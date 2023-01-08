Вор в законе готовится к войне ради передела сфер влияния в ХМАО

Криминальные группировки начали делить наследие погибшего «авторитета»

09 января 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Поддержавшие Раджика Нижневартовского не согласятся терять влияние в ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО разгорается война за передел сфер влияния в криминальном мире. Вор в законе Раджик Нижневартовский пытается занять роль «смотрящего» за округом, сместив с этой позиции трижды судимого за кражу, разбой и хулиганство сургутского авторитета Андрея Братыну. Об этом журналисту агентства удалось узнать, пообщавшись с представителями криминального мира Югры. «У Братыны, как и у других авторитетов ХМАО, появились вопросы к Раджику после того, как он объявил себя „смотрящим“ за округом, ссылаясь на поддержку одного из воров в законе. Но он пока так и не подтвердил, что давал согласие Раджику на главную роль в округе. Несмотря на это, Раджик Нижневартовский назначает своих „смотрящих“ в городах, игнорируя действующих авторитетов. Из-за этого в округе уже начались стычки между криминальными группировками за сферы влияния», — сообщил собеседник. После смерти Владимира Зятькова в 2020 году Раджик Нижневартовский почти год не заявлял права на наследие «смотрящего» Фото: Андрей Александров © URA.RU После смерти в 2020 году вора в законе Владимира Зятькова, «смотрящего» за ХМАО, эту позицию занял местный авторитет Андрей Братына. Год никто не претендовал на данную роль, но потом «смотрящим» за ХМАО себя объявил вор в законе Раджик Нижневартовский, трижды судимый за наркотики и разбойное нападение. Югорские авторитеты не согласились с данным решением. «Югра очень аппетитный кусок, и у Раджика есть связи в местных криминальных кругах. Да и поддержка на Урале. А имея статус вора в законе, почему бы не подмять территорию. Вот только не все местные авторитеты оказались рады такому решению. После смерти Зятька Братына показал, что справляется с ролью „положенца“, но у Раджика корона, и часть местных встали на его сторону», — заявил собеседник агентства. После объявления себя смотрящим за ХМАО Раджик Нижневартовский начал назначать в городах своих ставленников. Действия новых «положенцев» и представителей Раджика смутили не только местный бизнес, но и криминальный мир. Как заявил собеседник агентства, противостояние еще не переросло в настоящую войну, но ситуация очень напряженная. «Сторонники Раджика действуют очень жестко. Требуя с бизнесменов большие отступные за крышу. Плюс они не брезгуют зарабатывать на наркотиках, что для многих местных авторитетов является неприемлемым. Уже начались стычки между группировками. И это только начало. Скоро начнется настоящая война», — сообщил собеседник. Между тем, в криминальном мире распространяется информация, что Раджик Нижневартовский потерял свой статус вора в законе из-за службы в армии. Это и хотят использовать югорские авторитеты в борьбе за ХМАО. «У местной „братвы“ появились и вопросы к Раджику после того, как они узнали, что он служил в армии и был командиром взвода. А в криминальном мире служивший не может быть вором. Следовательно, и претензии на ХМАО весьма сомнительны», — заявил собеседник. Раджик Нижневартовский в армии был командиром взвода Фото: Денис Моргунов © URA.RU При этом собеседник, представляющий сторону Раджика, заявляет, что вопрос со службой в армии не так однозначен, и по нему еще идут выяснения. «Я не слышал, что бы кто-то из ХМАО предъявил Раджику за „смотрящего“. Да и вопросы со службой в армии закрыты не до конца. Нижневартовского еще рано списывать со счетов. Люди, усилившиеся благодаря Раджику, не захотят терять свое влияние и будут его поддерживать до конца», — сообщает собеседник. Пока идет спор за статус «главного» в криминальном мире ХМАО, там образовался вакуум власти. Назначенные ранее «смотрящие» на время отошли от дел. «Как, говорится, власть сейчас находятся за „братвой“. Нет третейского судьи, кто бы решал споры. И, естественно, это приводит к жесткому противостоянию. Но Югра богатый регион и просто так его не оставят. В любом случае, кто-то будет за ХМАО присматривать. Это лишь вопрос времени», — резюмировал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО разгорается война за передел сфер влияния в криминальном мире. Вор в законе Раджик Нижневартовский пытается занять роль «смотрящего» за округом, сместив с этой позиции трижды судимого за кражу, разбой и хулиганство сургутского авторитета Андрея Братыну. Об этом журналисту агентства удалось узнать, пообщавшись с представителями криминального мира Югры. «У Братыны, как и у других авторитетов ХМАО, появились вопросы к Раджику после того, как он объявил себя „смотрящим“ за округом, ссылаясь на поддержку одного из воров в законе. Но он пока так и не подтвердил, что давал согласие Раджику на главную роль в округе. Несмотря на это, Раджик Нижневартовский назначает своих „смотрящих“ в городах, игнорируя действующих авторитетов. Из-за этого в округе уже начались стычки между криминальными группировками за сферы влияния», — сообщил собеседник. После смерти в 2020 году вора в законе Владимира Зятькова, «смотрящего» за ХМАО, эту позицию занял местный авторитет Андрей Братына. Год никто не претендовал на данную роль, но потом «смотрящим» за ХМАО себя объявил вор в законе Раджик Нижневартовский, трижды судимый за наркотики и разбойное нападение. Югорские авторитеты не согласились с данным решением. «Югра очень аппетитный кусок, и у Раджика есть связи в местных криминальных кругах. Да и поддержка на Урале. А имея статус вора в законе, почему бы не подмять территорию. Вот только не все местные авторитеты оказались рады такому решению. После смерти Зятька Братына показал, что справляется с ролью „положенца“, но у Раджика корона, и часть местных встали на его сторону», — заявил собеседник агентства. После объявления себя смотрящим за ХМАО Раджик Нижневартовский начал назначать в городах своих ставленников. Действия новых «положенцев» и представителей Раджика смутили не только местный бизнес, но и криминальный мир. Как заявил собеседник агентства, противостояние еще не переросло в настоящую войну, но ситуация очень напряженная. «Сторонники Раджика действуют очень жестко. Требуя с бизнесменов большие отступные за крышу. Плюс они не брезгуют зарабатывать на наркотиках, что для многих местных авторитетов является неприемлемым. Уже начались стычки между группировками. И это только начало. Скоро начнется настоящая война», — сообщил собеседник. Между тем, в криминальном мире распространяется информация, что Раджик Нижневартовский потерял свой статус вора в законе из-за службы в армии. Это и хотят использовать югорские авторитеты в борьбе за ХМАО. «У местной „братвы“ появились и вопросы к Раджику после того, как они узнали, что он служил в армии и был командиром взвода. А в криминальном мире служивший не может быть вором. Следовательно, и претензии на ХМАО весьма сомнительны», — заявил собеседник. При этом собеседник, представляющий сторону Раджика, заявляет, что вопрос со службой в армии не так однозначен, и по нему еще идут выяснения. «Я не слышал, что бы кто-то из ХМАО предъявил Раджику за „смотрящего“. Да и вопросы со службой в армии закрыты не до конца. Нижневартовского еще рано списывать со счетов. Люди, усилившиеся благодаря Раджику, не захотят терять свое влияние и будут его поддерживать до конца», — сообщает собеседник. Пока идет спор за статус «главного» в криминальном мире ХМАО, там образовался вакуум власти. Назначенные ранее «смотрящие» на время отошли от дел. «Как, говорится, власть сейчас находятся за „братвой“. Нет третейского судьи, кто бы решал споры. И, естественно, это приводит к жесткому противостоянию. Но Югра богатый регион и просто так его не оставят. В любом случае, кто-то будет за ХМАО присматривать. Это лишь вопрос времени», — резюмировал собеседник.