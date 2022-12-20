На родине Гагарина поддержали курс власти по работе с молодежью

Этот тренд запустил Путин

20 декабря 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

Владимир Путин официально установил 16 ноября в России Днем самбо Фото: Владимир Андреев © URA.RU На родине первого космонавта Юрия Гагарина в Смоленской области в преддверие дня работника органов безопасности РФ торжественно открыли обновленное здание Гагаринской спортивной школы. В день открытия состоялся турнир по самбо, всех участников наградили кубками Общества «Динамо». Турнир сделают ежегодным, чтобы массово вовлекать детей в спорт, прививать патриотизм, интерес к службе в вооруженных силах РФ и правоохранительных органах, а также развивать качества, необходимые защитникам Родины. Открытие важного проекта по патриотическому воспитанию подростков — обновленного зала «Самбо» в Гагарине, — прошло в преддверие дня работника органов безопасности РФ, а также совпало с первым съездом Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Примечательно, что в эти же дни президент РФ Владимир Путин официально объявил 16 ноября Днем самбо в России. Фасады здания спортивной школы в Гагарине отремонтировали Фото: Владимир Андреев © URA.RU Детско-юношеская спортивная школа города Гагарина была основана 15 октября 1966 года. В 1994 году ее преобразовали в Детско-юношеский спортивный центр, а с 2001 года присвоили статус «школы Олимпийского резерва». В школе действуют отделения борьбы, лыжных гонок, легкой и тяжелой атлетики, футбола, волейбола, шахмат, конного спорта и ОФП. В разные годы многие выпускники именно Гагаринской спортивной школы шли к вершинам спортивного мастерства, выступая на первенствах и чемпионатах России, Европы и Мира. Среди них такие почетные спортсмены-выпускники, как мастер спорта международного класса по самбо, двукратный чемпион Мира, участник Олимпийских игр в Афинах, ныне тренер сборной РФ Дмитрий Максимов, мастера спорта по самбо, победители и призеры Кубка России Дильшод Махмадбеков, Андрей Цветков, Дмитрий Краснов, Дмитрий Квашин, Владислав Мацков. В день открытия спортивной школы состоялся турнир по самбо Фото: Владимир Андреев © URA.RU Реконструкция здания Гагаринской школы была проведена меценатами и людьми, неравнодушными к детскому спорту. Был отремонтирован зал «Самбо», в целях устранения нарушений пожарной безопасности модернизированы линии энергоснабжения, вентиляция, заменено все освещение зала, благоустроены раздевалки, душевые и другие общественные помещения для комфортного занятия спортом детей и проведения соревнований. Территорию школы огородили для обеспечения дополнительной безопасности детей, озеленили, установили освещение и площадку для воркаута и парковку. Модернизированный зал самбо 17 декабря открыли представители центрального аппарата ФСБ России и управления ФСБ России по Смоленской области, представитель центрального совета Всероссийского физкультурно-спортивного Общества «Динамо» мастер спорта международного класса, чемпион СССР Юрий Клюев и глава муниципального образования Гагринский район Смоленской области Полина Хомайко. Соревнования прошли под эгидой Всероссийского физкультурно-спортивного Общества «Динамо» Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Я поздравляю участников соревнований, потому что уверена, что побежденных здесь нет. Самбо — это такой вид спорта, где каждый учится уважению друг к другу, к сопернику, получает навыки самообороны, защиты ближних и слабых, а значит в будущем наши юноши станут достойными защитниками отечества. Я уверена, что это один из любимых видов спорт работников органов безопасности РФ, это спорт настоящих мужчин и настоящих женщин, потому что в Гагарине очень много девчонок занимаются самбо. Соревнования проводят в обновленном спортивном зале, все работы проведены за счет благотворителей, тех, кто неравнодушен к детскому спорту и нашему Гагаринскому району», — заявила в ходе открытия Полина Хомайко. Представитель центрального аппарата ФСБ России также подчеркнул, что «самбо распространено среди сотрудников силовых ведомств и в частности ФСБ». «Хочу пожелать, чтобы вы добивались не только спортивных результатов, но еще и хорошо учились с перспективой служения России в органах ФСБ, в силовых органах. Чтобы вы могли применить свои знания и спортивные, и учебные, именно для защиты нашего государства, нашей страны», — уточнил он. Победителям турниров вручили кубки «Динамо» и ценные призы Фото: Владимир Андреев © URA.RU О возможной службе в силовых структурах детей в будущем заявляют не только представители ФСБ России, но и родители воспитанников Гагаринской спортивной школы. «Он хочет в какие-то силовые структуры, ему нравится с детства. Может ОМОН. Смотрит, сам мониторит „Авангард“ (учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи — прим. URA.RU)», — рассказала корреспонденту URA.RU мама одного из посещающих секцию самбо мальчиков. Все участники турнира по самбо стали победителями Фото: Владимир Андреев © URA.RU На реконструкции зала самбо обновление школы не закончится. В следующем году на территории школы планируется установка площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола. Это позволит привлечь к занятиям спортом в Гагарине еще больше детей. По словам начальника отдела кадров УФСБ России, планируется «продолжить реконструкцию зала в будущем и принять большее количество участников на следующий год». «Мы планируем на следующий год также здесь всех собрать, более того, включить проведение данных турниров в ежегодный план. Ежегодно будем здесь собираться и расширять количество участников. Следующий год очень символичный, общество „Динамо“ будет праздновать столетие, а самбо будет праздновать 85 лет. Это два юбилея. На следующий год мы примем большее количество участников и расширим наш турнир, сделаем его ежегодным», — подытожил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На родине первого космонавта Юрия Гагарина в Смоленской области в преддверие дня работника органов безопасности РФ торжественно открыли обновленное здание Гагаринской спортивной школы. В день открытия состоялся турнир по самбо, всех участников наградили кубками Общества «Динамо». Турнир сделают ежегодным, чтобы массово вовлекать детей в спорт, прививать патриотизм, интерес к службе в вооруженных силах РФ и правоохранительных органах, а также развивать качества, необходимые защитникам Родины. Открытие важного проекта по патриотическому воспитанию подростков — обновленного зала «Самбо» в Гагарине, — прошло в преддверие дня работника органов безопасности РФ, а также совпало с первым съездом Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Примечательно, что в эти же дни президент РФ Владимир Путин официально объявил 16 ноября Днем самбо в России. Детско-юношеская спортивная школа города Гагарина была основана 15 октября 1966 года. В 1994 году ее преобразовали в Детско-юношеский спортивный центр, а с 2001 года присвоили статус «школы Олимпийского резерва». В школе действуют отделения борьбы, лыжных гонок, легкой и тяжелой атлетики, футбола, волейбола, шахмат, конного спорта и ОФП. В разные годы многие выпускники именно Гагаринской спортивной школы шли к вершинам спортивного мастерства, выступая на первенствах и чемпионатах России, Европы и Мира. Среди них такие почетные спортсмены-выпускники, как мастер спорта международного класса по самбо, двукратный чемпион Мира, участник Олимпийских игр в Афинах, ныне тренер сборной РФ Дмитрий Максимов, мастера спорта по самбо, победители и призеры Кубка России Дильшод Махмадбеков, Андрей Цветков, Дмитрий Краснов, Дмитрий Квашин, Владислав Мацков. Реконструкция здания Гагаринской школы была проведена меценатами и людьми, неравнодушными к детскому спорту. Был отремонтирован зал «Самбо», в целях устранения нарушений пожарной безопасности модернизированы линии энергоснабжения, вентиляция, заменено все освещение зала, благоустроены раздевалки, душевые и другие общественные помещения для комфортного занятия спортом детей и проведения соревнований. Территорию школы огородили для обеспечения дополнительной безопасности детей, озеленили, установили освещение и площадку для воркаута и парковку. Модернизированный зал самбо 17 декабря открыли представители центрального аппарата ФСБ России и управления ФСБ России по Смоленской области, представитель центрального совета Всероссийского физкультурно-спортивного Общества «Динамо» мастер спорта международного класса, чемпион СССР Юрий Клюев и глава муниципального образования Гагринский район Смоленской области Полина Хомайко. «Я поздравляю участников соревнований, потому что уверена, что побежденных здесь нет. Самбо — это такой вид спорта, где каждый учится уважению друг к другу, к сопернику, получает навыки самообороны, защиты ближних и слабых, а значит в будущем наши юноши станут достойными защитниками отечества. Я уверена, что это один из любимых видов спорт работников органов безопасности РФ, это спорт настоящих мужчин и настоящих женщин, потому что в Гагарине очень много девчонок занимаются самбо. Соревнования проводят в обновленном спортивном зале, все работы проведены за счет благотворителей, тех, кто неравнодушен к детскому спорту и нашему Гагаринскому району», — заявила в ходе открытия Полина Хомайко. Представитель центрального аппарата ФСБ России также подчеркнул, что «самбо распространено среди сотрудников силовых ведомств и в частности ФСБ». О возможной службе в силовых структурах детей в будущем заявляют не только представители ФСБ России, но и родители воспитанников Гагаринской спортивной школы. «Он хочет в какие-то силовые структуры, ему нравится с детства. Может ОМОН. Смотрит, сам мониторит „Авангард“ (учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи — прим. URA.RU)», — рассказала корреспонденту URA.RU мама одного из посещающих секцию самбо мальчиков. На реконструкции зала самбо обновление школы не закончится. В следующем году на территории школы планируется установка площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола. Это позволит привлечь к занятиям спортом в Гагарине еще больше детей. По словам начальника отдела кадров УФСБ России, планируется «продолжить реконструкцию зала в будущем и принять большее количество участников на следующий год». «Мы планируем на следующий год также здесь всех собрать, более того, включить проведение данных турниров в ежегодный план. Ежегодно будем здесь собираться и расширять количество участников. Следующий год очень символичный, общество „Динамо“ будет праздновать столетие, а самбо будет праздновать 85 лет. Это два юбилея. На следующий год мы примем большее количество участников и расширим наш турнир, сделаем его ежегодным», — подытожил он.