жизни. У нас уже есть примеры таких районов, которые сразу застраивались комплексно. Такой подход мы будем сохранять», — заявлял на полях ПМЭФ губернатор Евгений Куйвашев. Генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев, в свою очередь, отмечает, что в идеале должен быть не только второй Академический, но и проекты «Академический — 3», «Академический — 4»,… и «Академический — 10». Это должна быть стратегия. «Есть понимание, что проект второй очереди Академического должен запускаться в 2023 году. Как и другие крупные губернаторские [инфраструктурные] проекты. Губернатор и область на хорошем счету в федеральном центре по темпам и объемам строительства, а запуск такого крупного проекта даст серьезную прибавку в показателях», — говорит источник в областном правительстве. В контексте того, что в Екатеринбурге нужно увеличивать площадь жилья и численность населения, комплексное освоение территории выглядит самым оптимальным на фоне других видов застройки. Точечная застройка — это зло, которое перегружает инфраструктуру и не дает требуемых рынком объемов, рассуждает один из крупных игроков отрасли. Застройка промышленных зон — более легкий путь. Но стратегически для экономики выгодней не редевелопмент, а замена старых производств на высокотехнологичные инновационные — это даст больше для развития городов, чем сплошная жилая застройка. Идеи же заменить многоквартирники индивидуальной жилой застройкой на необъятных просторах страны — просто утопия. Один из проектов комплексного развития территории как раз предлагает «КОРТРОС». Компания уже реализовала беспрецедентный для России проект комплексного освоения территории в Академическом, где сейчас проживают порядка 150 тысяч человек. Вторая очередь Академического — это следующий этап, и как действовать, «КОРТРОС» уже знает и умеет. «Комплексная застройка в южной части Екатеринбурга может стать таким же прорывом в развитии города, каким стал в свое время уникальный проект возведения района Академический. Он имеет поддержку на федеральном, региональном и городском уровнях. Проект „Академический — 2“ станет мощным инвестиционным драйвером, новым примером совместной работы бизнеса и государства», — поделился мнением в беседе с URA.RU гендиректор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов. Объем частных инвестиций составит более 400 млрд рублей. В районе появятся две детские и две взрослые поликлиники, детские сады для 16 тысяч воспитанников и школы на 33,3 тысячи мест. Еще один немаловажный пункт — новые рабочие места для 70 тысяч человек. Все это получится сделать при синхронной работе инвесторов и представителей власти, как в случае с проектом первого Академического. «Благодаря слаженной совместной работе администрации города и застройщика удается находить комплексные подходы к развитию района. Речь идет о создании принципиально новых общественных пространств, возведении школ и детских садов, строительстве объектов улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры», — поделился в беседе с URA.RU вице-мэр по строительным вопросам Рустам Галямов. Эксперты подчеркивают: Екатеринбург находится в постоянной конкуренции с другими российскими городами-мегаполисами, поэтому реализация таких проектов — мощное конкурентное преимущество, центр притяжения капитала, технологий, умов, рабочей силы. И в идеале стоит воплощать такой опыт и в других городах, считает вице-спикер законодательного собрания Свердловской области и член бюджетного комитета Михаил Клименко. Общий срок строительства второй очереди — 18 лет. Площадь территории для проекта «Академический — 2» составляет 1167 гектаров, это земли в районе участка улиц Новосибирская — Лучистая — ЕКАД — Полевской тракт. Площадь жилой застройки составит 8,7 млн квадратных метров, она рассчитана на 292 тысячи человек. В дальнейшем застройщик планирует ежегодно вводить до 0,5 миллионов квадратных метра жилья.