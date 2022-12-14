Тюменское отделение ЛДПР раскалывают чужаки

Сразу шесть руководителей «первичек» готовятся выйти из партии

15 декабря 2022 в 21:45 Размер текста - 17 +

Тюменские либерал-демократы могут проиграть на выборах 2023 года из-за раскола Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Тюменское отделение ЛДПР оказалось на грани масштабного раскола, который может обернуться массовым оттоком партийцев и поражением на выборах в 2023 году. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал уволенный на днях тюменский координатор либерал-демократов Максим Новиков, обращаясь к председателю партии Леониду Слуцкому. Разлад, по его мнению, внесли «чужие» депутаты из ХМАО и ЯНАО. «В начале декабря состоялась конференция Тюменского регионального отделения ЛДПР, на конференции избирались руководящие органы отделения. При принятии решения делегаты конференции возмутились присутствием в списке членов координационного совета людей, которые проживают в других субъектах», — сообщил Новиков. По его словам, негодование вызвали депутаты из Югры и Ямала, которые не имеют отношения к местному отделению, а также уже являются членами координационных советов своих отделений. Раздел координационного совета Тюменского отделения ЛДПР послужил причиной для раскола внутри партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ситуация вызвала недовольство среди местных делегатов ЛДПР, которые в знак протеста стали продвигать партийных долгожителей. Однако партийное руководство решение менять не стало, а наоборот — применило репрессии. «На сегодняшний день я уволен, а также вынужден был в эмоциональном порыве написать заявление на выход из партии. Руководящие органы отделения распущены, сотрудники отделения уволены», — пишет Новиков. О том, чье именно это было решение, не сообщается. Возможно, репрессии организовал не регион, а Москва. Новиков уверяет, что он и вся команда городского отделения выражала полную лояльность региональным кураторам Евгению Маркову и Владимиру Сысоеву. По его словам, конфликт между партийцами вызван непониманием друг друга. «Ни я, ни один делегат, даже и подумать не могли, чтобы пойти против руководителей, депутатов Маркова Евгения Владимировича и Сысоева Владимира Владимировича. Это подтверждается составом избранного координационного совета, в который они вошли в первую очередь… Если бы делегатам конференции был понятен предлагаемый список членов координационного совета, то иных предложений бы не было!» — написал бывший городской координатор партии. Марков также заявил о лояльности федеральному центру. «За время работы для меня всегда были в приоритете решения председателя ЛДПР Леонида Эдуардовича Слуцкого, Высшего совета ЛДПР, а также моих непосредственных руководителей в регионе», — сообщил партиец. Тюменское отделение ЛДПР полностью лояльно к региональному и федеральному руководству партии, однако не согласно с новыми назначениями в координационный совет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU На данный момент за уволенным региональным координатором готовы пойти еще шесть руководителей «первичек». По его словам Новикова, это будет большой удар по партии перед выборами. «Я отговорил их (желающих уйти вслед за Новиковым координаторов — прим. ред.) от этого шага. Но сегодня отделение партии на грани развала. А это работа долгих лет. Я считаю, что это будет большой потерей перед выборами 2023 года. Я боюсь, что происходит раскол регионального отделения, чего бы, конечно, не хотелось», — заявил партиец. Сам Новиков пробыл на посту координатора городского отделения полгода. «Я более семи лет являлся членом ЛДПР, пришел в партию простым активистом, и не потому, что я чей-то родственник или друг… Сначала был простым активистом, потом координатором первичного отделения, был избран депутатом сельского поселения. В этом году, в июне, решением Высшего совета был назначен исполняющим обязанности координатора Тюменского регионального отделения ЛДПР», — рассказал о своем пути в партии экс-координатор. URA.RU продолжит следить за ситуацией в рядах тюменских либерал-демократов. Агентство направило запрос региональному координатору ЛДПР Владимиру Сысоеву. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменское отделение ЛДПР оказалось на грани масштабного раскола, который может обернуться массовым оттоком партийцев и поражением на выборах в 2023 году. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал уволенный на днях тюменский координатор либерал-демократов Максим Новиков, обращаясь к председателю партии Леониду Слуцкому. Разлад, по его мнению, внесли «чужие» депутаты из ХМАО и ЯНАО. «В начале декабря состоялась конференция Тюменского регионального отделения ЛДПР, на конференции избирались руководящие органы отделения. При принятии решения делегаты конференции возмутились присутствием в списке членов координационного совета людей, которые проживают в других субъектах», — сообщил Новиков. По его словам, негодование вызвали депутаты из Югры и Ямала, которые не имеют отношения к местному отделению, а также уже являются членами координационных советов своих отделений. Ситуация вызвала недовольство среди местных делегатов ЛДПР, которые в знак протеста стали продвигать партийных долгожителей. Однако партийное руководство решение менять не стало, а наоборот — применило репрессии. «На сегодняшний день я уволен, а также вынужден был в эмоциональном порыве написать заявление на выход из партии. Руководящие органы отделения распущены, сотрудники отделения уволены», — пишет Новиков. О том, чье именно это было решение, не сообщается. Возможно, репрессии организовал не регион, а Москва. Новиков уверяет, что он и вся команда городского отделения выражала полную лояльность региональным кураторам Евгению Маркову и Владимиру Сысоеву. По его словам, конфликт между партийцами вызван непониманием друг друга. «Ни я, ни один делегат, даже и подумать не могли, чтобы пойти против руководителей, депутатов Маркова Евгения Владимировича и Сысоева Владимира Владимировича. Это подтверждается составом избранного координационного совета, в который они вошли в первую очередь… Если бы делегатам конференции был понятен предлагаемый список членов координационного совета, то иных предложений бы не было!» — написал бывший городской координатор партии. Марков также заявил о лояльности федеральному центру. «За время работы для меня всегда были в приоритете решения председателя ЛДПР Леонида Эдуардовича Слуцкого, Высшего совета ЛДПР, а также моих непосредственных руководителей в регионе», — сообщил партиец. На данный момент за уволенным региональным координатором готовы пойти еще шесть руководителей «первичек». По его словам Новикова, это будет большой удар по партии перед выборами. «Я отговорил их (желающих уйти вслед за Новиковым координаторов — прим. ред.) от этого шага. Но сегодня отделение партии на грани развала. А это работа долгих лет. Я считаю, что это будет большой потерей перед выборами 2023 года. Я боюсь, что происходит раскол регионального отделения, чего бы, конечно, не хотелось», — заявил партиец. Сам Новиков пробыл на посту координатора городского отделения полгода. «Я более семи лет являлся членом ЛДПР, пришел в партию простым активистом, и не потому, что я чей-то родственник или друг… Сначала был простым активистом, потом координатором первичного отделения, был избран депутатом сельского поселения. В этом году, в июне, решением Высшего совета был назначен исполняющим обязанности координатора Тюменского регионального отделения ЛДПР», — рассказал о своем пути в партии экс-координатор. URA.RU продолжит следить за ситуацией в рядах тюменских либерал-демократов. Агентство направило запрос региональному координатору ЛДПР Владимиру Сысоеву.